竹北一日遊！玩遍懷舊秘境與客家園區，老藥房咖啡廳必收藏。

竹北不只是科技重鎮，更是客家文化、懷舊氣息濃厚的純樸小鎮！從復古台菜餐館到老藥房咖啡，深度感受竹北的迷人魅力。

提到新竹竹北，許多人的第一印象，或許是高樓林立的科技重鎮，但這裡其實隱藏著不少充滿歷史韻味的懷舊秘境！無論是家族出遊，想感受濃厚的客家風情，還是與伴侶、閨蜜出遊，在復古餐廳、老藥房咖啡廳打卡，都能在此捕捉最迷人的時代光影，一起來趟穿越時空的竹北之旅！



▲懷舊餐廳與藥房咖啡廳，各自以不同形式重現復古場景，濃厚懷舊氛圍一次收集。（部落客：旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣、雞蛋糕生活美學專題報告）

▲竹北客家文化底蘊相當濃厚，從保存園區到百貨空間，都能感受到傳統元素被完整保留與重新詮釋。（部落客：饅頭弟、大海愛上藍天）

尋訪老宅有田咖啡，中藥房裡品香醇

說起竹北最有特色的咖啡廳，「有田咖啡」絕對名副其實。這棟建築前身是擁有超過一甲子歷史的老中藥房，老闆將斑駁痕跡、老藥櫃予以保留，並將其改造成充滿溫度的咖啡廳。坐在 2 樓的窗邊，點杯手沖咖啡，邊享用午餐與甜點，望著窗外綠油油的稻田，都市的喧囂瞬間便能忘卻。





有田咖啡

地址：新竹縣竹北市東興路二段2巷82號

電話：0965-258076

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▲「有田咖啡」由老中藥行改造，保留傳統藥櫃與空間格局，窗外望去是一片綠意稻田，享用餐點格外放鬆愜意。（部落客：旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣）

漫步新瓦屋保存區，客家古厝尋歷史

喝完咖啡，一定要來到全台第一個客家文化保存區「新瓦屋」。這裡完整保留著200多年歷史的客家傳統建築群，紅磚古厝、土角厝交錯，復古風情頗為濃厚。園區內不僅有大片的荷花池，還有許多文創小店、藝術展覽進駐其中，非常適合在這裡悠閒散步、留下懷舊美照作為紀念。





新瓦屋保存區

地址：新竹縣竹北市文興路一段123號

電話：03-6580651

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▲「新瓦屋客家文化保存區」完整保留客家傳統建築群，走進其中彷彿穿越時光，紅磚古厝、三合院都超好拍。（部落客：饅頭弟）

▲「新瓦屋客家文化保存區」除了保留傳統聚落風貌，也進駐不少文創品牌與特色店家，為整個園區注入滿滿新能量。（部落客：饅頭弟）

走進質感或者書店，獨立空間享書香

隱身在新瓦屋園區內的「或者書店」，一樓為被綠意環繞的獨立書店，二樓則為蔬食咖啡廳，店內的大面積玻璃窗採光極佳，能看見窗外的滿滿綠意，極具質感的閱讀空間、舒適愜意的用餐座位，都是度過午後時光的最佳之選。





或者書店

地址：台灣新竹縣竹北市文興路一段123號

電話：03-5505069

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▲坐在「或者書店」內，能望見窗外的滿滿綠意，閱讀氛圍相當療癒。（部落客：pfse64289）

▲「或者書店」二樓為蔬食咖啡廳空間，提供精緻料理與甜點，兼顧美味與營養。（部落客：pfse64289）

朝聖遠百竹北土樓，室內老街拍不停

午後，將腳步挪移到最熱門的百貨商場「遠百竹北」。可別以為這裡只有現代精品專櫃，商場頂樓竟將巨大客家圓樓、復古老街神還原！走在木造屋簷下，兩旁掛滿喜氣的紅燈籠，細節處處展現懷舊客家風情。不僅好逛又好吃，想在室內拍出復古美照，來這裡準沒錯。





遠百竹北

地址：台灣新竹縣竹北市莊敬北路18號

電話：03-6223168

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▲「遠百竹北」從客家建築到老街街景細節都超到位，很難想像這樣的懷舊空間竟藏在百貨裡。（部落客：大海愛上藍天）

風城之月懷舊餐廳，重返復古舊時光

行程的壓軸，來到可以一秒穿越時空的「風城之月懷舊餐廳」。踏入店內，彷彿瞬間回到民國 60 年代的台灣街頭，不僅有復古大戲院、照相館與理髮廳佈景，連早期的童玩柑仔店都完美重現。邊品嚐道地的客家熱炒與經典台菜，邊沉浸在濃濃的懷舊氛圍中，無論是長輩還是孩子，都能從中獲得滿滿樂趣。





風城之月懷舊餐廳

地址：台灣新竹縣竹北市福興東路一段268號

電話：03-5500011

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▲「風城之月懷舊餐廳」打造滿滿復古場景，電影院、柑仔店等元素通通重現，懷舊氛圍超有感。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

▲「風城之月懷舊餐廳」的餐點主打經典台菜，像是金沙豆腐、紹興紅燒肉等都相當入味，大人小孩都會喜歡。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

竹北不只新市鎮！隱藏景點一次看：

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