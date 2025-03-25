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基隆潤餅推薦！安一路潤餅 清明節必吃，飽滿高麗菜超爽脆。

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2025-03-25 19:18:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

基隆潤餅推薦「安一路潤餅」想要清明節應景吃潤餅，現在可別錯過！清明節將至，除了掃墓祭祖，許多人也會應景享用潤餅，傳承寒食節的習俗。在基隆提到潤餅，許多人第一個想到的是廟口夜市的「鄭潤餅」，但隱藏在安一路的一間小店，卻是當地人口耳相傳的美食。主打現點現做，皮Q餡多，價格親民，現在就一起來看。
▲基隆潤餅推薦「安一路潤餅」想要清明節應景吃潤餅，現在可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲基隆潤餅推薦「安一路潤餅」想要清明節應景吃潤餅，現在可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲基隆潤餅推薦「安一路潤餅」推薦菜單：潤餅 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆潤餅推薦「安一路潤餅」推薦菜單：潤餅 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



基隆潤餅推薦「安一路潤餅」原本是設立在騎樓下的小攤位，因為人氣爆棚，後來開設了實體店面，位於基隆安一路上。店面以簡樸溫馨的裝潢，保留了攤販時期的純樸氛圍，不過整體相當乾淨整潔。每天剛開門營業就吸引顧客上門，一口氣買上五到十捲帶回家是常見的景象。
▲基隆潤餅推薦「安一路潤餅」原本是設立在騎樓下的小攤位，因為人氣爆棚，後來開設了實體店面 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆潤餅推薦「安一路潤餅」原本是設立在騎樓下的小攤位，因為人氣爆棚，後來開設了實體店面 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

這邊的特色在於每天現做的潤餅皮，製作過程講究，店內可以看到老闆手持麵糰，在滾燙的鐵板上快速抹開，形成薄透但帶有韌性的餅皮。內餡則選用當日新鮮炒製的高麗菜，搭配香酥蛋酥、紅燒肉、肉鬆及花生粉，每一口都能嚐到不同層次的風味。
▲基隆潤餅推薦「安一路潤餅」選用當日新鮮炒製的高麗菜，搭配香酥蛋酥、紅燒肉、肉鬆等 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆潤餅推薦「安一路潤餅」選用當日新鮮炒製的高麗菜，搭配香酥蛋酥、紅燒肉、肉鬆等 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

值得一提的是，店家也提供客製化選擇，顧客可以根據個人口味調整餡料；每捲售價50元，價格實惠，難怪吸引許多老饕回流。現在大家無論是清明節應景食用，還是平日想要來上一捲輕食小點，這間小店都值得一試，下次來基隆可別錯過這份充滿古早味的美食。
▲基隆潤餅推薦「安一路潤餅」無論是清明節應景食用，還是平日想要來上一捲輕食小點，都值得一試 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆潤餅推薦「安一路潤餅」無論是清明節應景食用，還是平日想要來上一捲輕食小點，都值得一試 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲基隆潤餅推薦「安一路潤餅」推薦菜單：潤餅 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆潤餅推薦「安一路潤餅」推薦菜單：潤餅 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

基隆潤餅推薦 安一路潤餅

地址：基隆市中山區安一路46號
營業時間：08:30–19:30
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安一路潤餅

phone02-2425-0255
place基隆市中山區安一路46號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.75
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