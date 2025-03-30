基隆牛排自助吧吃到飽！基隆大武崙美食推薦「犇王牛排」平價牛排館別錯過，這邊以親民價格、高CP值的自助吧，成為當地饕客的最愛。店內不僅提供經典的台式牛排，更附設多樣化自助吧，玉米濃湯、現烤吐司、冰淇淋與各式飲品通通自取。特別是當月壽星，還能享有不限次數的8折優惠，最低280元就能吃牛排。



▲基隆牛排自助吧吃到飽！大武崙美食推薦「犇王牛排」平價牛排館別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲基隆大武崙美食推薦「犇王牛排」位於基隆市安樂區，鄰近大武崙黃昏市場 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆牛排自助吧吃到飽 犇王牛排

基隆大武崙美食推薦「犇王牛排」位於基隆市安樂區，鄰近大武崙黃昏市場。由於地勢關係，雖然地址標示在三樓，實際上入口處即是平地，無須爬樓梯即可輕鬆進入。店內以黑色系為主，空間寬敞，不論是三五好友聚餐，或是家庭用餐，都相當適合。▲基隆大武崙美食推薦「犇王牛排」店內以黑色系為主，空間寬敞 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」推薦菜單：沙朗牛排 $350/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝來這邊，最熱門的餐點絕對是經典「沙朗牛排」。雖然價錢平易近人，不過店家保證餐點皆不是重組肉；建議大家點七分熟，感受帶有厚度，肉質鮮嫩且帶有豐富肉汁的牛排。搭配的經典配菜包括玉米筍、毛豆、荷包蛋及鐵板麵，而這邊的麵也相當Q彈，不會像有些夜市牛排會變得軟爛。▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」雖然價錢平易近人，不過店家保證餐點皆不是重組肉 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」自助吧有無限取用的湯品、飲料、冰淇淋與烤吐司 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝不過最吸引大家目光的，絕對還是這自助吧的豐富選擇，無限取用的湯品、飲料、冰淇淋與烤吐司，讓人忍不住一再回味。如果大家下次來基隆，想體驗超高CP值的牛排自助吧，這邊絕對值得一試。不論是家庭聚餐、朋友聚會，甚至是壽星專屬優惠，來這裡都能感受滿滿誠意。▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」自助吧選擇相當豐富 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」如果大家下次來基隆可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：基隆市安樂區基金一路135巷11-2號三樓

營業時間：假日 11:00–20:00；平日 11:00–13:30, 17:00–20:00

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