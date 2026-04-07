燒肉+自助吧吃到飽！原燒沙拉烤物放題門市新開店，新北人嘉義人吃燒肉送海鮮。

原燒沙拉烤物放題升級登場，主打日澳和牛盛宴與在地人優惠，編輯張人尹表示，新北人、嘉義人憑證即可兌換海味雙拼，打造更高CP值燒肉+自助吧吃到飽體驗。

▲「原燒」門市全面升級沙拉烤物放題，結合燒肉與自助吧打造全新用餐模式。



▲「原燒」拓展新店型據點，板橋、汐止、嘉義與三重同步推出放題體驗。

燒肉搭自助吧升級日澳和牛盛宴

▲「原燒」推出日澳和牛盛宴套餐，集結多款和牛與牛舌打造燒肉主打內容。

新北嘉義限定在地優惠憑證加菜

▲「原燒」推出在地人優惠，新北與嘉義粉絲憑證可兌換海味雙拼。



▲「原燒」門市全面升級沙拉烤物放題，結合燒肉與自助吧打造全新用餐模式。

燒肉控約吃！近期王品旗下「原燒」加速轉型為沙拉烤物放題模式，一口氣增加4間門市，從板橋文化、汐止遠雄到即將登場的嘉義耐斯與三重龍門店，讓粉絲在不同地區都能同步體驗新型態燒肉用餐方式。這波改裝主打把原本套餐形式，升級為燒肉結合自助吧的雙重享受，不只保留經典肉品，還增加多樣化熟食與烤物選擇，還有開幕限定「在地人免費加菜」優惠，新北人、嘉義人準時衝。這次「原燒」升級沙拉烤物放題後，主打「慶の宴 日澳和牛盛宴」，雙人套餐2,298元，主餐集結日本A5和牛、澳洲和牛與牛舌，讓粉絲一次吃到不同油花層次。同時來能搭配沙拉烤物放題自助吧，從鮮蔬烤物到熟食通通都有，像是海鮮濃湯、日式和牛咖哩與和風鮭魚湯泡飯都能自由取用，還有現做焦糖牛肉吐司與黑糖珍珠蛋塔等甜點，從主食到收尾一次滿足，打造完整的燒肉+吃到飽體驗。配合新店開幕，「原燒」同步推出在地人專屬優惠，即日起至2025/4/30，新北市粉絲只要出示身分證或名片，到板橋文化、汐止遠雄與三重龍門店用餐，嘉義地區則限定身分證字號I、Q開頭或持在地名片，到嘉義耐斯店內用，只要點1客多人套餐，就能免費兌換海味雙拼一份，包含6隻白蝦與2顆鮑魚，幫在地粉絲免費加菜。

原燒在地人優惠

新北人優惠

活動期間：4/30前活動分店：板橋文化、汐止遠雄和三重龍門店活動內容：新北市民憑身分證件或名片到板橋文化、汐止遠雄和三重龍門店消費，內用消費1客多人套餐送「海味雙拼」一份（6隻白蝦+2顆鮑魚）。

嘉義人優惠

活動期間：3/31-4/30​活動分店：嘉義耐斯店活動內容：嘉義鄉親出示「I、Q」開頭的身分證件或持嘉義縣市名片前往嘉義耐斯店，內用消費1客多人套餐送「海味雙拼」一份（6隻白蝦+2顆鮑魚）。