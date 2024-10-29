40年老店僅此一家，老台北人都愛這間石頭火鍋！「小紅莓石頭火鍋城」位在捷運南京三民站附近，全店餐點通通自取，一整櫃的食材任你選，一盤最低只要20元，來這邊大吃大喝也不會太貴，不用擔心拿太多，只要擔心吃不完。在台北如果想吃傳統石頭火鍋，來這邊就對了。







每到用餐時間都人氣爆棚，假日更要等到1至2小時！「小紅莓石頭火鍋城」開業超過40年，店面位在捷運南京三民站附近，從4號出口步行約5分鐘即可抵達。不過大家要注意，官方也特別在粉絲專頁上發出聲明，全台僅有這家分店，其他同名的皆不是正統的老味道。



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「小紅莓石頭火鍋城」餐廳簡樸不過乾淨整齊，雖然店內座位雖然稍微擁擠，不過散發出懷舊氣息，加上牆上還掛滿了多位知名人物的合照，有著滿滿的老店氛圍。這邊最招牌的就是整櫃的自助區，有多種豐富的食材任君選擇，加上桌邊的現場爆香湯頭，讓大家來這邊每口都是懷念的滋味。





一入座後，店員會先請妳挑選好要一起爆香的食材，這時推薦大家除了要把肉先拿齊之外，還可以拿一些乾魷魚、洋蔥及蒜苗，搭配店家提供的麻油一起爆炒，香氣會一層層迸發出來。此時，再下肉片翻炒，香氣愈加誘人。湯頭喝起來濃郁卻不膩口，讓大家可以品嘗到正宗台灣經典石頭火鍋的美味。



台北石頭火鍋推薦 小紅莓石頭火鍋城

除了經典的肉類外，火鍋料區還提供多種傳統台式火鍋食材。而自助區價格標示也相當明確，店家特別安排了不同顏色的盤子來區分食材價格，橘盤、綠盤的經濟實惠讓客人可以隨心所欲地選擇，最低只要20元起。不過這邊用餐時間僅限90分鐘，如果大家也想體驗台式經典的滋味，那就別錯過這家囉。

地址：台北市松山區寶清街24號1樓

營業時間：11:30–22:30；公休日依照官方粉絲專頁公告為主。