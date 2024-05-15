拿坡里炸雞買一送一！炸雞控一定吃、一定會推的「拿坡里炸雞專賣店」是許多人的聚餐口袋名單之一。這次看準畢業季話題，拿坡里炸雞專賣店特別推出「8塊酷滋炸雞桶」連續22天買一送一優惠，399元就能買一桶、送一桶，無論是畢業前同樂會、還是沒理由就想吃，通通都有理由約起來。



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超人氣「拿坡里炸雞專賣店」這次看準6月份畢業季話題，特別推出快閃買一送一優惠，在5/15-6/5期間，只要買「8塊酷滋炸雞桶」就可享買一送一優惠，其中包含6塊滋汁腿排和2隻酷樂雞腿，買一送一直接雙倍量16塊炸雞，超適合聚餐開趴一起狂吃。





本次拿坡里買一送一優惠，399元就可以買到兩桶「8塊酷滋炸雞桶」，5折優惠超划算，更狂的是，如果是「三商i美食卡」APP會員，還可以在5/15-6/5期間，使用會員點數3點領優惠券，用389元買到兩桶「8塊酷滋炸雞桶」，比買一送一再省10元，就是比別人更划算。







拿坡里炸雞專賣店 買一送一優惠

活動期間：2024/05/15-06/05

活動方式：「8塊酷滋炸雞桶」買一送一，$399元(原價$800)。

會員優惠：i美食卡會員使用3點領取優惠券享「8塊酷滋炸雞桶」2桶特價$389(原價$800)。



詳細活動規範及供應情形，依 拿坡里炸雞專賣店 官方公告為準。