漢堡排嘉台灣一號店，在中和開幕！來自日本的「漢堡排_嘉」是許多人飛出國一定要吃到的漢堡排之一，更期待漢堡排_嘉來台灣，會有什麼必吃、必拍的亮點要朝聖。「漢堡排_嘉」環球中和店將在5/11正式開幕，這次窩客島帶你搶先吃超狂和牛漢堡排、牛舌漢堡排、國產牛漢堡排3種通通要吃到。

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漢堡排控最想知道，「漢堡排_嘉」與其他漢堡排有哪裡不一樣，最大不同就是漢堡排嘉獨家提供「牛舌漢堡排」，主打漢堡排每天新鮮現打，以300度高溫爐火炭烤，並且貼心設計三面玻璃格離爐台，讓人可以近距離欣賞師傅炭烤過程，又不用擔心身上沾附太多氣味。







特別的是，為了讓漢堡排受熱均勻，漢堡排_嘉的漢堡排都以「圓柱狀」進行碳烤，與一般常見的圓餅狀不同，也是一大特色，建議品嚐時沾前方火爐保溫的特製「多蜜醬汁」，或是自己混搭桌邊「檸檬鹽、青唐辛子三升漬、生薑醋檸檬」等醬料使用，打造專屬的漢堡排吃法。





吃漢堡排的最佳配角「白飯」也是多鐵粉關注的重點，漢堡排_嘉特別從日本空運羽釜鍋煮飯，搭配北海道七星米、長野縣越光米等，不定期更換，讓人每次都能吃到不同口感。雞蛋部分則提供「大武山生食級雞蛋」，最推薦蛋黃加入昆布柴魚醬油攪拌，並且拌飯享用。菜單上，漢堡排_嘉僅提供「3顆漢堡排套餐」選擇，其中包含90克牛舌漢堡排、90克的國產牛漢堡排，而140克的「和牛漢堡排」則預計在5/20起正式供應，漢堡排鐵粉還要再等等。「漢堡排_嘉」採無訂位方式，直接到門市現場排隊、並且使用點餐機自助點餐，每個人最多可以候位2個位子，每日限量服務300位客人，鐵粉5/11起搶先朝聖。

漢堡排_嘉 環球中和店 營業資訊

開幕日期：2024/05/11

地址：新北市中和區中山路三段122號（環球新北中和4樓）

營業時間：11:30-21:30



漢堡排_嘉 用餐注意事項

1、首波供應牛舌漢堡排、國產牛漢堡排，而「和牛漢堡排」於5/20起供應。

2、無訂位，採現場候位。（一人最多候位2個位子）

3、每日限量接待300席次。



漢堡排_嘉 推薦套餐

國產牛漢堡排定食：NT$450，一般漢堡排3個

牛舌漢堡排定食：NT$520，牛舌漢堡排2個+一般漢堡排1個

特選牛舌排定食：NT$650，厚切牛舌排1個＋一般漢堡排



詳細活動規範及供應情形，依 漢堡排_嘉 官方公告為準。