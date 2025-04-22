一個人也能吃樂天皇朝！五月報稅月即將到來，各種稅讓人直呼荷包大縮水，但也不能委屈自己的肚子。「樂天皇朝」搶在五月到來前推出全新個人午茶套餐，用258元療癒大家。只在雙北三間門市平日下午2點半至4點半限定，一次可以吃到開胃菜、主食和甜點的一人組合，超划算。若是想要吃到經典八色小籠包的話，也只要99元加購就能升級，勢必會成為大家下午茶療癒的新選擇。



▲小籠包甜點都有！樂天皇朝258元一人套餐CP值爆高，新店人 新莊人衝/ 樂天皇朝 提供、WalkerLand窩客島整理



▲樂天皇朝258元一人套餐只有信義區、新店、新莊有/ 樂天皇朝 提供、WalkerLand窩客島整理

樂天皇朝個人下午茶套餐

平日下午限定的樂天皇朝一人午茶套餐，份量十足。開胃菜三選包含涼拌黑木耳、蒜香黃瓜與經典上海烤麩，層次豐富，涼爽解膩。主餐則是提供五款人氣選擇，從香氣逼人的肉絲蛋炒飯、醬色濃郁的木須肉炒拉麵、麻辣開胃的紅油抄手拌麵，到清爽清燉雞湯拉麵及五顆鮮燙小籠包搭配海鮮酸辣湯，每一口都是職人功夫的展現。整套餐原價528元，限時價258元，近5折美食優惠享受靜謐午後獨處時光。▲樂天皇朝258元一人套餐只有信義區、新店、新莊有/ 樂天皇朝 提供、WalkerLand窩客島整理▲一人午茶套餐包含開胃菜、主餐和甜點，整套原價528元，限時價258元 / 樂天皇朝 提供、WalkerLand窩客島整理熱愛小籠包的饕客千萬別錯過，主食選原味小籠包者，可加價99元升級為招牌八色版本，讓味蕾一次玩遍經典與創意。八色口味包含原味、川味、蒜香、起司、蟹粉、黑松露、糟溜絲瓜與鮑汁鮑魚，每一顆都用心捏製、湯汁飽滿。原味版本採18摺包法，內餡融合豬肉與雞湯凍，先吸湯再咬皮，口感層次分明。▲樂天皇朝258元一人午茶套餐，還可以99元升級成八色小籠包 / 樂天皇朝 提供、WalkerLand窩客島整理餐後甜點拼盤也誠意滿滿，選用午後時光限定的紫薯奶酪、千層蘋果酥與人氣宮廷驢打滾。奶酪綿密滑順，搭配紫薯風味清爽；千層酥餅外層酥脆、內餡蘋果與肉桂香交織；驢打滾則以軟糯紅豆糰與花生黃豆粉完美收尾，甜而不膩、層次分明。活動僅限「樂天皇朝」信義、新店、新莊三店，僅供平日下午2點半至4點半內用，需另酌收一成服務費。有吃有玩還有療癒，這場平日限定的午茶平價個人套餐，不只讓人暖胃，更暖心。▲樂天皇朝一人獨享三款經典甜點組合「紫薯奶酪、千層蘋果酥、宮廷驢打滾」 / 樂天皇朝 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：限平日下午2:30至4:30內用，10%服務費



樂天皇朝 店家資訊

樂天皇朝信義店：台北市忠孝東路五段68號4樓（微風信義4樓）、02-2722-6545

樂天皇朝新店店：新北市新店區中興路三段70號4F (誠品裕隆城) 、02-2719-9688

樂天皇朝新莊宏匯店：新北市新莊區新北大道四段3號5樓、02-8522-4688



樂天皇朝訂位連結



樂天皇朝個人午茶套餐

開胃小菜：涼拌黑木耳、上海烤麩與蒜香黃瓜

功夫主食五選一：肉絲蛋炒飯、紅油抄手拌麵、清燉雞湯拉麵、木須肉炒拉麵、原味小籠包(5顆) +海鮮酸辣湯。套餐加價99元，主食可升級為皇朝八色小籠包。

甜品拼盤：紫薯奶酪、千層蘋果酥與宮廷驢打滾的組合





吃完一人套餐還意猶未盡！接著吃近期最夯的美食情報

推薦閱讀：壽司郎排球少年聯名開打！吃排少壽司就送透卡特典，15款周邊加購搶。

推薦閱讀：星巴克買一送一！58元星巴克咖啡揪喝，世界地球日9小時快閃。

推薦閱讀：板橋刁民酸菜魚地址曝光！府中站走1分鐘到，板橋刁民等不及想吃。