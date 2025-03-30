為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 基隆自助吧吃到飽！犇王牛排 平價牛排館別錯過，最低280元開吃。

基隆自助吧吃到飽！犇王牛排 平價牛排館別錯過，最低280元開吃。

基隆美食 大武崙美食 犇王牛排 自助吧吃到飽 more
2025-03-30 11:19:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

基隆牛排自助吧吃到飽！基隆大武崙美食推薦「犇王牛排」平價牛排館別錯過，這邊以親民價格、高CP值的自助吧，成為當地饕客的最愛。店內不僅提供經典的台式牛排，更附設多樣化自助吧，玉米濃湯、現烤吐司、冰淇淋與各式飲品通通自取。特別是當月壽星，還能享有不限次數的8折優惠，最低280元就能吃牛排。
▲基隆牛排自助吧吃到飽！大武崙美食推薦「犇王牛排」平價牛排館別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆牛排自助吧吃到飽！大武崙美食推薦「犇王牛排」平價牛排館別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆大武崙美食推薦「犇王牛排」位於基隆市安樂區，鄰近大武崙黃昏市場 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆大武崙美食推薦「犇王牛排」位於基隆市安樂區，鄰近大武崙黃昏市場 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



基隆大武崙美食推薦「犇王牛排」位於基隆市安樂區，鄰近大武崙黃昏市場。由於地勢關係，雖然地址標示在三樓，實際上入口處即是平地，無須爬樓梯即可輕鬆進入。店內以黑色系為主，空間寬敞，不論是三五好友聚餐，或是家庭用餐，都相當適合。
▲基隆大武崙美食推薦「犇王牛排」店內以黑色系為主，空間寬敞 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆大武崙美食推薦「犇王牛排」店內以黑色系為主，空間寬敞 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」推薦菜單：沙朗牛排 $350/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」推薦菜單：沙朗牛排 $350/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

來這邊，最熱門的餐點絕對是經典「沙朗牛排」。雖然價錢平易近人，不過店家保證餐點皆不是重組肉；建議大家點七分熟，感受帶有厚度，肉質鮮嫩且帶有豐富肉汁的牛排。搭配的經典配菜包括玉米筍、毛豆、荷包蛋及鐵板麵，而這邊的麵也相當Q彈，不會像有些夜市牛排會變得軟爛。▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」雖然價錢平易近人，不過店家保證餐點皆不是重組肉 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」雖然價錢平易近人，不過店家保證餐點皆不是重組肉 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」自助吧有無限取用的湯品、飲料、冰淇淋與烤吐司 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」自助吧有無限取用的湯品、飲料、冰淇淋與烤吐司 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


不過最吸引大家目光的，絕對還是這自助吧的豐富選擇，無限取用的湯品、飲料、冰淇淋與烤吐司，讓人忍不住一再回味。如果大家下次來基隆，想體驗超高CP值的牛排自助吧，這邊絕對值得一試。不論是家庭聚餐、朋友聚會，甚至是壽星專屬優惠，來這裡都能感受滿滿誠意。
▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」自助吧選擇相當豐富 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」自助吧選擇相當豐富 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」如果大家下次來基隆可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆牛排自助吧吃到飽「犇王牛排」如果大家下次來基隆可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

基隆牛排自助吧吃到飽 犇王牛排

地址：基隆市安樂區基金一路135巷11-2號三樓
營業時間：假日 11:00–20:00；平日 11:00–13:30, 17:00–20:00

不只牛排自助吧吃到飽 基隆必吃美食在這

推薦閱讀：基隆潤餅推薦！安一路潤餅 清明節必吃，飽滿高麗菜超爽脆。

推薦閱讀：基隆必吃蝦仁飯！天天鮮排骨飯 藏身在巷弄內，炸蝦配炸排骨超飽足。

推薦閱讀：基隆必吃火鍋！基隆義美石頭火鍋一開門就排隊，來這先抽號碼牌。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#基隆美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

犇王牛排

phone
place基隆市安樂區基金一路135巷11-2號三樓
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
不只基隆廟口夜市！天還沒黑就有人潮，「基隆八斗子夜市」夜市牛排免費加麵、10元串燒CP值超高，一週只賣兩天。
 記者 蕭芷琳
大人用餐兒童免費招待!精緻又不貴的日式燒肉，三種價位任你選，最低599!必吃比臉大厚切牛排、蒜蝦飯、牛肋條、戰斧豬排、超大魷魚「Oh Yaki精緻燒肉吃到飽-台南店 」台南燒肉吃到飽推薦 - 台南好F
 台南好Food遊
台中市沙鹿區自助菜吧吃到飽，高品質肉品海鮮必吃推薦｜十二段鍋物堂沙鹿店
 旅咖
台中市西屯區台中火鍋吃到飽 饗點鍋台中文心店 大份量肉盤、自助吧吃到飽讓你實現菜盤自由
 Daphne 探索生活趣
三重牛排吃到飽！台北橋站 一水創意牛排館 平價自助吧CP值爆表。
 Hayli Ann
推薦商品
keyboard_arrow_up