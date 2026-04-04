阿里山賓館頂級套房開箱！坐擁大塔山第一排絕景，百年飯店推尊爵首席房型搶攻奢華旅遊。

阿里山賓館不僅是地標，更是台灣高山觀光的靈魂 。資深編輯李維唐表示，此次「高山之巔」套房的發表，成功將百年歷史底蘊與奢華設計結合，提供旅人前所未有的「大塔山第一排」視角，極具國際級度假競爭力 。

隨著春意漸濃與夏日避暑季節的腳步臨近，全台灣海拔最高的百年文化地標阿里山賓館，於2026年4月2日正式宣布推出全新「高山之巔。心之所向」頂級套房系列。這間座落於阿里山國家森林遊樂區制高點的指標性飯店，憑藉著海拔2274公尺的絕佳地理優勢，將阿里山最負盛名的日出、雲海、森林、晚霞與鐵道「五奇」美景盡收眼底。此次推出的「尊爵套房」與「首席套房」，不僅是向飯店百年來接待無數國內外政要、各國首相的榮耀歷史致敬，更為追求極致旅宿體驗的旅人，打造出一場跨越雲端的山岳傳奇旅程 。

▲尊爵套房起居空間設置雙面大面積落地窗，提供180度寬闊視野襯映窗外大塔山的雄偉壯麗，展現隱逸美學。圖／阿里山賓館提供；窩客島整理



尊爵套房開箱！180度無遮蔽視野坐擁大塔山絕景

在這次登場的新房型中，最受矚目的莫過於高達60坪大氣格局的「尊爵套房」。該房型主打「大塔山第一排」的極致視覺饗宴，透過室內雙面大面積落地窗的設計，為旅人提供180度遼闊視野，能直接遠眺壯麗的玉山山脈、眠月線步道以及翻湧不息的雲瀑景觀 。客房空間巧妙揉合典雅木質元素與深邃的「勃根地酒紅」色調，營造出古典與時尚交織的獨特氛圍。景觀客廳的設計猶如一座高山觀景台，讓住客在沙發休憩時，便能感受山嵐輕拂與光影流轉，展現阿里山賓館傳承百年的溫潤風華 。

▲尊爵套房擁有60坪大氣格局，景觀客廳無遮蔽視野將壯麗大塔山綠意引入室內，營造優雅的高山旅居氛圍。圖／阿里山賓館提供；窩客島整理

首席套房深度體驗！鄒族文化語彙與森林美學的完美融合

針對喜愛深度人文氛圍的旅客，48坪的「首席套房」則提供了另一種靜謐的隱逸選擇。此空間特別強化了起居空間與大自然的連結，配置獨立陽台讓旅人能更近距離地呼吸森林芬多精，飽覽眠月線遺世獨立的仙境感 。室內設計的亮點在於會議餐桌空間，設計師精緻地將鄒族部落文化元素與幾何裝置藝術融入其中，讓經典的白色調與原民人文底蘊相互輝映 。在光影流轉間，這座套房不僅是休息的場域，更是一座展示阿里山林業記憶與部落美學的微型博物館 。

▲首席套房48坪寬敞格局配置獨立陽台，景觀客廳大面窗景延伸視野，將大塔山壯麗風光盡收眼底。 圖／阿里山賓館提供；窩客島整理



阿里山花季攻略！百歲櫻后染井吉野櫻盛開預報

除了頂級房型的發表，阿里山賓館也同步公開了當前的花卉盛況。目前位於「1913舊事所」前方的百歲櫻后「染井吉野櫻」已綻放約6成，預計在4月上旬進入全盛期，屆時粉白色的花瓣將襯映著百年建築，構成阿里山春季最美的風景線 。隨著夏日即將到來，飯店亦精心策劃「迎夏茶旅」專案，提供專車接駁與深度套裝行程，帶領遊客深入阿里山茶園與千年神木群。無論是搭乘沼平線鐵道穿越山岳，還是在夜晚仰望清澈星空，阿里山賓館都以其無可取代的地理位置與尊榮服務，重新定義了台灣高山旅行的質感深度 。

▲阿里山賓館1913舊事所前的百歲櫻后染井吉野櫻目前已綻放6成，4月上旬將迎來最美盛開期。圖／阿里山賓館提供；窩客島整理





高山之巔 心之所向「頂級套房」專案與迎夏茶旅

活動時間：2026年4月2日起正式推出

活動內容：