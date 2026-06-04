南港棒球展覽送大巨蛋門票！免費逛南港中信60棒球特展，王貞治 王建民簽名球一次展出。

南港棒球展覽送大巨蛋球賽門票！中信 60甲子緣棒球特展於南港LaLaport 7樓免門票展出，編輯鄭亦庭表示：南港棒球展覽展出王貞治、王建民簽名球、簽名球衣等珍貴展品。

看南港棒球展覽送大巨蛋球賽門票！今年是中國信託成立60周年，特別策劃「中信 60 甲子緣」棒球特展，回顧台灣棒球發展史，向臺灣棒球精神致敬，本次南港棒球特展即日起在南港LaLaport 7樓免門票展出，現場展出「世界全壘打王」王貞治、王建民的簽名球、中華隊球衣通通一次展出，而且只要完成指定任務，還能直接獲得免費棒球球賽兌換券，棒球迷快衝南港棒球特展。



▲南港棒球展送球賽門票！中信60甲子緣棒球特展即日起至6/21於南港 LaLaport開展。(攝影：鄭亦庭)



▲南港棒球特展免費逛！第三展區展出兄弟象一整面超壯觀的兄弟象球員球衣、3座總冠軍戒指、獎盃等。(攝影：鄭亦庭)





中信60甲子緣棒球特展6大展區

▲南港中信棒球特展現場陳列 KANO 嘉農甲子園亞軍復刻獎牌等展品，帶大家認識台灣百年棒球史。(攝影：鄭亦庭）





南港棒球特展王貞治展區必逛

▲南港中信棒球展覽第二展區展出王貞治第800號紀念球、王貞治親手手印、巨人隊球衣等。(攝影：鄭亦庭)





南港棒球展覽王建民展區必拍

▲南港棒球特展免費逛！王建民展區展出洋基隊王建民簽名球衣、簽名球帽、簽名球等。(攝影：鄭亦庭)





南港棒球展覽WBC展區

▲南港棒球特展免費逛！展出世界棒球經典賽事球衣、全隊員簽名球等。(攝影：鄭亦庭)



▲南港棒球特展必拍打卡點！中華隊打擊教練彭政閔盯著情資表的畫面變成打卡點，拍出搞笑看菜單照。(攝影：鄭亦庭)





南港棒球展覽互動體驗

▲南港棒球展覽互動體驗必玩！打造超大模擬棒球場空間，提供專業的投球測速、VR虛擬實境打擊、科學化跑壘訓練等互動體驗。(攝影：鄭亦庭)



▲南港棒球展覽贈品活動！只要填寫問卷並上傳打卡照，就能免費獲得球賽門票兌換券。(攝影：鄭亦庭)





