比太魯閣還好拍！走訪鳳林日式山林秘境，人氣梅子雞沒預約吃不到。

鳳林不只是國際慢城！一日遊走進日式林業秘境、歐風農場，再品嚐絕美山景梅子雞與文青花生湯，質感輕旅立刻出發。

作為全台首個獲得國際認證的「慢城」，花蓮鳳林以純樸客家風情、寧靜山林美景聞名，然而除慢活外，這裡更隱藏著濃濃的日式懷舊及文青氛圍！走入宛如穿越時空的日式林田山、與可愛動物互動的歐風農場，展開一場結合慢活步調與日系文青的美拍旅行！



▲鳳林不只擁有遼闊農場風光，還藏著被綠意圍繞的山林秘境，從歐風草皮到日式老屋，國際慢城超療癒。（部落客：跟著小毛一起趴趴GO、Mochi糬糬）

▲鳳林不只擁有絕美景色，料理同樣讓人驚艷，酸甜開胃的梅子雞、道地客家料理通通必點。（部落客：大手牽小手。玩樂趣、優尼太太）

暢遊兆豐大農場，親近小動物

抵達鳳林的第一站，先從佔地廣大的「新光兆豐休閒農場」展開。這裡不僅有歐洲風情濃厚的廣闊草原，還能租借電動車輕鬆遊園。園區內的水豚、樹懶、羊駝等溫馴動物皆相當受歡迎，可以近距離餵食互動，相當適合讓孩子們盡情放電。除打卡拍美照，牧場直送的鮮奶冰淇淋、鮮奶酪也別錯過。





新光兆豐休閒農場

地址：花蓮縣鳳林鎮永福街20號

電話：03-8772666

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▲「新光兆豐休閒農場」擁有遼闊歐風草皮景觀，可見羊群悠閒漫步，搭上遊園車輕鬆穿梭園區，大人小孩都能玩得盡興。（部落客：跟著小毛一起趴趴GO）

月廬食堂賞美景，必吃梅子雞

午餐時光，記得驅車前往半山腰上的隱藏版美食「月廬食堂」。這間充滿禪意的日式木造餐廳，在深山裡被綠意圍繞，坐在榻榻米上眺望半開放的戶外，不僅能俯瞰花東縱谷的絕美景色，還能邊品嚐油亮入味的招牌「梅子雞」。值得注意的是，一定要提前1個月訂位，才能大飽口福、一嚐驚豔的在地美味。





月廬食堂

地址：花蓮縣鳳林鎮鳳鳴一路71號

電話：03-8762206

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▲「月廬食堂」隱身山林之中，以日式木造建築打造靜謐空間，用餐時彷彿置身森林秘境，氛圍療癒又放鬆。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

▲「月廬食堂」招牌必吃梅子雞，肉質鮮嫩多汁，淡淡梅香讓人食指大動，建議至少提前一個月訂位才吃得到。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

漫步林田山園區，打卡舊鐵道

吃飽喝足，不妨前往有「花蓮小九份」之稱的「林田山林業文化園區」。這裡曾是台灣第4大林場，如今將日式檜木建築群、舊鐵道完整保留，兼具自然與人文地景。漫步在檜木香氣濃郁的歷史聚落，感受歲月靜好的懷舊氛圍，每個角落都是絕美取景點。





林田山林業文化園區

地址：花蓮縣鳳林鎮林森路99巷99號

電話：03-8751703

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▲「林田山林業文化園區」保留的完整日式木造建築群，處處都是絕佳取景角度。（部落客：Mochi糬糬）

▲「林田山林業文化園區」的機關車超吸睛，見證昔日林業運輸歷史，是園區中最具代表性的經典地標。（部落客：Mochi糬糬）

朝聖文青美好店，品嚐花生湯

下午茶時間若有些嘴饞，極簡風格的質感小店「美好花生」值得一訪。淺色調的建築佇立田野間，店內除傳承媽媽手炒花生的好手藝，更販售各種花生伴手禮，而熬煮6小時的綿密花生湯，花生霜淇淋、花生拿鐵等甜品更是頗具特色，品嚐甜湯、買份花生零嘴，可以在此享受質樸單純的療癒片刻。





美好花生

地址：花蓮縣鳳林鎮中和路46-1號

電話：0933-528-448

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▲「美好花生」佇立在寬闊田野之間，主打各式花生甜品、伴手禮，是鳳林必訪的文青甜點店。（部落客：撒野樂活小村婦）

▲銅板價就能品嚐的花生湯，以細火慢熬6小時，口感綿密細緻、香氣濃郁迷人。（部落客：撒野樂活小村婦）

芳草古樹賞綠意，客家料理暖心胃

傍晚時分，晚餐則推薦鳳林老字號的「芳草古樹花園」。此處是全台唯一由菸樓改建的民宿，除獨特的菸樓建築，整個園區還被老樟樹、綠意包圍，在絕美庭園環境中，細細品嚐道地的客家小炒、梅干扣肉，為一日慢活旅行，留下難忘的美好記憶。





芳草古樹花園

地址：花蓮縣鳳林鎮中和路71號

電話：03-8760437

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▲「芳草古樹」保留傳統建築風貌，結合綠意庭園空間，展現獨特的用餐與住宿體驗。（部落客：優尼太太）

▲「芳草古樹」主打道地客家料理，乾扁肥腸口感酥香，招牌豬腳滷得軟嫩入味，都是饕客必點的人氣招牌。（部落客：優尼太太）

國際慢城超愜意！鳳林秘境一次看：

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