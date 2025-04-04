基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」百元開吃！想在基隆找到一間平價好吃的泰式料理？坐落於孝三路的「安一海南雞飯」可別錯過！這家店以親民價格提供經典泰式便當，其中「海南雞飯」、「椒麻雞」、「檸檬魚飯」等十分熱銷，還可以搭配一杯濃郁順口的泰式奶茶，讓人彷彿置身曼谷街頭享受地道美食。



▲基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」推薦菜單：海南雞飯 $110/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」百元開吃！來基隆可別錯過/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆平價泰式料理 安一海南雞飯

基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」距離基隆車站很近，步行僅需3分鐘。店內走簡約風格，沒有過多裝飾，專注於餐點品質與快速供餐。採半自助點餐方式，顧客需先於櫃檯點餐並取號，等候叫號後取餐。用餐區環境整潔明亮，座位數適中，即使在用餐高峰期，也能快速翻桌，不讓顧客久等。▲基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」完整菜單一次看 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」推薦菜單：椒麻雞飯 $120 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝店內招牌「海南雞飯」主打雞肉滑嫩、米飯Q彈，搭配特製醬汁，吃來清爽不膩口。若喜愛重口味，「泰式椒麻雞飯」是絕佳選擇，外皮炸得酥脆，搭配微酸微辣的椒麻醬，十分過癮。而「檸檬魚飯」則是店內隱藏版人氣王，酸香開胃，魚肉細嫩無腥味，適合喜愛清爽風味的顧客。▲基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」推薦菜單：椒麻雞飯 $120 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」推薦菜單：檸檬魚飯 $130 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝除了主食外，店家還附上三樣小菜與例湯。當然，來到這裡一定要點一杯「泰式奶茶」，香甜濃郁，冰涼爽口。「安一海南雞飯」以百元價位提供高CP值的泰式便當，加上舒適的用餐環境與便捷的地理位置，難怪能成為基隆在地人的愛店。下次來基隆，不妨來裡試試，相信大家會一試成主顧。▲基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」推薦菜單：泰式奶茶、蜂蜜羅旺飲 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」推薦菜單：椒麻雞飯 $120 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：基隆市仁愛區孝三路72號

營業時間：11:00–14:00、16:30–20:00；週日公休

基隆平價泰式料理 安一海南雞飯 推薦菜單

推薦菜單：海南雞飯 $110、椒麻雞飯 $120、檸檬魚飯 $130、泰式奶茶 $50

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