中信60甲子緣 棒球特展 展覽資訊

中信60甲子緣 棒球特展活動資訊

南港LaLaport「中信 60 甲子緣」棒球特展規劃6大展區，復刻各時期台灣棒球的經典場面，帶你從臺灣百年棒球史、中華職棒興衰史一路看到中華隊站上世界舞台，走進第一展區「臺灣百年棒球史」，打造充滿懷舊風味的60年代老客廳，重現當時全台半夜不睡覺、追棒球的情形，現場更展示了傳奇KANO嘉農的甲子園亞軍復刻獎牌，以及珍貴的巴賽隆納奧運球棒等珍貴展品，讓大家了解台灣棒球的早期樣貌。南港棒球特展第二展區外觀直接將「世界全壘打王」王貞治幼時的「五十番」中華料理店神還原，甚至連食物菜色櫥窗也完美做出，展區內展出王貞治職業生涯868支全壘打的輝煌紀錄，現場更展出珍貴的第800號紀念球與新聞報導，帶大家瞬間重返當時瘋狂的歡慶氛圍，現場還有王貞治親手手印、巨人隊球衣，以及超逼真的「稻草人打擊法」巨型浮雕像，讓粉絲們親身感受全壘打王擊球魄力。第三展區則聚焦中華職棒興衰史，從兄弟象打假球爭議到達成五年三冠的佳績，現場展出3座總冠軍戒指、獎盃，以及一整面超壯觀的兄弟象球員球衣，更規劃「中信兄弟冠軍拋」打卡區，讓粉絲拍出被球員拋起來的瞬間，而「站上世界舞台」展區展出台灣球手站上國外球場，展出王建民於紐約洋基隊時期的「早餐店打線」、洋基隊簽名球衣、簽名球帽、簽名球，以及2009年世界大賽冠軍戒指等，通通都能近距離看到。展覽最後展出世界棒球經典賽事展區，現場展出宋晟睿於2024年「世界棒球 12 強賽」再見雙殺的壘包、手套、棒球，並秀出中華隊戰袍與令復刻版12強冠軍獎盃，而中華隊打擊教練彭政閔在休息室嚴肅看情資表，被無數粉絲戲稱像是「點手搖飲」的經典畫面，這次在展覽中直接被做成 1:1 實體打卡點，讓球迷能拍出跟教練一起研究手搖飲菜單的搞笑合照。本次南港棒球展覽除了珍貴歷史展品，展場更打造室內棒球場，提供專業的投球測速、VR虛擬實境打擊、科學化跑壘訓練等互動體驗活動，讓大朋友小朋友都能親自感受揮棒與投球的樂趣，也有疊色印章明信片，集滿6個展區圖章即可兌換限定小禮物，另外，只要填寫問卷並上傳打卡照，就能免費獲得大巨蛋球賽的門票兌換券，活棒球迷必須衝一波。展覽時間：即日起至6月21日止11:00～20:30，每週一休展展覽地點：臺北市南港區經貿二路121號7樓 中國信託多功能會場（LaLaport 南港 7 樓）抵達會場方式：1、若從LaLaport南港館內進入，請由6樓中央廣場手扶梯至7樓2、若從經貿二路105巷側的1樓入口進入(台北漢來大飯店門口正對面)，請搭乘電梯直達7樓1、歡迎光臨早鳥禮：每日前100名入場民眾送中信兄弟 100 元門票折價券。2、觀展抽獎活動：完成現場拍照任務，即可參加抽獎，週週抽出中華隊/中信兄弟周邊好禮，最大獎為漢來日月行館住宿券。

中信60甲子緣 棒球特展 平日活動（14:00、16:00 共兩場）

中信60甲子緣 棒球特展 假日活動（14:00、16:00 共兩場）

中信60甲子緣 棒球特展 換票規則

週二：棒球投球教學、投球測速週三：基礎棒球打擊練習、VR打擊比賽週四：跑壘繞壘練習、離壘訓練週五：傳接球訓練、滾地球守備訓練*由棒球教練指導，每場次限額 20 名，採當日現場報名6/6（六）運動防護與棒球跑壘體驗營6/7（日）棒球手作 DIY：羊毛氈球帽6/13（六）揮桿趣！兒童高爾夫體驗營6/14（日）找回專注力—電競拼豆體驗營6/19（五）跟著營養師，吃出強投豪打的身體素質6/20（六）熱血籃球新秀體能訓練營6/21（日）Passion Sisters 應援舞蹈教室*活動報名連結將公布於 Home Run Taiwan Facebook*報名辦法將與連結一同公告*主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利

1、登入中信育樂售票網，或下載「CTBC SPORTS」APP（需註冊會員，一個會員帳號一次最多可換4組序號）

2、選擇平日主場場次或票券上指定之星期五場次票種內野全票；可兌換區域

臺中洲際球場：下層南側G至K區、西側G至K區

臺北大巨蛋：內野L2區

嘉義市立棒球場：一壘側7至8區、三壘側1至2區（自由入座）

3、選擇座位後加入購物車

4、輸入閱讀MVP兌換券上的「序號」後結帳

（須選對場次與座位區，方可跳出輸入序號選項）

5、選擇電子票券

6、信用卡支付單張20元手續費

7、賽事當天即可憑手機ORCode進場（記得攜帶手機並下載「CTBC SPORTSJAPP唷）

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更多 南港LaLaport 中信60甲子緣 棒球特展 照片：

▲南港棒球展覽規劃6大展區，集結各時期棒球珍貴文物，王貞治球衣棒球迷必須朝聖。(攝影：鄭亦庭)



▲南港中信棒球展覽區外觀打造成「世界全壘打王」王貞治幼時的「五十番」中華料理店。(攝影：鄭亦庭)

▲南港棒球特展免費逛！展出世界棒球經典賽事球衣、全隊員簽名球等。(攝影：鄭亦庭)



▲南港棒球特展必拍打卡點！「中信兄弟冠軍拋」打卡區，讓粉絲拍出被球員拋起來的瞬間。(攝影：鄭亦庭)