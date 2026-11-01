日本貓奴荷包守不住！3隻漫畫貓變身超萌絨毛娃娃、貓咪馬克杯，10種療癒雜貨11月開賣

日本貓奴又有新收藏！「滾滾毛球日記」聯名BISQUE推出10類貓咪雜貨。窩客島資深編輯李維唐觀察，杯緣公仔、角色抱枕與實用包款，讓漫畫角色自然走進日常生活。

貓奴到日本旅行，又多了一個讓人忍不住掏錢的購物理由！日本漫畫家中川いさみ筆下的3隻貓咪，這次真的從漫畫裡跑出來了。以3隻貓咪日常生活為主題的漫畫「滾滾毛球日記（コロコロ毛玉日記）」，首度攜手日本生活雜貨品牌BISQUE推出聯名系列，從毛茸茸的貓咪娃娃、軟綿綿的造型抱枕，到杯緣坐著小貓的馬克杯，甚至連出門買東西的環保袋都有貓咪陪伴。整個系列將於2026年11月中旬正式開賣，京都更搶先推出限定展覽期間的販售活動，喜歡日本文創雜貨與貓咪周邊的人，可以準備更新購物清單了。

▲3隻貓咪一次抱滿懷！抱著幸福兔子的小酷、戴著黃色皇冠的毛球，還有繫著紅色領巾的哲夫，全部變成毛茸茸的絨毛娃娃，每隻高約18至20公分，售價2,970日圓，光看就讓人想整套收藏。圖／BISQUE提供；窩客島整理



滾滾毛球日記3隻貓咪登場

這次合作的主角，是日本漫畫家中川いさみ創作的「滾滾毛球日記（コロコロ毛玉日記）」。作品以3隻貓咪共同生活的日常為主題，透過漫畫家獨特的幽默筆觸，記錄貓咪各種讓人摸不著頭緒，卻又忍不住會心一笑的行為。比起刻意賣萌的卡通角色，這3隻貓咪最吸引人的地方，反而是牠們各自鮮明的個性與表情。

這次聯名的3位主角分別是毛球（ケダマ）、小酷（クーちゃん）與哲夫（テツオ）。毛球帶著一點高傲的女王氣場，小酷喜歡抱著幸福兔子，哲夫則以招牌紅色領巾展現自己的存在感。日本福岡生活雜貨公司BISQUE將這些漫畫裡的細節轉換成日常用品，讓原本只能在紙上欣賞的貓咪，變成可以抱著、提著，甚至每天陪著喝咖啡的小物。

日本貓咪娃娃3款一次收藏

對於喜歡絨毛玩偶的人來說，這次最值得注意的就是「滾滾毛球日記絨毛娃娃（ぬいぐるみ）」。3隻貓咪分別推出獨立款式，每隻售價2,970日圓，高度約18至20公分，大小適合放在書桌、床頭或展示櫃，也能成為沙發旁的小小陪伴。

娃娃以柔軟蓬鬆的材質呈現貓咪的毛茸茸外型，並保留每個角色的代表性細節。其中小酷手上的小物尤其值得仔細看，原來牠抱著的可能正是漫畫裡的「幸福兔子（しあわせうさぎ）」。對熟悉作品的讀者而言，這類藏在造型裡的小巧思，比單純印上角色圖案更有收藏樂趣。

▲3隻貓咪一起捧在手心，這畫面也太療癒！繫著紅色領巾的哲夫、戴著黃色皇冠的毛球，還有抱著粉紅色幸福兔子的小酷，通通變成小巧可愛的絨毛娃娃。每隻都有自己的招牌表情，毛茸茸的模樣讓人忍不住想一次帶回家，每款售價2,970日圓。圖／BISQUE提供；窩客島整理

貓咪造型抱枕連背影都可愛

如果希望把漫畫裡的貓咪直接帶進房間，造型抱枕「滾滾毛球日記造型抱枕（ダイカットクッション）」就很適合。每款售價2,750日圓，高度依角色造型約29至42公分，採用具有伸縮性的布料，呈現蓬鬆又帶有彈性的觸感，放在沙發上當靠枕，或抱在懷裡休息都很合適。

3款抱枕各自還原漫畫裡的經典姿態。毛球頭戴小皇冠，表情帶著女王般的自信。小酷抱緊幸福兔子，一副準備放空休息的模樣。哲夫則繫著紅色領巾，側躺時依舊維持招牌的認真神情。更有趣的是，抱枕背面也保留貓咪的背影設計，翻過來又是另一種可愛模樣，放在家中也能成為充滿漫畫感的室內擺飾。

▲上班也想抱著貓咪不放！戴著黃色皇冠的毛球變身超大造型抱枕，招牌厭世眼神配上柔軟蓬鬆的觸感，抱在懷裡剛剛好。工作累了靠一下，連平凡的辦公時間都多了一點療癒感，售價2,750日圓。圖／BISQUE提供；窩客島整理



貓咪馬克杯杯緣藏驚喜

每天早上泡咖啡或喝熱茶，最需要的可能就是一隻安靜陪伴的小貓。這次推出的「滾滾毛球日記馬克杯（マグ）」將貓咪立體公仔設計在杯緣，讓3隻角色像是坐在杯子上陪著主人喝飲料。每款售價2,200日圓，容量約350毫升，杯身直徑約8.5公分，高度約8.2公分，不包含公仔高度。

相較於常見的角色印花杯，這款馬克杯的亮點是杯緣立體造型。喝水時低頭就能看到小貓的身影，擺在辦公桌上也有裝飾效果。350毫升的容量適合日常咖啡、茶飲或其他飲品，對喜歡蒐集日本特色餐具的人來說，也是一款兼具實用性與收藏感的生活雜貨。

