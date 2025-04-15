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澎湖花火節買一送一優惠！7-11仙人掌思樂冰全台開賣，ibon票根隱藏版9大優惠。

澎湖花火節 澎湖 仙人掌 史努比 more
2025-04-15 20:17:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-11
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編輯 張人尹

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2025澎湖國際海上花火節，7-11優惠一次看！這次7-11特別針對澎湖花火節話題，推出限定口味「仙人掌風味思樂冰」全台開賣，還有澎湖花火節限定優惠、澎湖花火節ibon票根隱藏版優惠，更因應澎湖花火節是史努比主題，7-11同步推出史努比周邊小物，讓人衝澎湖花火節也能買爆、吃爆。

▲澎湖花火節7-11推出仙人掌風味思樂冰，以及澎湖花火節限定優惠 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

▲2025澎湖花火節主題為「花生漫畫75週年」，7-11推出史努比限定周邊小物 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理



這次澎湖花火節主題「花生漫畫75週年」不只煙火、更有可愛IP加持，預估吸引超過50萬人湧入澎湖，7-11這次因應澎湖花火節，從4月16日至20日限時5天祭出「春賞開心花三支付」活動，使用指定支付可享滿250折25、滿1,000折110元優惠。同時在活動期間於限定門市推出史努比販售授權聯名商品，包含實用系冷飲杯、保溫杯、飲料提袋、自動傘，此外還有防曬乳與海洋友善用品等旅遊周邊，到澎湖玩現買現用剛剛好。

▲配合澎湖花火節主題「花生漫畫75週年」，7-11限定門市推出史努比限定周邊小物 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

▲7-11推出史努比限定周邊小物配合澎湖花火節「花生漫畫75週年」讓粉絲現買現用 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

同時，7-11也和澎湖縣政府合作，自4/30-5/27在全台同步推出全新口味「仙人掌風味思樂冰」，使用澎湖在地仙人掌汁、紅龍果、藍莓打造酸甜風味，再加上思樂冰的氣泡口感，挑戰夏天最消暑飲品。在4/29前的每周五六日，還可享思樂冰第2杯5折優惠，新口味趁機喝起來。

▲針對澎湖花火節7-11推出仙人掌風味思樂冰，全台門市開賣 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

朝聖花火節的粉絲，現在就能用ibon訂購布袋－馬公船票或住宿交通套票，憑票根與ibon券可享多款指定商品買一送一優惠，包含特大杯拿鐵、思樂冰、COLD STONE冰淇淋、雪淋霜等品項，通通可享買一送一，讓粉絲們衝澎湖花火節還能省一波。

▲針對澎湖花火節ibon可以買船票，憑票根再享買一送一優惠 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理


 

7-11澎湖花火節 仙人掌風味思樂冰

販售期間：2025/4/30-5/27
供應門市：7-11全台門市
售價：特大杯45元、大杯39元、中杯30元
優惠活動：即日起~4/29可享全品項全口味每周五六日第2杯5折優惠。
 

7-11澎湖花火節 ibon便利生活站存根聯優惠

活動日期：即日起至2025年12月31日
優惠內容：
1、多拿滋買現做飲品送蜜糖波堤，可補價差換購價高商品
2、統一夢時代購物中心摩天輪兩人同行一人免費優惠(僅限購買摩天輪票價150元使用)
3、COLD STONE小杯經典冰淇淋優惠價99元(不含脆餅)，限酷聖石直營店兌換
4、思樂冰特大杯45元指定品項(可口可樂/果漾蘋果風味蘇打)買一送一
5、酷聖石89元3oz冰淇淋全品項/59元霜淇淋全品項買一送一
6、雪淋霜49元全品項買一送一
7、CITY PRIMA大杯馥芮白第2杯5折
8、CITY CAFÉ特大杯厚乳拿鐵/ CITY CAFÉ特大杯濃萃美式同品項買一送一
9、CITY PEARL 珍珠焙火烏龍奶茶第2杯5折
 

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