信義區平價美食在這裡！「想肉了 自助火鍋」火鍋吃到飽只要440元，加碼「100元烤肉吃到飽」根本超划算。在信義區總是不知道要吃什麼，又怕大吃大喝會傷荷包，現在就推薦大家這家超高CP值的吃到飽，一起大口吃火鍋、嚐遍鐵板燒肉。







想吃超高CP值的吃到飽嗎？台北信義區的「想肉了 自助火鍋」是你的絕佳選擇！店面地點便利，位於信義區靠近捷運永春站4號出口，步行幾分鐘就能抵達。店面風格簡約大方，雖然是平價小吃店風格，但環境乾淨整潔，讓人用餐時感覺舒適自在。



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店內自助吧檯擺滿了豐富的食材，整體氛圍輕鬆隨意，讓每位客人都能自取所愛的美食。區域內不僅提供種類繁多的國產肉類，還有海鮮與蔬菜無限量供應。最棒的是，這邊的價格也很親民，火鍋吃到飽最低只要440元，還可加價100元享受火烤兩吃，讓大家一餐吃得豐富、過癮。





信義區平價美食 想肉了 自助火鍋吃到飽

這裡的火鍋食材選擇多樣，從胛心、梅花豬、培根牛、組合牛、羊肉、雞腿到蛤蠣、魚下巴等，滿足不同肉食控的需求。海鮮、蔬菜、火鍋料、小菜也都琳瑯滿目，特別推薦的是店家的現點現炸物，脆口香濃，讓人吃過就難以忘懷。甜點區也同樣精彩，檸檬派和輕乳酪蛋糕等甜點無限供應。值得一提的是這裡的湯底選擇，其中「茶湯」是店家招牌，由熟成茶葉熬煮而成，搭配蔬菜煮食，茶香四溢。麻辣、昆布和柴魚等經典湯底也不容錯過，適合不同口味的顧客。喜歡火鍋的朋友，現在就一起揪團吃到爽、吃到滿吧。

地址：台北市信義區松山路443號1樓

營業時間：假日 11:00–22:00；平日 11:00–14:00, 16:00–20:00；公休時間依照店家公告為主

信義區平價美食 想肉了 自助火鍋吃到飽 推薦菜單

推薦菜單：平日 17:00 前／每位$440、17:00後／每位$480、例假日全日／每位$520（火烤兩吃+$100）