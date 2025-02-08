東京自由行除了東京鐵塔、淺草寺等市區景點還能去哪裡呢？推薦來趟東京近郊小旅行！不用搭新幹線跑太遠，東京近郊就有非常多絕美景點。自然美景到神社古蹟，不管你是自然系旅遊人，還是文化熱愛者，東京近郊完全值得安排進行程中。窩客島這次整理了7大「東京近郊必去景點」，告訴你美拍富士山的最佳地點，還有可以「洗錢」的百年神社，快把這篇收藏起來，下次就知道東京近郊有哪些地方好玩囉。



▲7大東京近郊必去景點，一生必看一次富士山 / WalkerLand窩客島整理



去東京近郊沒看到富士山怎麼說得過去？「河口湖自然生活館」超強視野可以看到富士山幾乎就在眼前，搭配四季不同的花種與景色，一定會想多來幾次搜集各種樣貌的富士山；另外「河口淺間神社」透過神社鳥居一覽富士山，已經是遊客的熱門口袋名單了！大家熟悉的輕井澤也是東京近郊之一，推薦冬夏造訪！冬天雪景和「白絲瀑布」真的美得像一幅畫。快揪上好友或自己來場說走就走的小旅行，好好探索東京近郊的魅力。



▲7大東京近郊必去景點，川越冰川神社祈求良緣 / WalkerLand窩客島整理



坐擁巨無霸富士山美景：河口湖自然生活館

部落客 Jason's Life 造訪 河口湖自然生活館 說：

這一幕真的很壯觀，同時也很療癒人心，靜謐的湖面，有隻身漁夫正在滑著竹筏捕魚，整個畫面就像時間停止般，令人回味。



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河口湖自然生活館

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町大石2585

電話：0555-76-8230

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：日本【日本山梨│景點】河口湖自然生活館-大石公園。靜謐富士山下的湖景，眾多富士山伴手禮，還有商店街



▲▼坐擁巨無霸富士山美景，櫻花季必訪：河口湖自然生活館 / Jason's Life 提供、WalkerLand窩客島整理



輕井澤代表性建築：聖保羅天主教堂

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 聖保羅天主教堂 說：

聖保羅天主教堂是輕井澤的代表建築，一年四季有不同的美景可以欣賞，我們是冬季來，枯樹加上遊客不多，還有藍天襯托，我很喜歡這樣寂靜蕭條的美景。



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聖保羅天主教堂

地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢179

電話：0267-42-2429

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：東京旅遊 ❙ 輕井澤聖保羅天主教堂、舊輕井澤銀座通，日本輕井澤景點!



▲▼輕井澤代表性建築，順路逛舊輕井澤銀座通：聖保羅天主教堂 / 靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



輕井澤的免費秘境：白絲瀑布

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 白絲瀑布 說：

白絲瀑布一年四季皆可享受不同的大自然美景，春夏的新綠盎然，秋天的紅葉以及冬天的雪景，夏季和冬季的晚間還有點燈活動。



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白絲瀑布

地址：長野県北佐久郡軽井沢町長倉

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：白絲瀑布 ❙ 白雪皚皚白糸の滝，東京近郊旅遊輕井澤景點!



▲▼輕井澤的免費秘境，冬季賞雪首選：白絲瀑布 / 靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



戀愛結緣來釣御神籤：川越冰川神社

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 川越冰川神社 說：

神社裡有個傳說，據傳「帶著神社內的玉砂利回家並妥善保存，就能獲賜良緣」，「姻緣石」每天早上8點起限定免費發送20顆，有需要的要一早就來。



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川越冰川神社

地址：埼玉縣川越市宮下町2-11-3

電話：0492-24-0589

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：川越冰川神社 ❙ 祈求良緣鯛魚籤、繪馬隧道、人形流，崎玉旅遊、東京近郊景點!



▲▼戀愛結緣來釣御神籤，鯛魚神籤必收藏：川越冰川神社 / 靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



鎌倉必訪歷史神社：鶴岡八幡宮

部落客 潔絲蜜 造訪 鶴岡八幡宮 說：

有發現鶴岡八幡宮的官方印記是鴿子圖案嗎？因為他們認為在神社內展翅高飛的鴿子是八幡神的使者而深受喜愛。所以也販售鴿子系列的御守如鳩鈴守，其他還有招福除厄的破魔矢御守。



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鶴岡八幡宮

地址：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31

電話：0467-22-0315

完整介紹由部落客「潔絲蜜」於窩客島分享：鶴岡八幡宮-日本鎌倉/東京近郊必訪古都歷史景點~東日本的信仰中心



▲▼鎌倉必訪歷史神社，春季浪漫櫻花隧道：鶴岡八幡宮 / 潔絲蜜 提供、WalkerLand窩客島整理



洗錢開運招財的古老神社：川越熊野神社

部落客 DPM 造訪 川越熊野神社 說：

如果對造訪日本神社很有興趣，但又不知要選哪一個，川越熊野神社能比較無壓力的認識日本神社，體驗神社活動。神職人員雖不會說中文，但會用英文/日文親切溝通。



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川越熊野神社

地址：埼玉県川越市連雀町17-1

電話：0492-25-4975

完整介紹由部落客「DPM」於窩客島分享：【日本‧琦玉】川越熊野神社│烏鴉八咫烏神，限定夏日御朱印。洗錢、求籤、套圈圈、腳底按摩活動多多的有趣神



▲▼洗錢開運招財的古老神社，御福錢限量發送：川越熊野神社 / DPM 提供、WalkerLand窩客島整理



看富士山最美的天空鳥居：河口淺間神社

部落客 豆芽愛分享 造訪 河口淺間神社 說：

「天空の鳥居」是我們抵達河口湖後的第一個景點，實際到現場看過之後，真的覺得很美很壯闊，這邊除了可以看鳥居搭配壯闊富士山的美景外，山下的景色也一覽無疑，身心靈都被療癒了，分享給大家。



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河口淺間神社

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口1119-2

電話：0555-76-7186

完整介紹由部落客「豆芽愛分享」於窩客島分享：天空の鳥居｜河口湖河口淺間神社遙拜所 . 鳥居搭配壯闊的富士山美景 . 天空鳥居 🌱豆芽出國趣日本



▲▼看富士山最美的天空鳥居，一生要來一次：河口淺間神社 / 豆芽愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理