漢堡王優惠券又來了！每到五月繳稅日，就是大家荷包大破洞的日子，而作為最寵粉的漢堡王，當然不例外的祭出「稅尬有春」5月限定優惠券，以買一送一、銅板下午茶等5大主題、32個優惠，讓大家五月繳完稅也不怕吃土。同時，更針對勞動節祭出20元加肉優惠，雙層安格斯漢堡升級吃爽爽。









於即日起至5/31期間限時推出的漢堡王「稅尬有春」優惠券，精選32個組合優惠，直接幫大家現省2,441元。首推大家最愛的「買一送一」專區，4塊雞塊、小辣薯球、洋蔥圈、西部小華堡、大杯飲料等8款人氣商品通通買一送一，揪人一起湊成兩份套餐吃超划算。「1+1」專區則是小鳥胃、小資族的最愛，經典脆雞堡、洋蔥圈烤牛堡、田園烤牛堡或脆洋蔥牛肉堡搭小杯可樂，只要59元銅板價就有。







另有49元起的「銅板下午茶」、99元起4件組套餐「小資滿足餐」、多款套餐下殺57折「激省雙人餐」等，荷包空空卻想要吃飽飽，就讓漢堡王餵飽你。更推出快閃限定「勞動節加肉日」，5/1~5/3期間，只要到門市購買經典「厚切安格斯」、加上濃郁起司「勁濃安格斯」、抹上微甜微鹹花生醬「花生安格斯」，20元加價購就升級成雙層安格斯牛肉堡，超佛心。



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漢堡王 優惠券

活動時間：即日起至5/31，，每日10:30至打烊前30分鐘供應。

優惠券點餐：https://reurl.cc/EjraYm

適用時間：即日起~2024/5/31，每日10:30-打烊前30分鐘供應

適用門市：全門市(不適用於兒童樂園、機場及科技廠等店，詳情請洽餐廳)



漢堡王 勞動節加肉日

活動時間：即日起至5月3日 上午10：30至各店打烊前30分鐘

活動門市：全門市（不適用於兒童樂園、機場及科技廠等店，詳情請洽餐廳）

活動內容：臨櫃購買安格斯系列套餐，加價20元即可升級成雙層安格斯牛肉堡。



注意事項：

1、活動條件和內容以現場公告為準，敬請留意。

2、此活動僅供臨櫃點餐購買（官網與外送平台不適用），每份安格斯套餐僅限加購升級雙層安格斯乙次。(美式花生雙層、安格斯牛肉堡不適用此優惠）

3、活動數量有限，售完為止。

4、如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。

