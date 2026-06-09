富邦美術館免費送門票！信義區托雷多美術館珍藏特展，莫內 梵谷 林布蘭真跡一次看。

2026必逛信義區雙展覽超狂！富邦美術館「托雷多美術館珍藏展雙展」一次展出林布蘭、莫內、梵谷、畢卡索等，編輯鄭亦庭表示：超值半價早鳥雙展聯票、隱藏版免費贈票活動優惠跟上。
2026必逛信義區雙展覽超狂！台北信義區富邦美術館與美國百年藝術殿堂托雷多美術館推出「古典光影大師」與「現代藝術百年」雙主題展，現場集結林布蘭、莫內、梵谷、畢卡索與馬諦斯等藝術家作品，目前超早鳥雙展聯票享500元超值半價優惠，限量3萬套至6/14賣完為止，此外，現在只要在富邦美術館官方社群完成指定任務，就有機會將免費雙展聯票帶回家，快把握時間跟上這波優惠。
信義區富邦美術館古典光影大師7月登場本次富邦美術館與美國托雷多美術館聯手，首先推出「古典光影大師：林布蘭到哥雅-托雷多美術館珍藏展 I」，將於2026年7月18日至10月19日展出，從林布蘭、哥雅到透納等藝術史重要名畫家的作品，展覽將透過光影運用、人物描繪與風景敘事，帶大家看歐洲文明、人文精神與時代變遷，觀看藝術如何成為觀察世界與理解人性的窗口。
2026富邦美術館壓軸展莫內、梵谷一次看富邦美術館年底壓軸登場的「現代藝術百年：莫內到馬諦斯-托雷多美術館珍藏展 II」，則將在2026年12月12日至2027年4月13日展出，特展從印象派一路至現代藝術發展的重要階段，現場匯聚莫內、梵谷、畢卡索、馬諦斯等藝術大師作品，呈現藝術家們如何突破傳統繪畫框架，以嶄新的色彩、奔放的筆觸與大膽的創作觀點，重新定義觀看世界的方式。
托雷多美術館珍藏雙展免費門票活動此次富邦美術館托雷多美術館珍藏展特別推出雙展覽早鳥票500元，以半價優惠一次收雙展覽門票，限量30000套鐵粉必搶，而古典光影大師預售單人票400元，於6/15在各平台開賣，另外，現在只要在6/18前於官方FB、IG贈票活動貼文下方標註一位好友與留言，並分享活動貼文，就有機會免費獲得雙展聯票一組，抽3位得獎者，讓粉絲們一次走進兩場來自美國托雷多美術館珍藏的重量級國際藝術大展。
2026富邦美術館托雷多美術館珍藏展 展覽資訊古典光影大師:林布蘭到哥雅-托雷多美術館珍藏展I
展覽日期：2026/7/18-2026/10.19
展覽地點：台北富邦美術館1F (110 臺北市信義區松高路79號)
現代藝術百年:莫內到馬諦斯-托雷多美術館珍藏展II
展覽日期：2026/12/12-2027/4/13
展覽地點：台北富邦美術館1F (110 臺北市信義區松高路79號)
富邦美術館托雷多美術館珍藏展 票價資訊超早鳥雙展聯票
含「古典光影大師」&「現代藝術百年」單人票個1張。(限量30000套，售完提前結束)
限時優惠價：500元(原價1000元)
早鳥期間：即日起-6/14(日)23:59 止
早鳥售票通路：時藝多媒體 reurl.cc
預售單人票
預售優惠價：400元
預售期間：2026/6/15(一)-717(五)
含「古典光影大師」單人票1張
預售單人票通路：時藝官網、富邦美術館現場及官網、KKday、Klook、udn 售票網、ibon 售票系統、OPENTIX
預售導冊套票
預售優惠價：750元，限量3000套
預售期間：2026/6/15(一)-717(五)
含「古典光影大師」單人票1張、導覽手冊1本(入場時兌換)
預售套票通路：時藝官網、富邦美術館官網、KKday
富邦美術館托雷多美術館珍藏展 免費贈票活動資訊Instagram活動辦法：
1、分享活動貼文至限時動態24小時
2、標註@一位好友、留言【7/18一起逛展覽】
活動時間：6/8(一)即日起～6/18(四)
公布得獎者：6/22(一) 18:00PM於限動公告
IG領取方法：私訊IG小盒子，會有專人聯繫
Facebook活動辦法
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2、標註@一位好友、留言【7/18一起逛展覽】
活動時間：6/8(一)即日起～6/18(四)
公布得獎者：6/22(一) 18:00PM於限動公告
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