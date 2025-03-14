去年吸引53萬人次遊客的「澎湖國際海上花火節」，今（2025）年將在5月5日至7月29日盛大登場，開閉幕煙火秀12分鐘，並與故宮珍寶展聯名，還有主題無人機表演等吸引話題，預計將掀起外島夏季旅遊熱潮；雄獅旅遊也推出獨家包場賞煙火行程、精緻旅遊體驗與優惠活動等，歡迎旅客提前規劃行程，讓澎湖的美麗煙火和浪漫氛圍成為今夏最難忘回憶。



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▲雄獅旅遊獨家企劃，打造澎湖花火節本島唯一假日場專屬行程 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理



年度最浪漫的「澎湖國際海上花火節」即將盛大登場。根據澎湖縣政府統計，2024年花火節吸引53萬人次遊客，創造超過37億台幣的觀光產值。今年1月澎湖觀光人次較去年同期成長一成，5月故宮珍寶也會到澎湖開展，加上花火節聯名，以及主題無人機表演的話題加持，旅遊人潮可望再創新高。



▲圖為「2024澎湖國際海上花火節」煙火圖／澎湖國際海上花火節提供、WalkerLand窩客島整理





澎湖花火節5/5 雄獅旅遊推薦行程

因此，雄獅旅遊為帶給旅客精緻的旅遊體驗，推出多款獨家包場賞煙火行程，包括「6／28雄獅之夜」活動，鎖定唯一週末花火場，共有200席的官方舞台VIP位，可從尊爵視角盡情欣賞璀璨煙火，更安排住宿澎湖唯一國際五星級飯店「福朋喜來登」，享受頂級舒適體驗。相關行程特別精選「媲美電影場景」的夢幻景點，能一次收錄澎湖最美打卡點，「澎湖版小希臘」外垵村三仙塔、彷彿置身外星的大菓葉玄武岩，以及適合拍攝賀歲片的南寮古厝，3日行程16,900元起。另雄獅旅遊也包下澎湖花火節最熱門「吹吹風」景觀餐廳，加碼施放煙火，讓遊客不用提早到觀音亭廣場卡位，一邊品嚐美食，一面欣賞璀璨花火，搭配佳餚與沁涼飲品， 提供味覺及視覺的雙重享受。▲花火節最受歡迎的吹吹風景觀餐廳，旅客能邊看煙火邊大啖美食 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理此外，若想在澎湖花火節前夕享受音樂和花火樂趣，雄獅旅遊特別規劃「4／19超經濟早鳥場」暖場煙火趴，獨家包場由喜來登經營的「神秘南海灣」景觀餐廳，在夢幻沙灘與海景環繞下，伴隨Live Band演奏，微醺放鬆，共度一場浪漫難忘的煙火之夜，並入住市區飯店，自由行最低價萬元有找。若想深度體驗澎湖休閒漁業文化，推薦必訪「海洋牧場」，參與釣花枝、餵海鱺、烤牡蠣等人氣活動。 雄獅旅遊指出，相關花火節團體行程也有限時優惠，雙人同行折1,000元、四人同行最高折3,200元，優惠預計至3／31止。▲澎湖花火暖場行程，旅客在神秘南海灣餐廳享受花火盛宴 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

1、自由行：澎湖花火暖場／8,499元起／贈神秘花火饗宴

2、雄獅之夜：經典南海3日／13,400元起／獨家VIP席

3、雄獅之夜 ：絕美深度3日／16,900元起／獨家

4、雄獅之夜 ：繽紛海世界3日／14,900元起／獨家

5、自由行：雄好玩 國際五星澎湖福朋喜來登3日／8,499元起／贈自助百匯