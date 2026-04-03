世界披薩冠軍開的高雄披薩！巴索托拿玻里披薩 高溫窯烤還原義式經典風味，開心果火腿與絲綢乳酪披薩必吃。

高雄新興美食話題新店「巴索托拿玻里披薩」登場！由世界披薩冠軍主廚領銜，主打正統高溫窯烤拿坡里披薩，結合經典與創新口味，成為近期最夯的高雄義式料理餐廳。

高雄披薩加一！備受期待的拿坡里披薩專賣店「巴索托拿玻里披薩」（BASSOTTO PIZZA），由世界披薩冠軍 Giuseppe 親自操刀，三月底開幕即吸引大批披薩愛好者朝聖。店內空間以溫潤木質調結合大面採光設計，營造出明亮舒適的用餐氛圍，風格近似歐洲街角的傳統披薩店，提供沉浸式的異國餐飲體驗。除了拿坡里披薩之外，菜單亦涵蓋多款海鮮冷前菜、熱前菜及炸物選擇，提供多元的義式料理體驗。

▲高雄披薩專賣店加一！「巴索托拿玻里披薩」（BASSOTTO PIZZA）提供數款口味拿坡里披薩。（攝影：楊婷雅）

▲世界披薩冠軍Giuseppe於「巴索托拿玻里披薩」（BASSOTTO PIZZA）親力親為。（攝影：楊婷雅）

義大利訂製窯爐直送，打造正統拿坡里披薩風味





「巴索托拿玻里披薩」（BASSOTTO PIZZA）餐點主打正統拿坡里披薩，堅持採用高溫窯烤技術製作披薩，窯內溫度可達攝氏400度以上，並以60至90秒快速烘烤，使餅皮在短時間內完成膨脹與定型，呈現外酥內軟、富有彈性的經典拿坡里披薩口感。值得一提的是，店內使用的天藍色窯爐特別自義大利訂製、海運來台灣，完整還原當地傳統窯烤設備。不僅提升烘烤穩定度，也讓披薩在高溫環境下展現更純正的風味與質地。

▲「巴索托拿玻里披薩」使用的天藍色窯爐為主廚特別自義大利訂製、海運來台灣。（攝影：楊婷雅）

「水牛瑪格麗特披薩」經典升級的拿坡里披薩

水牛瑪格麗特披薩為瑪格麗特披薩升級版，「巴索托拿玻里披薩」選用義大利南部水牛莫札瑞拉起司製作，相較一般莫札瑞拉，口感更為濃郁細緻，並帶有微微彈性，能在高溫窯烤後完整保留乳香層次。搭配清香羅勒與初榨橄欖油點綴，不僅提升整體香氣，也讓餅皮與番茄醬的自然甜味更加突出，呈現經典且平衡的拿坡里披薩風味。

▲水牛瑪格麗特披薩為瑪格麗特披薩升級版，選用義大利南部水牛莫札瑞拉起司製作。（攝影：楊婷雅）





開心果火腿與絲綢乳酪披薩，層次堆疊的創新風味

「巴索托拿玻里披薩」主廚特別推薦開心果火腿與絲綢乳酪披薩，亦可加價升級搭配布拉塔起司，提升整體風味層次。以莫札瑞拉起司為基底，鋪上鹹香濃郁的開心果火腿，並佐以開心果青醬，帶出堅果特有的香氣與油脂風味。上層再搭配質地細緻柔滑的絲綢乳酪，最後撒上開心果碎增添口感。「巴索托拿玻里披薩」若搭配布拉塔起司，切開後濃郁奶香緩緩流出，與餅皮及配料融合，讓整體口感更加滑順飽滿。▲開心果火腿與絲綢乳酪披薩搭配布拉塔起司，切開後濃郁奶香與餅皮及配料融合，讓整體口感更加滑順飽滿。（攝影：楊婷雅）

黃檸檬涼拌海鮮沙拉，清爽開胃的義式冷前菜

▲義式冷前菜以清爽的黃檸檬涼拌海鮮沙拉最受歡迎。（攝影：楊婷雅）

黃檸檬涼拌海鮮沙拉以章魚與鮮蝦為主體，搭配芝麻葉與番茄，呈現清新且層次分明的口感組合。調味部分選用檸檬汁與義大利黃檸檬橄欖油提味，帶出自然酸香與果香油脂，整體風味清爽不膩，為典型義式風格的開胃冷前菜，適合作為餐前輕食選擇；從窯烤披薩到前菜表現穩定，無論是想體驗正統拿坡里披薩，或是尋找高雄值得一訪的義式餐廳，「巴索托拿玻里披薩」都是絕佳的選擇。









「巴索托拿坡里披薩」店家資訊

營業時間：11:30～14:30、17:30～21:00

地址：高雄新興區民生一路52號

電話：07 222 4993





高雄新興區美食情報

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