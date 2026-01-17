> 美食 > 信義區早午餐新歡！local local park敦南新開幕，日咖夜酒 週末音樂Live演出必衝。

信義區早午餐新歡！local local park敦南新開幕，日咖夜酒 週末音樂Live演出必衝。

2026-01-17 19:31文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
local local park 進駐信義安和，結合早午餐、餐酒館與RnB Live Music，打造白天用餐、夜晚聚會都適合的公園系餐飲空間。
在信義安和新開幕的「local local park敦南」，是Local Local系列的第三間店，選在台北大安區落腳，以公園作為整體概念，並且延續品牌「日咖夜酒」的概念，讓粉絲們可以從白天到夜晚自在舒適，白天適合吃早午餐、聊天放鬆，夜晚則變成結合音樂與餐酒的聚會場域，挑戰信義安和早午餐新歡。
▲local local park 插旗信義安和，以公園概念打造可從白天待到夜晚的全時段空間。（攝影：張人尹）
▲local local park 結合早午餐與夜晚餐酒，成為粉絲能長時間停留的生活據點。（攝影：張人尹）
落地窗與插畫營造公園感

local local park 的空間設計以舒適的公園氛圍為核心，大面積落地窗讓自然光灑入室內，搭配歐風插畫與柔和色調，整體視覺輕鬆不壓迫。室內同時設有DJ台，讓音樂設備自然融入空間配置。無論是白天獨自用餐，或與朋友相約久坐聊天，都能感受到這個場域想傳達的慢步調與自在感。
▲local local park 透過落地窗、插畫、植栽設計，打造室內也能感受公園氛圍的空間。（攝影：張人尹）
白天早午餐與甜點選擇

白天時段的 local local park 主打全日供應的早午餐系列，提供酪梨、鮭魚、培根等食材好則，份量與豐富度兼顧，適合當作正餐或久坐搭配飲品，除了西式早午餐之外，菜單上也有不少中式料理，包含「松露蛋黃滷肉飯、松露滷肉刀削麵、老皮嫩肉麻婆豆腐飯」等。甜點推薦「榛果提拉米蘇」，華麗杯裝造型搭配大量榛果，口感濃郁扎實。飲品選擇包含咖啡、奶茶，以及奶蓋系列與泰奶系列，白天來訪也能完整享受餐點配置。
▲local local park 榛果提拉米蘇與咖啡、奶茶系列，成為白天用餐的搭配選項。（攝影：張人尹）
夜晚音樂餐酒聚會場域

入夜後，local local park 轉換為餐酒館型態，空間氛圍隨燈光與音樂變得更為沉穩。夜晚菜單新增烤物、串燒與炸物等選項，搭配酒款剛剛好，適合朋友聚會或下班後慢慢坐著聊天。每逢週五、週六晚間8點後，安排RnB Live Music現場演出，讓粉絲在用餐之餘，也能被音樂包圍。
▲local local park 將DJ台融入整體設計，讓音樂與空間成為自然存在。（攝影：張人尹）
▲local local park 白天供應全日早午餐，酪梨、鮭魚與培根組合成豐盛餐盤。（攝影：張人尹）
local local park 

地址：臺北市大安區信義路四段156號1樓
電話：02 2708 9577


▲local local park除了有西式早午餐之外，菜單上還有一些台式風格美食。（攝影：張人尹）
▲local local park 週五週六夜晚安排RnB Live Music，打造夜間聚會氛圍。（攝影：張人尹）
