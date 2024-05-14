可愛到爆炸！Mister Donut不只是要讓甜甜圈控吃的香甜，最重要還要讓Mister Donut的甜甜圈很好拍。特別為了6/1「世界牛奶日」推出三款ㄇㄨˊ系列甜甜圈，要讓甜甜圈控揪牛奶控一起來吃甜點。同時現作飲品指定品項愛文芒果冰沙、蜂蜜檸檬飲再加碼買一送一。







就是要讓甜甜圈控在6/1「世界牛奶日」喝牛奶時，還可以搭配超萌乳牛紋甜甜圈。三款之中，首推「ㄇㄨˊ～ 牛奶巧貝」於蓬鬆圓形甜甜圈中擠滿特調牛奶卡士達內餡，表層則沾裹純白可可沾醬，並以黑可可點綴，瞬間化身超萌乳牛紋。另外兩款以乳牛黑色及白色形象為概念推出的「ㄇㄨˊ～ 雙色歐菲香」及「ㄇㄨˊ～餅乾波堤」伴甜甜圈控度過世界牛奶日。





此外，現作飲品也推出芒果控最愛「愛文芒果冰沙」濃郁愛文芒果變身清爽香甜水果冰沙，冰沙上層再放上滿滿芒果丁，帶給你芒果的多重口感。經典熱銷飲品再回歸「蜂蜜檸檬飲」使用優質龍眼蜜，加上由屏東農產的100%檸檬汁，炎熱夏日中最佳的消暑飲品。



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Mister Donut甜甜圈 新品買5送2、買6送3

活動期間：2024/5/14(二)~2024/5/19(日)

活動方式：活動期間挑選七或九個甜甜圈，需含一款指定商品，其中兩個或三個由Mister Donut招待。

商品種類數量以各門市實際可販售情形為準，售完為止。



Mister Donut指定現作飲品買1送1

活動期間：2024/5/14(二)~2024/5/27(ㄧ)

活動方式：指定飲品愛文芒果冰沙或蜂蜜檸檬飲享買1送1優惠。

注意事項：

部份門市未販售飲品，依Mister Donut 官網公告為準。

限當場一次領取，7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。