台北烏來雙城之旅！台北亞都麗緻與烏來璞石麗緻聯手打造法式優雅與山林溫泉雙重饗宴，限時6,998元起享受精緻假期。

麗緻餐旅集團此次整合台北亞都麗緻與烏來麗緻雙城住房專案璞石麗緻雙館資源，推出結合美饌與泉湯的跨城專案，為頂級國旅市場注入活水 。資深編輯李維唐認為，這種「城市＋山林」的雙城串聯，不僅強化了品牌資源的互補性，更精準切中現代旅人追求「慢活」與「一站式體驗」的旅遊痛點，為2026年的度假趨勢建立了標竿 。

在繁忙的都會節奏與靜謐的自然山景之間，現代旅人正尋求一種更具層次的度假提案。麗緻旅館系統整合品牌優勢，由台北亞都麗緻大飯店與烏來璞石麗緻溫泉會館攜手，正式推出「麗緻雙城之旅」聯合住宿專案 。這場跨越城郊與山林的美好邂逅，自即日起至2026年9月30日開放訂購，最低僅需6,998元起，便能邀請旅客穿梭於台北的法式人文優雅與烏來的溪谷溫泉色香，量身打造專屬的精緻假期 。



▲台北亞都麗緻大飯店豪華客房裝潢優雅雋永，營造出家一般的舒適感與五星級的精緻服務 。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

台北法式人文美學與烏來山林療癒的雙重感官饗宴

台北亞都麗緻大飯店長期深耕法式人文美學，以卓越的五星級服務與經典餐飲聞名遐邇，是城市中不可多得的藝術殿堂 。而座落於自然溪谷邊的烏來璞石麗緻溫泉會館，則以其得天獨厚的山林景致與暖心溫泉療癒力，成為旅人遠離塵囂的避風港 。此次兩館首度深度聯動，將「一城一山」的概念體現於旅程中，無論是嚮往繁華都會的藝術氣息，或是渴望隱入靜謐山水的擁抱，麗緻集團透過資源整合，讓每一位旅客都能在從容的時光中，感受截然不同的度假風情 。



▲烏來璞石麗緻溫泉會館大眾湯擁有開闊視野，讓旅人在洗沐泉湯的同時飽覽溪谷翠綠美景 。圖／烏來璞石麗緻溫泉會館提供；窩客島整理

三大精選住房方案滿足從美饌到湯屋的多元旅遊需求

為了讓行程規畫更貼近不同族群，「麗緻雙城」專案細膩設計了三款旅遊深度 。首選「雙城悠遊」方案定價11,800元，提供台北亞都麗緻豪華客房與烏來璞石麗緻賞溪客房各1晚住宿，並含括巴賽麗廳精緻早餐、法式下午茶及限定晚間套餐，是完整體驗雙城風采的頂級方案 。若以城市觀光為主要目的，則可選擇8,800元的「亞都麗緻．溫泉之旅」，入住台北豪華客房2晚並加贈烏來雙人湯屋體驗券，讓旅客在城區漫遊後，隨時能驅車前往烏來享受暖泉紓壓 。針對喜愛山居歲月的旅客，6,998元的「烏來璞石．法式午後」則主打烏來住宿與晚間套餐，回程再至台北巴賽麗廳品味優雅的法式午茶 。



▲烏來璞石麗緻溫泉會館賞溪客房設有專屬泡湯池，讓房客在室內即可一邊泡湯一邊獨享山色美景 。圖／烏來璞石麗緻溫泉會館提供；窩客島整理

彈性預約與實體券服務打造最舒心的度假動線

考量到旅人安排行程的靈活性，本次專案之住宿、下午茶及湯屋券在有效期間內，皆可自由選擇使用日期，不強制連續入住，方便旅客依據個人節奏調配假期 。消費者可透過飯店官網、訂房專線或麗緻餐旅集團線上購物車進行預訂 。訂購完成後，實體住宿券將於7至14個工作日內以掛號郵寄至指定地址，入住時僅需出示憑證即可享受尊榮禮遇 。台北亞都麗緻與烏來璞石麗緻表示，期望藉由跨城串聯發揮品牌加乘效益，為海內外旅客創造超越預期的全方位旅遊體驗 。



▲台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳下午茶套餐，以精緻的手藝展現傳統法式鹹甜點的優雅滋味 。圖／台北亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理





麗緻雙城之旅聯合住宿專案

活動時間： 即日起至2026年9月30日開放訂購與使用

活動內容：

方案一： 台北亞都豪華客房1晚（含早、下午茶）及烏來璞石賞溪客房1晚（含早、晚），售價11,800元 。



方案二： 台北亞都豪華客房2晚（含早餐買1送1），贈烏來璞石雙人大眾湯/湯屋券1張，售價8,800元 。

方案三： 烏來璞石賞溪客房1晚（含早、晚），贈台北亞都巴賽麗廳下午茶2客，售價6,998元 。

台北亞都麗緻大飯店： 台北市民權東路二段41號，電話02-2597-1234 。

烏來璞石麗緻溫泉會館： 新北市烏來區新烏路五段88號，電話02-2661-8000 。

線上購物車： https://hotels.qrgo.com.tw/landis-taipei/23-00004