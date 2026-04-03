7-11 全家限定！POPCORNERS玩具總動員爆米花脆片，買就送收納包。

皮克斯粉絲快衝！POPCORNERS聯名玩具總動員，限量造型收納包、歡樂箱必收。編輯 鄭雅之表示：要先衝小七和全家搶！

胡迪和巴斯光年來了！人氣零食品牌 POPCORNERS 爆米花脆片強勢聯名「玩具總動員」，於 4月在全台 7-ELEVEN 與全家同步推出限定驚喜。將超萌的胡迪、巴斯光年與三眼怪等角色融入實用周邊，無論是追劇想吃點無負擔的非油炸零嘴，還是想收藏極具質感的玩具造型收納包，都能在轉角超商一次滿足，讓充滿童心的生活風格質感再升級，超萌聯名一定要跟上。



▲7-11限定POPCORNERS迪士尼歡樂箱包含三眼怪收納包與軟萌冷氣毯。

▲POPCORNERS爆米花脆片推出三眼怪款玩具盒造型收納包，復刻電影外盒細節。





POPCORNERS 皮克斯零食包變身吸睛痛包

如果喜歡展示收藏的小資女孩，這款以 POPCORNERS 零食包裝袋為靈感的「零食造型收納包」要先衝全家搶。特別設計透明視窗與可愛吊飾，讓粉絲能把心愛的扭蛋或小公仔放入，打造個人專屬的創意痛包。這款包包除了放玩具，當作筆袋或隨身化妝包也非常合適，帶出門絕對是朋友間的話題中心，共有 5款人氣角色等你來收集。



▲全家限定POPCORNERS玩具總動員零食造型收納包，共有叉奇等五款人氣痛包。





7-11 限定爆米花脆片迪士尼歡樂箱

想要體驗拆禮物的驚喜感，就不能錯過 7-ELEVEN 獨家販售的「POPCORNERS 迪士尼歡樂箱」。這款歡樂箱貼心準備了熊抱哥與三眼怪兩款設計，裡面不僅有超大容量的「玩具盒造型收納包」，還加碼附贈一條柔軟的冷氣毯，讓妳在冷氣房追劇時能暖暖地享用爆米花。收納包完美復刻了電影中玩具外盒的經典細節，印刷豐富且充滿層次感，既能整齊收納居家小物，又能當作房間裡的質感擺飾，實用性與顏值通通滿分。



▲玩具總動員玩具盒造型收納包一次蒐集胡迪、巴斯光年、三眼怪與熊抱哥四款經典角色。





預售 24 款電影限包裝再升級

除了超澎湃的周邊贈禮，POPCORNERS 爆米花脆片也為接下來的《玩具總動員 5》電影暖身，自 4月 27日起將換上全新的視覺包裝。主打非基因改造玉米製作的爆米花脆片，因為強調非油炸且無人工色素，早已是許多追求健康生活的吃貨首選。這次品牌一口氣推出高達 24款全新的包裝設計，讓粉絲在品嚐酥脆口感的同時，還能像蒐集球卡一樣珍藏各個經典角色。趁著限定活動期間，趕快到巷口超商把這些可愛周邊帶回家。



▲POPCORNERS零食造型收納包與三眼怪公仔，創意包裝設計變身實用小物筆袋。

▲玩具總動員玩具盒造型收納包具備透明視窗設計，讓心愛玩偶也有可愛的家。

POPCORNERS 爆米花脆片×玩具總動員 活動整理

活動期間： 2026年 4月 1日至 4月 28日

品項：

7-ELEVEN 獨家： 購買「POPCORNERS 迪士尼歡樂箱」（三眼怪款、熊抱哥款），每箱建議售價 399元，內含玩具盒造型收納包 1個及冷氣毯 1條（款式隨機）。

全家便利商店獨家： 凡購買 POPCORNERS 爆米花脆片任選 4件，即免費贈送「玩具總動員零食造型收納包」乙個，數量有限，送完為止。

全新包裝預告： 4月 27日起，《玩具總動員 5》電影主題限定包裝（共 24款）將正式於全台通路陸續上架。

超萌聯名新品都要搶！

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