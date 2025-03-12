「看著窗外是湛藍無際的太平洋，手中的米其林甜點在陽光下閃耀著誘人的光澤，這是一場視覺與味覺的雙重饗宴。」今年夏天雄獅旅遊首創甜點列車「海風號」再度升級，推出全新北台灣沿海觀光路線，從南港車站出發到宜蘭，沿途經過猴硐、頭城、大里，帶你一邊欣賞太平洋的壯麗海景，一邊品味由米其林星廚特製的精緻甜點，打造一場無與倫比的夏日鐵道之旅。



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▲翠綠色的「海風號」行經大里站，為畫面抹上一層清新感/ WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝



擁有「移動的網美餐廳」美稱的「海風號」以夢幻的馬卡龍色車廂設計，象徵台灣海洋的湛藍和翠綠色調，「海風號」的車廂內用了全景落地窗，讓旅客可以在邊搭乘的過程中邊欣賞沿途的美景。「海風號」夏季路線不僅是一場沿著太平洋的海景之旅，更是一場探索北台灣沿海文化與美食的深度體驗。



▲「海風號」的車廂內用了全景落地窗，讓旅客可以在邊搭乘的過程中邊欣賞沿途的美景 / WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝

「海風號」推出多條團體遊程，結合沿線五星飯店與獨家禮遇

首先猴硐車站將帶你走入台灣礦業歷史，專業導覽老師將引領你探索完整保存的礦產文物，感受舊時代的礦工生活記憶；再來到大里車站，這裡是台灣距離大海最近的車站，僅需步行2分鐘便能迎著海風，欣賞一望無際的太平洋海景，為旅程增添療癒氛圍；最後一站頭城車站則邀請你漫步於百年歷史的十三行街屋，並前往在地重要信仰中心「開漳媽祖廟慶元宮」，深入體驗地方的人文底蘊。▲位於頭城老街的新長興樹記，當年是頭城最大最有名的南北雜貨批發店，現今利用老屋的空間，轉型為社區長照據點 / WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝有了美景怎麼可以少了美食，「海風號」夏季路線的餐點內容，特別邀請了台北知名的排隊熱門餐廳與米其林星廚指定的「月. 烘焙工作室Moon Baking Studio」，根據海洋元素與沿途食材，為旅客精心打造專屬甜點。其中包括以宜蘭礁溪的鴨賞與綿密的芋泥相結合，製作出獨特的「芋泥鴨賞堡」；而烘焙坊的招牌麵包則將海風號的主題元素融入其中，推出「海風紅豆奶油餐包」；還有以台灣本地茶葉為基底的「花香茶韻可麗」，清新芬芳；另外，烘焙坊的熱銷甜點「莓果紅蝴蝶結」猶如童話般夢幻，令人陶醉。▲ 必嚐甜點包括「海風紅豆奶油麵包」、「莓果紅蝴蝶結」、「芋泥鴨賞堡」等特色餐點/ WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝▲必嚐甜點包括「海風紅豆奶油麵包」、「莓果紅蝴蝶結」、「芋泥鴨賞堡」等特色餐點 / WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝值得一提的是，米其林一星餐廳Minimal也推出了夏季限定的冰淇淋，口味包括碧螺春茶與紅石榴，為列車旅程增添了一絲美味與夢幻的感受。此外，「海風號」還特別設計了獨家紀念商品，如「海風號」模型積木和萬年曆，並與臺虎精釀合作推出了「海風號」海鹽檸檬艾爾啤酒，讓每位旅客都能帶著這段美好鐵道旅行的回憶，將海線的魅力延續下去。▲米其林一星餐廳Minimal也推出了夏季限定的冰淇淋，乘客欣賞美景同時也享用冰淇淋/ WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝

1、台北漢來大飯店：搭乘海風號列車，享受「島語」自助餐及住宿，每人8,499元起。

2、凱渡廣場酒店：外澳沙灘漫步、升等海景房、自助晚餐及江振誠主廚紅心芭樂冰淇淋，每人9,500元起。

3、礁溪寒沐酒店：專屬迎賓特調及住宿，4月限定，每人9,900元起。

4、福隆福容大飯店、瓏山林飯店、晶泉丰旅：海景房、粉紅氣泡酒、雙湯房等，二日遊每人8,499元起。另雄獅旅行社推出環島5日遊，搭乘三大觀光列車，體驗多元鐵道魅力，每人29,900元起。





全台首創甜點觀光列車「海風號」

車廂數：4節

座位數：60席

套票遊程：南港→宜蘭 3,600元／宜蘭→南港 3,600元（遊程皆含餐食+紀念證書與禮品+保險）



營運路線：南港↔宜蘭

去程：南港→大里→頭城→礁溪→宜蘭

回程：宜蘭→礁溪→大里→猴硐→南港



夏季路線首航：2025／4／12

趟次：2025年4-10月每周五六日運行。

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