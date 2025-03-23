基隆必吃蝦仁飯「天天鮮排骨飯」藏身在巷弄內！基隆的街頭巷弄裡，總藏著讓老饕趨之若鶩的美食，其中開業超過40年的「天天鮮排骨飯」，更是當地人掛保證的美味小吃。這家店雖然沒有顯眼的招牌，但每天中午時分，門口總是排滿等待用餐的顧客。這裡最受歡迎的餐點非「蝦仁飯」莫屬，可是不少基隆人的口袋名單呢。



▲基隆必吃蝦仁飯「天天鮮排骨飯」推薦菜單：排骨蝦仁飯 $140 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲基隆必吃蝦仁飯「天天鮮排骨飯」藏身在巷弄內，不過門口總是排滿等待用餐的顧客 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆必吃蝦仁飯 天天鮮排骨飯

基隆必吃蝦仁飯「天天鮮排骨飯」店面隱身於孝三路的小巷內，距離基隆車站僅需步行5分鐘。不過餐廳空間不大，內用座位有限。點餐方式相當直接，找到座位後至櫃檯點餐、付款，再等待店家將熱騰騰的料理送上桌。即使是假日需要排隊，許多顧客仍願意耐心等候，就為了那一口記憶中的好味道。推薦閱讀： 基隆必吃火鍋！基隆義美石頭火鍋一開門就排隊，來這先抽號碼牌。

▲基隆必吃蝦仁飯「天天鮮排骨飯」店面隱身於孝三路的小巷內，距離基隆車站僅需步行5分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲基隆必吃蝦仁飯「天天鮮排骨飯」餐廳空間不大，內用座位有限 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「蝦仁飯」的靈魂在於酥炸蝦仁，外皮酥脆，咬下去能感受到蝦肉的彈嫩與鮮甜，搭配獨特的基隆甜辣醬，風味層次豐富。推薦大家可以選擇「雙拼」，搭配炸排骨堆疊在飯上，形成視覺與味覺的雙重享受。此外，每份套餐皆附上味噌湯或豬骨湯，讓人吃得滿足又暖胃。▲基隆必吃蝦仁飯「天天鮮排骨飯」推薦菜單：排骨蝦仁飯 $140 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝多年來，天天鮮排骨飯始終維持著不變的傳統風味，甚至成為影視作品「八尺門的辯護人」中出現的代表性基隆美食。無論是來基隆旅遊，或是想尋找一份道地的台灣味，這碗蝦仁飯都值得一試。在地人熟悉的巷弄裡，總有這樣一家店，用最簡單的食材，帶來最深刻的味覺記憶。▲基隆必吃蝦仁飯「天天鮮排骨飯」完整菜單 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：基隆市仁愛區孝三路42巷4號

營業時間：11:00–19:30