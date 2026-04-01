2026春季旅遊首選！福華大飯店「山湖城」跨區專案9999元任選3晚。

隨著2026年春季旅遊需求多元化，旅人不再滿足於單點停留，更傾向於高彈性的跨區規劃 。福華大飯店此次推出的「山湖城」聯合專案，正是瞄準了這種追求自由度的旅行趨勢 。資深編輯李維唐表示：「這種打破地區限制的『任選入住』模式，不僅提供了極高的CP值，更讓旅客能根據螢火蟲季或親子休閒需求，在石門、溪頭與高雄間無縫切換，是今年春季市場極具競爭力的輕旅行提案。」

隨著4月暖陽拂過大地，全台旅遊熱度正隨之升溫。福華大飯店特別針對熱愛彈性規劃的旅人，隆重推出「春日序曲．漫遊收藏山湖城」跨區聯合住房專案。即日起至5月，旅客僅需支付9999元，即可任選桃園石門、新竹、溪頭與高雄四個特色據點入住3晚，平均每晚只要3333元即可雙人共享尊榮服務。此專案跳脫傳統定點旅遊的框架，讓旅客能自由穿梭於湖光山色與繁華都會之間，一次滿足環島、親子與輕旅行的多重渴望 。

▲每年4月至5月是溪頭最夢幻的季節，點點螢光在森林間交織，是入住溪頭福華絕對不能錯過的生態奇景 。圖／溪頭福華渡假飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



石門水庫和式假期，湖景親子飯店升等首選

位於桃園的石門水庫福華渡假飯店，以壯闊的湖山美景聞名，是遠離都市喧囂的療癒天堂。本次專案特別安排「和式家庭房」入住，並包含2客精緻早餐。若是在週日到週四的平日期間到訪，飯店更祭出限時加碼，提供一位6歲以上孩童或成人免費同住的禮遇。此外，根據當日房況，旅客還有機會免費升等至高級雙人房或高級家庭房。飯店內設有大受親子族群好評的寬敞跑酷遊戲室，讓孩子放電的同時，大人也能在山嵐環繞下放慢步調，享受愜意時光 。

▲石門水庫福華渡假飯店特別打造專屬跑酷遊戲室，提供孩童盡情放電的空間，是親子族群入住時指名度極高的休閒設施 。圖／石門水庫福華渡假飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

走讀風城人文歷史，新竹精緻商旅便捷生活

對於鍾情於文化探索的旅客，新竹福華大飯店提供了地理位置極佳的住宿選擇。專案安排入住豪華單床或高級雙床房，並含麗香苑自助早餐。新竹福華緊鄰城隍廟商圈與東門城，步行即可輕鬆抵達，深度體驗風城獨特的人文氣息。若於平日入住，同樣享有依房況免費升等至兩中床豪華雙床房的機會，大幅提升旅程的舒適度。在品嚐特色小吃之餘，更能感受這座科技與歷史交織城市的獨特韻味 。

▲新竹福華大飯店客房設計現代且舒適，加上鄰近城隍廟商圈的優勢，讓旅客能輕鬆展開一場風城人文與美食之旅 。圖／新竹福華大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



溪頭森林螢火蟲季，大學樓森呼吸自然體驗

春季是溪頭自然生態最活躍的季節，溪頭福華渡假飯店誠邀旅人走進森林。專案提供大學樓客房入住，並貼心附贈2張溪頭自然教育園區門票。4月中旬至5月期間，正是溪頭著名的螢火蟲季，當夜幕降臨，點點綠色螢光在林間飛舞，宛如繁星墜入凡塵。入住此處可隨時飽覽森林窗景，在充滿芬多精的環境中徹底放鬆，為全家人留下珍貴的生態回憶 。

▲溪頭福華渡假飯店的大學樓客房，窗外即是鬱鬱蔥蔥的森林美景，讓旅人在房內就能感受大自然的療癒芬多精 。圖／溪頭福華渡假飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

熱情港都魅力探索，高雄福華戶外泳池拍照熱點

行程的南端由高雄福華大飯店接棒，提供精緻的豪華房型與麗香苑早餐。南台灣氣候舒適宜人，飯店的戶外泳池更是社群媒體上熱門的拍照打卡據點。不論是走訪亞洲新灣區感受港灣轉型魅力，或是探尋鹽埕區的在地老味道，高雄福華都能作為最佳的旅程據點。這種將山林靜謐、湖畔悠閒與都市脈動串聯的跨域旅行，讓5月的春日旅程充滿無限可能 。

▲高雄福華大飯店擁有視野極佳的戶外泳池，在舒適的南台灣陽光下，已成為網美與旅人拍照打卡的熱門景點 。圖／高雄福華大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理







春日序曲．漫遊收藏山湖城 聯合住房專案

活動時間：115年（2026年）4月1日至5月31日

活動內容：

超值房價：9999元任選三晚入住，平均每晚3333元 。