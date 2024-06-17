7元水餃有蝦有肉！基隆廟口夜市「基隆林家三鮮水餃」隱身仁愛市場二樓，身為基隆的排隊小吃之一，每到用餐時間必會充滿人潮，也是不少人來基隆的必吃清單；大家來這邊不僅可以吃到熱騰騰的水餃，也可以選擇冷凍水餃回家自己烹煮享用，喜歡品嚐手工水餃的朋友，現在就趕緊來看看吧。
「基隆林家三鮮水餃」地點位在基隆仁愛市場二樓，距離基隆廟口夜市相當近，步行3分鐘即可抵達；不過營業時間只到晚上7:30，太晚來可會吃不到呢。在這邊小小一個攤子，不只可以看到新鮮現煮好的水餃，旁邊正馬不停蹄正在包著水餃，可見這家多有人氣。
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「基隆林家三鮮水餃」主打的就是這款三鮮水餃，裡面包有韭菜、豬肉餡、蝦子三種配料，雖然吃不到整塊蝦子的口感，不過可以感受到海味與肉汁的鮮甜，麵皮也是帶有嚼勁的手工水餃皮，搭配著店家附上的醬油辣椒，讓人一顆接著一顆停不下來呢。
而他們家菜單也相當簡單，只要販售生水餃、熟水餃和酸辣湯三種品項，當下吃了不過癮，也可以買冷凍水餃回家繼續吃。不過大家要注意，來這邊店家有限定一人低消為8顆水餃，可別再夜市吃了飽飽，來這邊多人吃一盤水餃囉。
基隆仁愛市場 基隆林家三鮮水餃
地址：基隆市仁愛區愛三路21號仁愛市場 A增29
營業時間：平日10:30－19:30；假日10:00－19:30
基隆仁愛市場 基隆林家三鮮水餃 推薦菜單
推薦菜單：生水餃$6、熟水餃$7、酸辣湯$40