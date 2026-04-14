全家10款新品推薦！「涼麵尬三合一味噌湯」神組合，套餐百元有找。

全家夏日祭典開跑，生食級鮭魚飯糰、鮪魚脆卷奢華登場，巷口美食涼麵與三合一味噌湯神組合也有。編輯 鄭雅之表示：整套吃100元有找也太划算！

隨著初夏氣溫逐漸升高，全家便利商店推出超狂開胃名單。這次不僅把高級壽司店才有的生食級鮭魚、鮪魚直接放進金飯糰，更把網友推爆的巷口組合「涼麵配三合一味噌湯」搬上架。無論是想要品嚐充滿海味的日系精品飯糰，還是想來一餐道地的台式國民美食，現在只要下樓走進全家，就能一次滿足挑剔的胃，感受充滿層次的夏日味蕾饗宴。

▲全家金飯糰全面生級，鹽蔥生鮭與脆卷系列同步登場，指定期間任選二件享有優惠折扣。 ▲全家大滿足麻醬涼麵搭配三合一味噌湯組合，是初夏最開胃的台式國民午餐標配。





生食級鮭魚、鮪魚挑戰飯糰界天花板

金飯糰極選系列這次真的太過分，竟然請出智利銀鮭和黃鰭鮪魚等生食級巨星。新品「鹽蔥生鮭飯糰」選用低溫熟成的鮭魚丁，拌入特製鹽蔥醬，鹹香油脂在口中化開的感覺就像在居酒屋。另外還有「山葵生鮪魚泥脆卷」，細膩的鮪魚肉質搭配微嗆山葵，加上完全不軟爛的高級脆海苔，口口都能吃到職人精神，讓超商飯糰瞬間升級成精品級美味。

▲金飯糰極選系列鹽蔥生鮭飯糰，嚴選生食級智利銀鮭入料，打造超商版日式壽司專門店美味。





日式開胃系飯糰打造夏日食慾救星

如果夏天的熱氣讓你食慾不振，絕對要試試這幾款清爽系新作。「柚檸海灣貝飯糰」將Ｑ彈的小扇貝拌入酸甜的柚檸醬汁，滿滿的果香讓海鮮更顯甘甜。喜歡嚼勁的朋友則不能錯過「山葵章魚飯糰」，低火調理的章魚丁保持了鮮甜與韌性，微辛山葵調味剛好能喚醒睡著的舌頭。這些海味新品不僅食材講究，細膩的風味層次更是讓網友直呼，超商外食族真的變得很幸福。

▲生食級口感的柚檸海灣貝飯糰與山葵章魚飯糰，日本越光系米種搭配清爽海味超解膩。





巷口神組合必點！涼麵配三合一味噌湯

台灣人的夏天靈魂絕對是涼麵，而全家這次神還原了最經典的「涼麵尬三合一味噌湯」吃法。選用百年丸莊醬油與在地花生醬調製的「大滿足麻醬涼麵」，濃郁香氣裹住Ｑ彈麵條，搭配充滿大骨高湯精華、內含蛋花與貢丸的溫潤味噌湯，這一冷一熱的極致溫差，就是在地人最愛的飽足感標配。氣溫每升一度涼麵業績就飆漲，這套充滿家鄉味的台式組合餐絕對是夏季午餐首選。

▲夏日必吃全家涼麵系列，大滿足香辣涼麵與椒麻香蔥雞涼拌麵，香麻過癮引爆夏季食慾。





全家 初夏新品

鹽蔥生鮭飯糰：52元

柚檸海灣貝飯糰：49元

山葵章魚飯糰：49元

山葵生鮪魚泥脆卷：42元

醬油生鮭脆卷：42元

大滿足台式麻醬涼麵：69元

大滿足香辣涼麵：69元

椒麻香蔥雞絲涼拌麵：69元

日式蕎麥沾麵：69元

三合一味噌湯：59元





全家初夏優惠資訊整理

活動一、極選系列金飯糰優惠

活動時間：4/15至4/28。

優惠內容：購買金飯糰「極選系列」任選2件享69折優惠。





活動時間：4/15至4/28。 優惠內容：購買金飯糰「極選系列」任選2件享69折優惠。 活動二、台式經典涼麵組合價

活動時間：4/15至5/26。

優惠內容：購買指定69元涼麵（大滿足麻醬涼麵、大滿足香辣涼麵、椒麻香蔥雞涼拌麵、日式蕎麥沾麵）搭購「三合一味噌湯」，享99元超值組合價。

活動時間：4/15至5/26。 優惠內容：購買指定69元涼麵（大滿足麻醬涼麵、大滿足香辣涼麵、椒麻香蔥雞涼拌麵、日式蕎麥沾麵）搭購「三合一味噌湯」，享99元超值組合價。 活動三、脆卷系列餐促優惠

活動內容：購買「山葵生鮪魚泥脆卷」或「醬油生鮭脆卷」，加購指定飲品享59元餐促優惠。





超商新品必吃推薦！

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