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富士山下靜謐的湖景，搭配不同季節的花卉

在這你可以拍到不同花卉的富士山景觀

而且在自然生活館內可以買到超多富士山相關商品

二樓還有咖啡廳可以吃冰淇淋、咖哩飯

後方還有一區商店街，有飾品、伴手禮和餐廳，滿好逛的

【河口湖自然生活館-大石公園】

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河口湖自然生活館介紹

河口湖自然生活館提供一系列的農產品和當地土特產供遊客購買

館內設有一家咖啡廳，可以品嘗當地的美食和甜點

並欣賞河口湖與富士山的壯麗景色

這裡的氛圍非常適合家庭、朋友或夫妻共同來訪，享受一個放鬆的下午

河口湖自然生活館免費停車場

館前就有一大塊空地停車場，是免費的

相當方便，而且還有種植櫻花，真的滿美

富士山周邊商品

在自然生活館內有一區販賣區，賣著各式各樣的富士山周邊商品

絕對會讓你愛不釋手

每個東西都很想要買回家，在這我就推薦幾個很值得買的紀念品

在這裡可以買到超多富士山造型的手提袋

超多生活用品，只要套上富士山的造型

就令人愛不釋手啊

富士山下的自然花卉

每個季節大石公園都會有不同的花卉

拍攝日期是4月初，剛好2024年日本櫻花晚開

所以很幸運的，我們有機會捕捉到富士山下的櫻花盛況

另外地面上會有種植不同的花卉，像當時就有鬱金香

其實滿美的

大石公園展望台

自然生活館二樓有販賣咖哩飯和冰淇淋

不妨可以上樓看一下風景，吃一下餐點，休息一下

靜謐的富士山湖景

這一幕真的很壯觀，同時也很療癒人心

靜謐的湖面，有隻身漁夫正在滑著竹筏捕魚

整個畫面就像時間停止般，令人回味

大石公園紀念品區

來到這，別忘了在自然生活館後有一區空間

這裡商店林立，同時有伴手禮店、飾品店和餐廳

而且就好像來到另外一種風格的區域

河口湖自然生活館評論

如果有來到山梨縣河口湖附近，我想這個景點雖然是芭樂

但第一次來河口湖的我，還是來了

但不枉此行，不但可以買到超多的富士山相關伴手禮以外

散步在大石公園中，看的富士山都是一種幸福

推薦給大家

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河口湖自然生活館資訊

營業時間：09:00~17:15

地址：〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石2585

電話：+81555768230

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交通資訊

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