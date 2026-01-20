398元自助吧吃到飽！TOK牛排屋進軍新店裕隆城，第二份半價、買一送一優惠。

398元就能吃牛排還有自助吧吃到飽！TOK牛排屋進駐新店裕隆城，開幕限定第二份主餐半價，再送買一送一回客券，肉控快筆記。

新店人有牛排館自助吧吃到飽了！開幕以來就成為新店人逛街、吃飯好去處的「新店裕隆城」，近日又有新餐廳可以選擇了。全新登場的「TOK牛排屋」主打厚切排餐搭配舒活自助吧吃到飽，最便宜398元就能坐下來好好吃一餐。價位親切、選擇豐富，無論是下班聚餐、假日家庭用餐，都可以到新店裕隆城「TOK牛排屋」享受。



▲TOK牛排屋最便宜排餐398元，即可享有自助吧吃到飽。

▲TOK牛排屋自助吧超過18種生菜、季節水果、麵包、冰淇淋和飲料吃到飽。





TOK牛排屋原塊肉為主打 吃得到高品質

TOK牛排屋以原塊牛肉為料理核心，強調減少過多調味，讓肉質本身成為主角。主餐份量實在，從牛排到雞腿排與鴨胸都有高滿足感選擇，搭配自由度高的點餐方式，讓吃牛排不再只是節日限定。整體風格輕鬆不拘謹，店內空間以木質調桌椅搭配明亮牆面，少了傳統西餐廳的拘謹，多了自在聊天的放鬆感，適合朋友聚餐與家庭用餐。



▲TOK牛排屋人氣必點推薦「蒜香重磅牛排」，鋪上大量現炸蒜片香氣四溢。





重磅厚切排餐與雙拼滿足肉控

餐點設計以厚切排餐與雙拼組合為主軸，想專心吃牛，或一次品嚐兩種肉類都能自由搭配。人氣「蒜香重磅牛排」鋪上大量現炸蒜片，香氣層層堆疊，成為不少肉控必點選項。雞腿排與鴨胸則透過醃漬與熟成工序，兼顧外皮口感與肉汁表現，讓整體菜單選擇更加彈性。



▲TOK牛排屋嚴選厚實的鴨胸，搭配主廚熬煮的紅酒醋醬解膩。





舒活自助吧吃到飽 嚴選宜蘭小農有機蔬菜

除了主餐本身，舒活自助吧也是TOK牛排屋的一大重點。現場提供超過18種生菜與節令水果，和宜蘭小農合作的直送有機蔬菜沙拉吧，另有烤麵包、飲品與冰淇淋皆可無限取用。吃完排餐後能以清爽蔬果平衡味蕾，讓大口吃肉之餘也能吃得剛剛好，勢必將成為新店人聚餐的人氣選擇



▲TOK牛排屋自助吧和宜蘭在地小農合作，新鮮有機蔬菜沙拉吧吃得到新鮮。

▲自助吧有三種烤麵包隨大家吃到飽。





開幕優惠第二份半價 再送買一送一券

開幕期間也同步推出多重優惠，試營運至1月26日點任一主餐即可免費升級套餐，享用酥皮玉米濃湯與手工豆花。1月27日與1月28日第二份主餐半價，並加贈脆皮牧場雞腿排買一送一回客券。1月29日至2月13日兩人同行點兩份排餐，還可獲得限量現烤鮑魚兩顆，讓聚餐多了專程前往的理由。



▲TOK牛排屋除了牛排餐之外，也有海鮮雙拼可以選擇。

▲TOK牛排屋每一份排餐都附有黑胡椒醬、蘑菇醬。











TOK牛排館 店家資訊

地址：新北市新店區中興路三段70號5樓（新店裕隆城）

電話：（02）2911-6079

營業時間：配合百貨營業時間

Inline 訂位：https://reurl.cc/VmlNbn





TOK牛排館 開幕優惠資訊整理

第一重優惠

即日起至1月26日試營運期間，點任一主餐即可免費升級套餐，享用酥皮玉米濃湯與手工豆花。

1月27日、1月28日連續兩天，推出第二份主餐半價優惠，以價格較低者計算。活動期間加碼贈送脆皮牧場雞腿排買一送一雙人回客兌換券兩張。

1月29日至2月13日，兩人同行點兩份排餐，即可獲得限量現烤鮑魚乙份共兩顆，數量有限，送完將改贈其他品項。





TOK牛排屋 品牌亮點特色整理

全台首店進駐新店裕隆城

TOK牛排屋以新店裕隆城作為全台首間門市據點，鎖定百貨商圈與家庭客層，成為新店近期討論度頗高的新開餐廳之一。





堅持使用原塊肉品，由主廚親自挑選與分切，不使用重組肉，呈現牛肉最真實的肉質口感與自然肉香。





主餐份量走厚切大排風格，10oz等級牛排上桌視覺感十足，滿足想大口吃肉的消費族群。





人氣主打TOK蒜香重磅牛排鋪滿現炸金黃蒜片，小火慢炸維持香氣與酥脆口感，成為品牌最具代表性的招牌特色。





料理手法強調少調味、重細節，透過溫度掌控與靜置工序，鎖住肉汁與脂香，讓食材本身成為主角。





除了牛排，亦提供脆皮雞腿排與香煎鴨胸等主餐，讓不吃牛或想換口味的顧客也能輕鬆選擇。





提供牛雞、牛鴨與雞豬等雙拼組合，適合選擇困難族或想一次嘗試多種肉類的消費者。





搭配超過18種生菜與節令水果，包含小農直送有機蔬菜，另有烤麵包、飲品與冰淇淋無限供應。





以大量蔬果平衡肉類份量，讓重口味排餐也能搭配清爽飲食，符合近年植感飲食趨勢。





裝潢以木質調與淺色磚牆為主，跳脫傳統西餐廳正式感，營造日常聚餐也適合的舒適環境。





120公分以下孩童與家長同行可免費享用自助吧，並贈送濃湯麵包盅，現場也提供著色紙與畫筆。





398元起即可享主餐搭配自助吧吃到飽，讓百貨牛排不再高不可攀，成為日常聚餐的新選項。





更多新開店美食要收藏！

更多TOK牛排屋照片

▲自助吧提供各式新鮮水果無限享用。

▲TOK牛排屋A套餐升級酥皮玉米濃湯。

▲TOK牛排屋加價78元可升級Ａ套餐，多一份酥皮玉米濃湯、手工豆花。

▲新店裕隆城「TOK牛排館」新開店，店內空間寬敞舒適。