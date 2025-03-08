每年春天的櫻花季，東京這座擁有濃厚歷史與現代潮流交融的城市，便會化身為粉色花海的夢幻世界，吸引全球旅人專程來到日本只為一睹櫻花綻放的極致美景。今年東京櫻花預計將於3月底陸續盛開，屆時整座城市將被染上一層淡淡的粉色薄紗，彷彿一幅無法複製的浪漫畫卷，而其中最受矚目的三大賞櫻名所——千代田區千鳥之淵、上野恩賜公園以及隅田川墨堤沿岸，更是不能錯過的必訪經典。



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▲在千鳥之淵搭乘小船，近距離欣賞倒映於水面的櫻花美景，也體驗另一番賞櫻氛圍 / 圖片提供：一般社團法人 千代田區觀光協會、WalkerLand窩客島整理



千代田區的千鳥之淵一直以來都是東京春季最具代表性的賞櫻聖地之一。每年春季舉辦的「千代田櫻花祭」，從3月中旬延續到4月中旬，吸引無數賞花人潮前來感受滿開櫻花的魅力。沿著千鳥之淵綠道綿延的約230棵染井吉野櫻，形成長達700公尺的粉色櫻花隧道，白天在藍天映襯下燦爛耀眼，夜晚點燈後的夜櫻更是增添了迷幻氛圍。而最令人嚮往的莫過於搭乘小船悠遊於護城河上，櫻花倒映在水面，微風吹皺水波，滿開櫻花與歷史悠久的皇居建築相映成趣，營造出專屬東京春天的典雅詩意。千代田區內的靖國神社及北之丸公園也同樣綻放，整個區域彷彿披上了一襲春天粉色的華麗禮服，讓人彷彿走進日本古典詩歌中的美好春日景象。



▲搭乘船遊賞櫻，是「千代田櫻花祭」一大特色 / 圖片提供：一般社團法人 千代田區觀光協會、WalkerLand窩客島整理

若想感受更具歷史文化氣息的櫻花體驗，上野恩賜公園絕對是不容錯過的經典名所。這座自江戶時代就聞名的賞櫻名園，擁有近800棵櫻花樹，每年「上野櫻花祭」吸引數十萬人前來朝聖。園內最著名的「上野白雪垂枝」見證著德川幕府的歷史痕跡，而不忍池畔與清水觀音堂周邊的櫻花美景，更是許多攝影愛好者心中的絕佳取景點。櫻花滿開之際，櫻花大道幻化為粉色花海隧道，行走其間，彷彿被柔美櫻花擁抱。許多日本當地民眾會鋪上野餐墊，在櫻花樹下舉杯歡聚，享受屬於春天的閒適時光。夜幕降臨後，點燈的櫻花增添柔和浪漫的氛圍，燈籠柔光映照花瓣，彷彿把江戶時代的賞花詩意帶入現代，讓人流連忘返。▲上野恩賜公園櫻花大道形成粉色花海隧道 / 圖片提供：一般社團法人 上野觀光聯盟、WalkerLand窩客島整理除了千代田與上野，隅田川沿岸的墨堤櫻花祭同樣擁有無可取代的魅力。自江戶時代流傳至今的賞櫻傳統，至今依然是東京春季最富代表性的風景之一。隅田川沿岸約1公里長的櫻花大道，在春天化作粉色長廊，沿途可見來自各地的遊客徜徉其中，感受和風櫻花之美。最具特色的，莫過於搭乘觀光船或屋形船，從河面上欣賞倒映在水面的櫻花與晴空塔同框的夢幻景致。這種水岸賞櫻的獨特視角，讓櫻花的美感層次更為豐富，特別是傍晚華燈初上時，柔和的燈光映照河面，將櫻花點綴得宛如幻境。祭典期間，河岸還會設置許多充滿江戶風情的攤位，販售傳統點心與手工藝品，讓賞花不只是視覺享受，更是一場結合味蕾與文化的多重感官饗宴。▲沿著隅田川綿延的櫻花並木，極美景色 / 照片提供：一般社團法人 墨田區觀光協會、WalkerLand窩客島整理隅田川沿岸的下町風情、上野恩賜公園的歷史文化底蘊，再加上千鳥之淵的皇居古韻，每一處賞櫻名所都擁有獨特魅力，各自訴說著東京春天不同面向的故事。2025年的春天，如果你計劃前往東京旅行，這三大櫻花名所絕對值得你安排進行程，無論是與戀人泛舟賞櫻，或與好友在櫻花樹下乾杯歡聚，甚至獨自散步感受櫻花隨風飄落的唯美瞬間，東京的櫻花季都將為你的旅程留下最難忘的回憶。▲從屋形船上欣賞櫻花，另一番景緻 / 照片提供：一般社團法人 墨田區觀光協會、WalkerLand窩客島整理



千代田櫻花祭

活動期間：2025年3月12日-4月23日

賞花地點：千鳥之淵綠道、靖國神社周邊、北之丸公園

交通方式：九段下站步行5分鐘 / 半藏門站步行5分鐘

官方網站



上野櫻花祭

活動期間：2025年3月15日-4月6日

賞花地點：上野恩賜公園

交通方式：上野站步行3分鐘 / 京成上野站步行3分鐘

官方網站



墨堤櫻花祭

活動期間：2025年3月15日-4月13日

賞花地點：隅田公園・墨堤

交通方式：淺草站步行5分鐘

官方網站

