為了讓旅行變的更輕鬆、更沒有壓力，酷航（Scoot）於3/11正式宣布推出「Springtime Getaway 2025」春季航班促銷，讓旅客能以超值票價輕鬆前往日本、韓國及東南亞多個熱門旅遊城市，享受春季賞櫻與南洋度假風情。本次優惠活動自即日起開跑，旅客可在3月16日晚間11點59分前預訂特惠機票，適用航班涵蓋2025年4月至2026年2月，無論是賞櫻、購物、追星或探索異國風情，都能以划算價格完成夢幻旅程。



▲搭乘酷航直飛韓國首爾賞櫻，單程含稅最低2,199 元起 / 酷航（Scoot）提供、WalkerLand窩客島整理



其中，日本與韓國的賞櫻季節為了吸引大量遊客，而此次酷航特別推出超值直飛航班，讓旅客輕鬆前往最佳賞櫻景點。首爾的南山公園與汝矣島櫻花大道預計在4月初至中旬迎來滿開，旅客可搭乘每週6至7班的酷航直飛航班，機票價格最低2,199元起；東京的目黑川、新宿御苑及千鳥淵則在3月中下旬進入最佳賞櫻期，每週12班直飛航班最低2,799元起；而北海道五稜郭公園及二十間道路櫻花林蔭大道則適合4月中下旬造訪，每週4班直飛航班最低3,599元起。



為了提供旅客更舒適的飛行體驗，酷航以波音787夢幻客機執飛日韓與新加坡航線，旅客可選擇加價升級豪經艙（ScootPlus），享受更寬敞的座位、優先登機權益、30公斤托運行李加15公斤登機行李、機上Wi-Fi、充電插座與精選餐飲等服務。升級後的豪經艙從台北直飛日韓賞櫻航點，單程含稅票價最低4,399元起，讓旅客能以高CP值享受更優質的飛行體驗。



▲酷航推出Springtime Getaway 2025優惠，旅客可享受直飛東京、北海道及首爾等熱門賞櫻地點的特惠機票 / 酷航（Scoot）提供、WalkerLand窩客島整理

除了日韓賞櫻優惠，酷航同步推出東南亞多個航點的春季促銷，讓旅客以超值價格暢遊新加坡及周邊熱門目的地，輕鬆規劃一趟雙城之旅。從台北經新加坡轉機，不僅可在新加坡品味辣椒螃蟹、海南雞飯、叻沙麵等美食，還能造訪星耀樟宜、環球影城、摩天輪與S.E.A.海洋館等知名景點，體驗獨特的熱帶都市魅力。其他東南亞優惠航點包括馬六甲的歐風文化、關丹的海岸秘境、戈達查帝的峇峇娘惹文化、峇里島的度假天堂，以及蘇美島的水上活動樂趣，機票價格最低2,299元起。酷航同時宣布將於2025年3月31日至10月間調整航線運營方式，全面以波音787寬體客機執飛台北出發的所有航班，提供更寬敞的座位與更舒適的長途旅行體驗。特別是TR874/875航班將由單走道A321客機改為波音787執飛，提升整體飛行品質，讓旅客享受更便利的空中旅程。▲酷航ScootPlus豪經艙座位，將椅距由經濟艙的31英吋升級至38英吋，能讓旅客擁有舒適的腿部伸展空間 / 酷航（Scoot）提供、WalkerLand窩客島整理

酷航「Springtime Getaway 2025」優惠

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