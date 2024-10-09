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日本【日本山梨│景點】河口湖自然生活館-大石公園。靜謐富士山下的湖景，眾多富士山伴手禮，還有商店街

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Jason's Life

發表篇數：867篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

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富士山下靜謐的湖景，搭配不同季節的花卉

在這你可以拍到不同花卉的富士山景觀

而且在自然生活館內可以買到超多富士山相關商品

二樓還有咖啡廳可以吃冰淇淋、咖哩飯

後方還有一區商店街，有飾品、伴手禮和餐廳，滿好逛的

【河口湖自然生活館-大石公園】

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    河口湖自然生活館介紹

    河口湖自然生活館提供一系列的農產品和當地土特產供遊客購買

    館內設有一家咖啡廳，可以品嘗當地的美食和甜點

    並欣賞河口湖與富士山的壯麗景色

    這裡的氛圍非常適合家庭、朋友或夫妻共同來訪，享受一個放鬆的下午

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    河口湖自然生活館免費停車場

    館前就有一大塊空地停車場，是免費的

    相當方便，而且還有種植櫻花，真的滿美

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    富士山周邊商品

    在自然生活館內有一區販賣區，賣著各式各樣的富士山周邊商品

    絕對會讓你愛不釋手

    每個東西都很想要買回家，在這我就推薦幾個很值得買的紀念品

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    在這裡可以買到超多富士山造型的手提袋

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    超多生活用品，只要套上富士山的造型

    就令人愛不釋手啊

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    富士山下的自然花卉

    每個季節大石公園都會有不同的花卉

    拍攝日期是4月初，剛好2024年日本櫻花晚開

    所以很幸運的，我們有機會捕捉到富士山下的櫻花盛況

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    另外地面上會有種植不同的花卉，像當時就有鬱金香

    其實滿美的

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    大石公園展望台

    自然生活館二樓有販賣咖哩飯和冰淇淋

    不妨可以上樓看一下風景，吃一下餐點，休息一下

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    靜謐的富士山湖景

    這一幕真的很壯觀，同時也很療癒人心

    靜謐的湖面，有隻身漁夫正在滑著竹筏捕魚

    整個畫面就像時間停止般，令人回味

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    大石公園紀念品區

    來到這，別忘了在自然生活館後有一區空間

    這裡商店林立，同時有伴手禮店、飾品店和餐廳

    而且就好像來到另外一種風格的區域

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    河口湖自然生活館評論

    如果有來到山梨縣河口湖附近，我想這個景點雖然是芭樂

    但第一次來河口湖的我，還是來了

    但不枉此行，不但可以買到超多的富士山相關伴手禮以外

    散步在大石公園中，看的富士山都是一種幸福

    推薦給大家

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    河口湖自然生活館資訊

    營業時間：09:00~17:15

    地址：〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石2585

    電話：+81555768230

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    交通資訊


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