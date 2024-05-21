麥當勞最近真的很寵粉！超人氣品項陸續回歸，除了焦糖冰奶茶、辣味雞塊之外，人氣早餐必吃「麥當勞雙層麥香魚」，以及甜點控瘋狂敲碗的神級口味「可可布朗尼冰炫風」，這次都將在5/22起強勢回歸，鐵粉先衝麥當勞吃一波。



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台灣麥當勞即日起宣布，超人氣早餐漢堡「雙層麥香魚」將在5/22-7/9期間限定回歸開賣，連續7個禮拜排鐵粉吃早餐。其中使用符合永續漁業標準、源自純淨海域的100%真鱈魚，加量兩片才夠過癮，此外麥香魚的圓潤「蒸麵包」、以及夾層的酸甜塔塔醬，都是讓人一吃再吃的麥香魚靈魂。





此外，甜點系列的神級口味「可可布朗尼冰炫風」，本次也將在5/22起快閃回歸，在經典的奶香冰淇淋中，拌入柔軟巧克力布朗尼、酥脆卡滋脆片，打造雙重口感，同時再撒上濃郁可可粉，更增添小奢華巧克力風味。本次「可可布朗尼冰炫風」同樣限定只賣7週、或售完為止，怕賣光鐵粉一定要趁早吃起來。





麥當勞早餐 雙層麥香魚

供應期間：5月22日起至7月9日（或售完為止）

售價：

麥香魚：單點49元；搭配薯餅套餐91元起。

雙層麥香魚：單點89元；搭配薯餅套餐131元起。

注意事項：雙層麥香魚/麥香魚供應期間為上午5:00至凌晨4:00或售完為止



麥當勞 可可布朗尼冰炫風

販售時間：5月22日起至7月2日（或售完為止）

售價：單點69元。



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。