新店四月雪爆發！陽光運動公園流蘇花滿開，親子踏青、夢幻美照一次滿足。

新店陽光運動園區「四月雪」夢幻炸裂，流蘇花如純白森林超好拍，快來場野餐單車輕旅行。編輯 鄭雅之表示：週末就搭捷運出發去賞花！

趁著春暖花開的季節，新店陽光運動園區正悄悄下起浪漫的四月雪。本週新店流蘇花進入了最美的全盛時期，整片綠地被點綴得就像夢幻的純白森林。不管是想在樹下悠閒野餐，還是帶著全家人來一場單車輕旅行，這裡都能滿足大家對春天浪漫的想像。現在就跟著我們的腳步，一起去新北這處交通方便又好拍的隱藏版綠洲，捕捉這段期間才有的白色系美景。

▲新店陽光運動園區迎來年度流蘇花季，純白花簇覆蓋枝頭宛如唯美四月雪。





遇見優雅的古風系四月雪

流蘇花之所以迷人，是因為它那潔白如絲的花瓣，就像古代仕女服飾上的裝飾流蘇一樣優雅，因此才有了這個好聽的名字。每年的3月到4月，這群台灣原生的低海拔植物就會準時換上白衣，成簇綻放的小花遠看真的像極了厚厚的積雪覆蓋在枝頭上。當微風輕輕吹過時，空氣中還會飄散著淡淡的清新香氣，讓人一踏入這片白色花海，原本緊繃的都市壓力都能瞬間消失，心靈也跟著療癒了起來。

▲台灣原生種流蘇花色潔白如雪，盛開時散發清新幽香，是新北期間限定的隱藏版美景。





親子同遊陽光綠地拍美照

目前陽光運動園區內的流蘇生長得非常有活力，尤其在兒童遊戲場周邊和自行車道旁的綠地，都可以看到它們的身影。因為這裡通風且環境濕潤，非常適合流蘇生長，白色花海與大片翠綠草地互相映襯，隨手一拍都是讚數超高的森林系網美照。爸爸媽媽可以帶小朋友在公園裡奔跑玩耍，或是租台單車穿梭在陽光橋上，邊運動邊欣賞河濱的生命力，輕鬆就能紀錄下珍貴的春日親子時光。

▲漫步在陽光運動園區自行車道旁，感受流蘇盛開與綠意交織的春日浪漫視覺饗宴。





搭捷運輕鬆到新店賞四月雪

想去賞花的朋友不用擔心舟車勞頓，陽光運動園區的交通非常便利。如果是搭乘捷運，可以坐到小碧潭站再走一段路就能抵達。公車族也有超多路線可以直接坐到園區門口。對於自己開車的人來說，不論是走國道1號還是國道3號，都能快速抵達這個世外桃源。趕快規劃一場說走就走的春季小旅行，在流蘇花掉落前，親自來感受新店最美的春天景色。

▲兒童遊戲場周邊流蘇花況正佳，細緻小白花如雪花般飄落，非常適合週末親子同遊野餐。

新店陽光運動園區 賞花資訊整理

景點位置： 新北市新店區陽光運動公園（陽光橋周邊、兒童遊戲場旁）

花期資訊： 每年3月至4月（目前正值流蘇花盛開期）





新店陽光運動園區 交通資訊

大眾運輸

捷運： 小碧潭站沿環河路步行，過湯泉陸橋連接陽光橋即可抵達。

公車： 搭乘8、202區、208、624、913、橘1、橘9等路線至「陽光運動公園站」下車。



捷運： 小碧潭站沿環河路步行，過湯泉陸橋連接陽光橋即可抵達。 公車： 搭乘8、202區、208、624、913、橘1、橘9等路線至「陽光運動公園站」下車。 開車導航

國道1號： 圓山交流道下，接建國高架、環河快速道路、碧潭大橋、安業街。

國道3號： 新店交流道或安坑交流道下，接安業路即可抵達。





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