以精湛「義大利製造」馳名全球的頂級珠寶品牌DAMIANI戴美安妮，為慶祝品牌珍貴的百歲生日，DAMIANI特別在溫馨的五月於微風廣場館內推出DAMIANI Gelato快閃車，只要來店參觀的民眾都可以免費品嚐到正宗義大利馬卡諦冰淇淋，欣賞義大利頂級工藝，品嚐紅遍世界的義大利美食。





與DAMIANI同樣來自義大利的馬卡諦冰淇淋，承襲義大利當代冰淇淋大師塞拉菲諾．帕尼奇（Serafino Panicucci）的精湛手藝，堅持嚴選品質最好的原料，注重自然和健康。與眾不同的風味，包含師傅對冰淇淋多年執著與技術，以至向世界展示義式純正Gelato冰淇淋職人工藝精神。





馬卡諦秉持將義大利經典的冰淇淋口味引進台灣的初衷，期望讓更多台灣人不用出國，就能同步吃到跟義大利原汁原味的Gelato冰淇淋。也因此馬卡諦所使用的原料，大多數都是台灣「唯一」獨家自義大利進口，即便成本昂貴數倍，馬卡諦仍堅持忠實傳承義大利Gelato口味。



值得一提的是，除了榛果、可可巧克力、薄荷巧克力、開心果、芒果、西瓜、自釀蘭姆葡萄等7種經典Gelato口味之外，還有一款極為特別的微醺Sorrento，使用義大利生產的Alberti Strega Limoncello di Sorrento檸檬酒製作，亮黃色的外觀，帶著清新檸檬香氣來迎接夏日，歡慶全新DAMIANI 珠寶精品店開幕。



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DAMIANI Gelato義式冰淇淋快閃店

日期：2024年5月10日（五）至6月30日（四）

時間：每日11:00-21:00免費限量供應

地點：微風廣場復興南路入口

地址：台北市松山區復興南路一段39號1樓





DAMIANI

地址：台北市松山區復興南路一段39號微風廣場1樓

專線：02-87729102