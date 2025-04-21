星巴克買一送一限時9小時登場！每逢週末總有不同主題的星巴克優惠陪大家度過辛苦工作日，這週的買一送一活動特別選在「世界地球日」4月22日當天舉行。一年一度的地球日，星巴克用請喝一杯的方式，邀請大家一起為永續環保、愛護地球盡一份心力。



▲星巴克買一送一！58元星巴克咖啡揪喝，4/22世界地球日9小時快閃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



於4/22一日快閃限定的星巴克買一送一，只要在當天早上11點至晚上8點期間，至全台星巴克門市消費兩杯同品項的大杯飲品，其中一杯就由星巴克請客，直接幫你省一杯的錢，每人最多可享買二送二優惠，最便宜美式平均一杯只要58元就能喝到，禮拜二就揪同事到星巴克微翹班喝杯咖啡。



▲星巴克買一送一，最便宜美式一杯58元就能喝到 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

星巴克買一送一 世界地球日

星巴克透過「好友分享日」邀請大家以簡單的方式支持環保理念，不只鼓勵人們相約出門，也藉此推廣減碳行動與永續生活。星巴克也提醒，若有意更換植物奶或升級品項，仍需額外收費，且本活動不得與星禮程點數兌換或其他折扣並用。▲星巴克每人最多可享買二送二優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲星巴克買一送一4/22於早上11點至晚間20點皆可享有優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2025/4/22(二)

活動內容：11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1. 本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

2. 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3. 優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4. 原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

5. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

6. 詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



不適用門市一覽：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。





星巴克喝完！繼續吃買一送一