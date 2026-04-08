CoCo新品買一送一！CoCo茉香凍奶綠第二杯0元開喝，4月飲料優惠券2杯80元必收。

CoCo都可推出好友日買一送一與4月禮券2杯80元優惠，涵蓋茉香凍奶綠與經典奶茶，編輯張人尹表示粉絲可把握時間透過LINE領券入手。

▲CoCo都可推出茉香凍奶綠，以茉莉花結合綠茶與茶凍，打造春日花香系手搖飲新選擇。

好友日買一送一茉香凍奶綠開喝

▲CoCo都可好友日推出茉香凍奶綠買一送一，2杯60元優惠吸引粉絲嘗鮮新品。

4月禮券2杯80元 三款飲品任選

▲CoCo都可4月禮券主打2杯80元優惠，珍珠奶茶與布丁奶茶等品項皆可任選。

CoCo 好友日買一送一

CoCo新飲料買一送一！CoCo都可推出春季新品，以茉莉花為主題的飲品「茉香凍奶綠」，將全新配料手作茉香茶凍，搭配窨制茉莉花綠茶，呼應春天的花香風味，大造飲料控、咀嚼控的新歡。這次CoCo更在4月8日週三好友日針對新品「茉香凍奶綠」推出買一送一優惠，還有4月飲品優惠組合2杯80元優惠券，飲料控準時開喝。CoCo都可這次鎖定春日氣息，推出以茉莉花為主題的飲品「茉香凍奶綠」，將花香融入日常手搖杯之中。透過窨制工法，把茉莉花的清新氣味帶入綠茶，再搭配手作茉香茶凍，讓整體風味更有層次。針對4月8日週三好友日，CoCo都可推出限定優惠，主打「茉香凍奶綠(L)買一送一」，只要透過官方LINE帳號領券，就能以2杯60元入手。每位粉絲最多可領2張券，也就是一次最多可以帶走4杯飲料，吸引粉絲們嚐鮮新品。除了單日活動外，CoCo都可也同步推出整月適用的4月禮券優惠，即日起至4/30，粉絲可透過線上平台領券，憑券享有指定品項2杯80元的價格。優惠內容包含珍珠奶茶、布丁奶茶與茉香凍奶綠(L)，任選2杯都是80元，每人最多可領6張券，相當於12杯的份量，是飲料控下午茶小確幸。

活動日期：2026/4/8 00：00後即可在線上平台領券預訂

活動內容：領券可享「茉香凍奶綠(L)」第二杯0元，2杯60元。

活動門市：全門市(商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市供應為準)

活動平台：透過CoCo官方LINE線上點購





CoCo都可4月飲料優惠券

活動日期：即日起至4/30於都可訂線上領券，天天都能點

活動平台：CoCo官方LINE 都可訂線上領券訂購

活動品項：珍珠奶茶、布丁奶茶、茉香凍奶綠(L)任選2杯80元