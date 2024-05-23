端午節肯德基粽子炸雞！每一年的端午粽子節，就是讓人整整兩個禮拜都在吃「粽子全餐」。為了不讓你吃膩，這次肯德基特別推出全新「粽香脆雞、粽香雞汁飯」，把「咔啦脆雞」變成粽子味、超夯「雞汁飯」也變成粽子味，端午節炸雞粽子搶先開吃。



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肯德基這次針對端午節，特別推出新品「粽香脆雞」超應景吃法，以經典的咔啦脆雞為基底，搭配甜辣醬、香菜花生粉，打造粽子風味的咔啦脆雞。此外，經典超人氣「雞汁風味飯」這次在端午節也變身成期間限定「粽香雞汁飯」，把原先的雞汁飯，加入粽子必備配料油蔥、香菇、甜辣醬、香菜花生粉，讓鐵粉吃不膩。





配合本次新品「粽香脆雞、粽香雞汁飯」，肯德基特別設計三款限定套餐，其中「粽香脆雞組」包含粽香脆雞、 三角粽香飯、上校雞塊，通通一次吃到，可以單點、也可以套餐加購省10元。此外還有個人餐、雙人餐選擇，搭配「端午限定外盒」，粽葉圖案更應景。針對本次端午節粽香脆雞、粽香雞汁飯，在5/28正式開賣，即日起會員可以用APP搶先預購，新品就是要第一手搶先吃。





不只有新品，在5月28日至7月1日期間，使用肯德基外送訂購餐點消費滿199元，就可享「加購買一送一」優惠 ，可以任選「8塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、雞汁風味飯」同品項買一送一，嘴饞時也有「外送限定6折午茶組」399元就能吃到8塊上校雞塊 + 12顆原味蛋撻，而且免運送到家，速食控外送點起來。





肯德基粽香脆雞、肯德基粽香雞汁飯

販售期間：5月28日至6月10日

預購時間：即日起APP搶先預購

售價：

粽香脆雞組（粽香脆雞*1 + 三角粽香飯*1 + 上校雞塊*2 ）單點129元、點套餐加購價119元。



肯德基外送買一送一加購優惠

活動期間：5月28日至7月1日

活動內容：使用肯德基外送訂購餐點消費滿199元即可享指定餐點加購買一送一。

活動品項：8塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、雞汁風味飯



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。