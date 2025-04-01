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基隆潤餅推薦！七堵現做潤餅 經營20年老店，一個只要50元。

七堵美食 基隆美食 現做潤餅 潤餅 more
2025-04-01 21:33:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

基隆潤餅老店這邊吃！七堵「現做潤餅」深受在地人喜愛，主打每日手工現做的厚實潤餅皮，搭配紅糟肉、蛋酥、高麗菜等豐富內餡，層次感十足，一個只要50元，CP值超高，甚至有網友直呼「心目中的第一名潤餅」。想嚐鮮的朋友，記得趁早來試試這道基隆七堵的人氣小吃。
▲基隆潤餅老店這邊吃！七堵必吃「現做潤餅」主打每日手工現做的厚實潤餅皮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆潤餅老店這邊吃！七堵必吃「現做潤餅」主打每日手工現做的厚實潤餅皮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆七堵美食推薦「現做潤餅」推薦菜單：潤餅 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆七堵美食推薦「現做潤餅」推薦菜單：潤餅 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



在地經營20年潤餅老店！位於基隆市七堵區「現做潤餅」，隱身於百六街的一角，鄰近百福車站，步行約15分鐘可達。店家以親手製作潤餅皮的基底，每天下午1點開賣，常常不到晚餐時間就已完售。這邊的潤餅口感紮實、內餡豐富，價格親民，成為七堵居民與老饕們的私房美食。
▲在地經營20年潤餅老店！位於基隆市七堵區「現做潤餅」隱身於百六街的一角 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲在地經營20年潤餅老店！位於基隆市七堵區「現做潤餅」隱身於百六街的一角 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆潤餅推薦「現做潤餅」內餡以高麗菜、紅糟肉、蛋酥、肉鬆與甜辣醬組合，紅糟肉軟嫩入味，肉鬆的鹹香帶出整體層次感，搭配甜甜的高麗菜與酥脆蛋酥，口感豐富而不油膩。而潤餅皮口感較厚且帶有韌性，不會濕軟破掉，即使外帶也可以保持良好口感。
▲基隆潤餅推薦「現做潤餅」高麗菜相當豐富，配上酥脆蛋酥，口感豐富而不油膩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆潤餅推薦「現做潤餅」高麗菜相當豐富，配上酥脆蛋酥，口感豐富而不油膩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


重點是這家潤餅的價格相當實惠，每個只要50元，相當適合當作下午點心或輕食；更有網友在Google評論上分享，這家間是心目中的第一名潤餅。對於愛吃潤餅的朋友來說，這間七堵的「現做潤餅」無疑是必訪名單之一，下次有空經過就去試試吧。
▲基隆潤餅推薦「現做潤餅」更有網友在Google評論上分享，這家間是心目中的第一名潤餅 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆潤餅推薦「現做潤餅」更有網友在Google評論上分享，這家間是心目中的第一名潤餅 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
 

基隆潤餅推薦 七堵現做潤餅

地址：基隆市七堵區百六街57號
營業時間：13:00–19:00；假日公休
電話號碼： 0932 243 774

基隆潤餅推薦 七堵現做潤餅 推薦菜單

推薦菜單：潤餅 $50

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七堵現做潤餅

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place基隆市七堵區百六街57號
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