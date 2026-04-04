鯊魚貓貓在藏壽司！mofusand貓福珊迪限定扭蛋一次看，滿額贈貓福珊迪裝飾掛飾必收。

藏壽司攜手mofusand貓福珊迪推出聯名活動，包含扭蛋、滿額贈與餐點新品，編輯張人尹表示，不想抽扭蛋的粉絲直接揪團拼滿額贈。

▲藏壽司攜手mofusand貓福珊迪推出22天聯名活動，從扭蛋到餐點新品一次登場，粉絲可同步收藏與嚐鮮體驗完整活動內容。



▲藏壽司本次活動整合扭蛋、滿額贈與新品餐點，讓粉絲在同一場用餐過程中，同步感受收藏與用餐的雙重樂趣。

貓福珊迪扭蛋22款限時登場一次蒐集

▲藏壽司推出22款mofusand貓福珊迪扭蛋，包含吊飾、徽章與貼飾三大系列，結合壽司造型設計提升收藏完整度。

滿額贈文件夾掛飾分兩波登場收藏重點

▲藏壽司4/8起推出滿額贈透明文件夾活動，mofusand貓福珊迪共4款設計，消費滿1,000元即可兌換限量收藏。

13款餐點新品同步推出甜點海味都吃得到

▲藏壽司4/14推出多款新品壽司，整體從鹹食到甜點都有新選擇，粉絲可以依照喜好搭配餐點。



▲藏壽司同步推出銅鑼燒霜淇淋聖代與法國蘋果覆盆莓格子塔，讓粉絲用餐後延伸甜點選擇完整體驗。

藏壽司 貓福珊迪扭蛋

滿額贈「mofusand 貓福珊迪」 原創透明文件夾

滿額贈「mofusand 貓福珊迪」裝飾掛飾

鯊魚貓貓、壽司貓貓必收藏！超萌「mofusand 貓福珊迪」這次與藏壽司攜手，不只推出超可愛扭蛋系列，還有不用拼手氣、只要吃得夠多就能入手的滿額贈小物，吸引貓奴、壽司控朝聖。擅長變裝的貓福珊迪特別為了藏壽司，打造壽司造型、甜點造型的貓貓設計，更是讓粉絲萌到尖叫。藏壽司在4/3-4/24推出共22款「mofusand 貓福珊迪」限定扭蛋，分爲「裝飾吊飾、徽章、壓克力貼飾」三大系列。設計上把貓咪結合壽司元素，像是化身鮪魚壽司、軍艦或甜點造型，也有超人氣的「鯊魚喵、虎鯨喵」等角色造型同步登場。壓克力貼飾則加入藏壽司經典鮮度君設計，讓粉絲在用餐同時就能透過扭蛋增加蒐集樂趣。除了扭蛋，藏壽司也安排兩波滿額贈活動。第一波自4/8起，單筆消費滿1,000元並完成指定社群條件，就能免費兌換「mofusand 貓福珊迪」透明文件夾，共有4款設計可選。第二波於4/15登場，同樣滿額條件可換超萌「mofusand 貓福珊迪裝飾掛飾」，採雙面設計呈現壽司喵與甜點喵互動畫面。兩波贈品各限量12,400個，送完為止，粉絲們通通要準時揪團吃。餐點部分，藏壽司則從4/14起推出13款新品，包含「醬漬海螺佐飛魚卵軍艦」、「蒲燒鮭魚鮭魚卵蘿蔔泥」等海味選擇，也有「甜辛醬白身魚天婦羅握壽司」、「炙烤焦糖鮮蝦」等多元口味。讓粉絲們期待的甜點，這次一定要吃視覺效果滿分的「銅鑼燒霜淇淋聖代」、酸甜風味「法國蘋果覆盆莓格子塔」，以及升級版「焦糖北海道千層蛋糕」，吃完壽司一定要留甜點胃。活動期間：4/3-4/24活動門市：全台藏壽司活動期間：2026 年 04月 08 日（三）~送完為止活動方式：至全台店舖消費滿1,000元並追蹤藏壽司官方Facebook及加入LINE好友，並綁定會員即可獲得。活動期間：2026 年 04月 15 日（三）~送完為止活動方式：至全台店舖消費滿1,000元並追蹤藏壽司官方Instagram及加入LINE好友，並綁定會員即可獲得。