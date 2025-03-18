基隆必吃火鍋！基隆在地人激推的「義美石頭火鍋」一開門就排隊，來這記得先抽號碼牌，才不會等太久。店家開業超過40年，是間基隆在地老字號火鍋店，以濃郁甘甜的石頭火鍋湯頭、實惠的自助選菜方式，成為許多老饕的心頭好。營業時間從上午11點，一路到深夜11點，卻依舊座無虛席，讓人見識到它的驚人魅力。



▲基隆必吃火鍋！基隆在地人激推的「義美石頭火鍋」一開門就排隊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲天冷就要吃火鍋！基隆必吃「義美石頭火鍋」記得先來抽號碼牌 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆必吃火鍋 基隆義美石頭火鍋

基隆必吃火鍋「義美石頭火鍋」位於基隆信二路上，地點相當好找，就在信二路停車場對面。由於無法預約，因此每到用餐時段，店外總是擠滿等待的顧客。雖然說排隊的人相當多，不過為了讓更多人能享受到這一鍋美味，店家規定每桌用餐時間為1.5小時，翻桌速度相當快。推薦閱讀： 一盤最低20元！「小紅莓石頭火鍋城」40年老店僅此一家，台北石頭火鍋要吃這間。

▲基隆必吃火鍋「義美石頭火鍋」店家規定每桌用餐時間為1.5小時，翻桌速度相當快 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲基隆必吃火鍋「義美石頭火鍋」位於基隆信二路上，地點相當好找 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝這裡的火鍋以經典「石頭火鍋」為主打，開鍋時，店員會先將配料、洋蔥與肉片爆炒，逼出香氣後再加入高湯，讓湯底更加濃郁。店內採自助式取餐，依照盤子顏色計價，價格從30元到95元不等，其中高價盤為海鮮與牛肉，最受歡迎的還有高麗菜、豆皮與手工火鍋料。▲基隆必吃火鍋「義美石頭火鍋」開鍋時，店員會先將配料、洋蔥與肉片爆炒 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲爆炒過後的湯頭香甜夠味，基隆必吃火鍋「義美石頭火鍋」難怪人潮絡繹不絕 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝基隆必吃火鍋「義美石頭火鍋」能在基隆飄香超過40年，靠的就是食材新鮮、湯頭甘甜，加上親民價格，成為當地最受歡迎的石頭火鍋店之一。若想嚐鮮，建議提前到場抽號碼牌，以免久候。對於熱愛火鍋的饕客而言，這間老字號名店絕對值得一試。▲基隆必吃火鍋「義美石頭火鍋」能在基隆飄香超過40年，靠的就是食材新鮮、湯頭甘甜 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲對於熱愛火鍋的饕客而言，「基隆義美石頭火鍋」這間老字號名店絕對值得一試 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：基隆市中正區信二路303號

營業時間：11:00–23:30