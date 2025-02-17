基隆煎年糕這邊吃！基隆小吃「古早味煎鹹糕」再掀話題，小店主打現煎鹹粿、黑糖粿等經典台式糕點，無論是外皮微焦的鹹粿，還是甜而不膩的黑糖年糕，每一口都帶著懷舊的古早味，讓人一試成主顧。這邊店面雖然低調，卻憑藉著純米製作的手工好味道，現在就趕緊來看看吧。



▲▼基隆煎年糕這邊吃！基隆小吃「古早味煎鹹糕」主打現煎鹹粿、黑糖粿等經典台式糕點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



基隆小吃 古早味煎年糕 古早味煎鹹糕

基隆小吃「古早味煎鹹糕」地點靠近基隆車站，旁邊也鄰近知名的義美石頭火鍋，成為許多老饕來基隆順道品嚐的美食小吃之一。小店每天現煎各式粿類，包含鹹粿、黑糖粿、蘿蔔糕與芋頭糕，全部皆為純米手工製作，不添加任何化學調和粉。推薦閱讀： 基隆必吃宵夜「張媽媽香腸&肉串」一天只賣3小時！10元香腸、蔥肉串超多汁。

▲基隆小吃「古早味煎鹹糕」地點靠近基隆車站，旁邊也鄰近知名的義美石頭火鍋 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「鹹粿」煎至外層酥脆，內裡則帶有Q彈黏稠的米香，口味濃郁。「黑糖粿」則帶有濃厚的黑糖香氣，甜度恰到好處，口感軟Q不膩；「蘿蔔糕」，則是以滿滿的蘿蔔絲製成，口感細膩。而這邊的餐點售價也相當親民，小份40元（5塊），大份60元（8塊）。如果大家也是古早味愛好者，不妨來感受這來自基隆街頭的經典滋味。▲基隆小吃「古早味煎鹹糕」推薦菜單：小份40元（5塊），大份60元（8塊） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：基隆市中正區信二路305號1樓

營業時間：07:00–15:00；週一公休