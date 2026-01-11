東區必吃港式雲吞麵！杜汶澤小杜麵館復刻香港街頭，雲吞麵 炸喱牛腩飯必吃。

小杜麵館台北開幕，由杜汶澤打造、雷啟裕顧問操刀，主打雲吞麵、牛腩麵與港式小吃，以精緻手法重現香港街頭味道。

▲小杜麵館進駐台北東區，以雲吞麵、牛腩麵與廣東湯水為主軸，重現香港街頭溫馨又熟悉的家鄉味道。（攝影：張人尹）



▲由杜汶澤打造的小杜麵館，不走傳統港式餐廳路線，而是用更貼近日常的方式呈現精緻港味。（攝影：張人尹）

東區必吃港式雲吞麵！香港演員杜汶澤打造的港式餐廳「小杜麵館」近期在台北東區正式開幕，不同於一般港式餐廳，小杜麵館主打香港街頭的溫馨料理，用經典必吃的雲吞麵、牛腩麵到廣東湯水等料理，把杜汶澤的家鄉味道重現，也讓精緻港味有了更貼近日常的樣子。





杜汶澤與雷啟裕的港味合作

▲小杜麵館由杜汶澤攜手團隊打造，將對家鄉的思念轉化為溫款療癒的港式料理，吸引粉絲排隊朝聖。（攝影：張人尹）

小杜麵館四大天王必吃

▲小杜麵館主推四大天王系列，其中沖浪韭黃鮮蝦雲吞生麵於桌邊現場淋湯，完整呈現港式用餐氛圍。（攝影：張人尹）

小杜麵館香港街頭小吃

▲小杜麵館的炸雲吞以蝴蝶架呈現，搭配豬油太陽蛋或厚豬排加點，讓一餐港味層次更加完整。（攝影：張人尹）



▲小杜麵館情比金堅行土匪雞翼，開盒還有乾冰煙霧，滿滿儀式感。（攝影：張人尹）





小杜麵館 營業資訊

更多小杜麵館推薦必吃： ▲小杜麵館主推四大天王系列，其中沖浪韭黃鮮蝦雲吞生麵於桌邊現場淋湯，完整呈現港式用餐氛圍。（攝影：張人尹）

▲從牛筋腩撈粗麵到炸喱牛腩飯，小杜麵館的四大天王系列，成為粉絲下班後最療癒的一碗熱食選擇。（攝影：張人尹）

▲從牛筋腩撈粗麵到炸喱牛腩飯，小杜麵館的四大天王系列，成為粉絲下班後最療癒的一碗熱食選擇。（攝影：張人尹）

▲每道料理都在保留熟悉風味的前提下，加入更精準的技法與味道控制。（攝影：張人尹）

▲小杜麵館2025年12月正式開幕，粉絲們朝聖享受到地港式風味。（攝影：張人尹）

小杜麵館由杜汶澤與團隊打造，將對家鄉味道的思念，變成溫款療癒料理，一開幕就吸引粉絲們排隊朝聖。顧問主廚雷啟裕來自香港，擁有紮實粵菜背景，並曾獲米其林指南肯定。他擅長從火候與細節著手，讓雲吞麵更細膩，牛腩風味更有層次。這樣的合作，讓小吃不再只是快速果腹，而是保留靈魂又具質感的港味呈現。小杜麵館菜單聚焦把日常做到最好吃，主推必吃「四大天王系列」，招牌一定要吃的「沖浪韭黃鮮蝦雲吞生麵」在桌邊服務現場淋湯，讓人感受港式餐廳氛圍。此外還有擺上白蘿蔔、蔥花的「杜公柱侯牛筋腩撈粗麵」以及「油爆南乳豬手炸醬細麵、脆皮炸喱牛腩飯」，最適合下班來碗熱湯麵、飯食療癒一天。除了主餐四大天王之外，小吃配菜也完全不遜色，湯品主打「砂煲花膠雞白濃湯」重現港味必喝老火湯，還有超涮嘴「街頭小吃」系列，裝飾在蝴蝶架子上的「炸雲吞」讓人拍照打卡也超有記憶點。粉絲也可以依照食量加點豬油太陽蛋或厚豬排，在一餐之中，完整感受港味層次。地址：臺北市大安區復興南路一段 107 巷 5 弄 15 號 1 樓營業時間：12:00–15:00, 18:00–21:00