▲喝下午茶竟然有貓咪坐在杯緣陪你！黃色馬克杯上坐著一隻灰色毛球，頂著小皇冠、露出招牌淡定表情，搭配熱茶與餅乾，整個下午都變得可愛起來。容量約350毫升，售價2,200日圓。圖／BISQUE提供；窩客島整理

貓咪托特包與環保袋超實用

這次聯名並沒有只停留在可愛擺飾，日常出門會使用的包款也一併推出。其中「滾滾毛球日記托特包（トートバッグ）」售價3,520日圓，包身約寬18公分、深12公分、高21公分，開口寬度約29公分。包款使用帶有蓬鬆立體感的相良刺繡呈現貓咪圖案，適合附近購物、散步或輕便外出時使用。

另一款「滾滾毛球日記環保袋（エコバッグ）」售價2,530日圓，尺寸約寬25公分、深20公分、高30公分，不含提把。包底具有較寬的側邊空間，方便平放便當盒等物品。收納設計也很有巧思，不使用時可以將整個袋身折進貓咪頭型的內袋，減少攜帶時占用的空間。對習慣在日本便利商店買早餐、甜點或便當的旅客來說，這類能收納又有特色的環保袋，也很適合作為旅行期間的隨身小物。

▲這隻貓咪真的很會搶鏡！繫著紅色領巾的哲夫直接掛在托特包旁，圓滾滾的絨毛身體搭配一臉認真的表情，走到哪都像帶著一隻小貓出門。高約10.5公分，售價2,090日圓。圖／BISQUE提供；窩客島整理



貓咪鑰匙圈與刺繡手帕登場

喜歡價格相對容易入手的小型周邊，也有不少選擇。「滾滾毛球日記壓克力鑰匙圈（アクリルキーホルダー）」每款售價990日圓，主體高度約6公分，特別選用漫畫中的單格畫面製作，讓3隻貓咪的性格直接透過漫畫情節呈現。比起單純角色肖像，這種保留原作畫面的小物，更能讓漫畫迷想起故事裡的趣味片段。

另外還有售價2,090日圓的「滾滾毛球日記鑰匙圈（キーホルダー）」，以繫著紅色領巾的哲夫為主角，高度約10.5公分，適合掛在背包上。喜歡低調貓咪元素的人，則可以選擇售價1,210日圓的「滾滾毛球日記毛巾手帕（タオルハンカチ）」，尺寸約25公分見方，使用吸水性良好的毛圈布料，並加入3隻貓咪刺繡，連微微突出的貓掌都成為設計亮點。

▲連鑰匙圈都藏著漫畫小故事！毛球、小酷與哲夫各自搭配原作漫畫單格畫面，變成可以隨身攜帶的壓克力鑰匙圈。除了貓咪招牌表情，還能欣賞漫畫裡的逗趣情節，每款售價990日圓。圖／BISQUE提供；窩客島整理

日本製貓咪擦拭布送禮也適合

日本生活雜貨經常把日常清潔用品設計得相當有趣，這次的「滾滾毛球日記蚊帳布擦拭巾（かやふきん）」就是其中之一。每條售價770日圓，尺寸為30公分見方，採用7層布料製作，強調柔軟手感與吸水性，並且是日本製商品。

這種擦拭巾可以融入廚房與居家清潔情境，對於不想購買太多大型紀念品的旅客來說，也是比較容易攜帶的選擇。系列提供綠色與藍色兩款設計，搭配貓咪漫畫的趣味感，讓原本平凡的家務用品多了一點生活樂趣。

▲連擦桌子都要有貓咪陪！白底搭配綠色貓咪插畫的蚊帳布擦拭巾，把各種逗趣姿勢變成日常清潔的小樂趣。日本製7層布料強調柔軟與吸水性，30公分見方的尺寸，拿來擦拭餐桌相當方便，每條售價770日圓。圖／BISQUE提供；窩客島整理



貓咪神奇包布還能掛在包包上

另一款具有實用特色的商品，是「滾滾毛球日記附登山扣自黏包布（カラビナ付くっつきクロス）」。售價1,430日圓，尺寸約35公分見方，利用布料正反面能夠相互貼合的特性，讓使用者可以直接將物品包覆起來。

像是旅行途中使用過的摺疊傘，或是隨身攜帶的水瓶，都可以用這塊布捲起包好，再透過附加的登山扣掛在背包外側。對於經常出門、習慣隨身攜帶水瓶的人來說，這類小物比一般紀念品多了一層實際用途，也展現日本雜貨擅長將可愛造型與生活機能結合的特色。

京都中川いさみ40週年展搶先賣

想要在正式上市前看到這批貓咪商品，京都已經率先推出販售活動。配合漫畫家中川いさみ的「中川いさみ畫業40週年展」，聯名商品於2026年10月30日至11月11日在「TOBICHI京都（TOBICHI京都）」先行販售，讓參觀展覽的讀者有機會提前購買。

中川いさみ是日本漫畫家與散文作家，1989年開始在「Big Comic Spirits（ビッグコミックスピリッツ）」連載4格漫畫「熊的噗太郎（クマのプー太郎）」，以荒誕幽默的漫畫風格受到關注，系列累計銷售達100萬冊。2003年曾獲朝日新聞廣告賞，目前也在朝日新聞週日版「be」連載「滾滾毛球日記」，持續以漫畫記錄3隻貓咪的生活趣事。

滾滾毛球日記11月中旬開賣

沒有安排京都行程的人，也可以留意正式上市時間。根據BISQUE公布的資訊，「滾滾毛球日記」聯名生活雜貨預計2026年11月中旬起開賣，並提供BISQUE官方線上商店作為購買管道。

目前公開的商品包含絨毛娃娃、造型抱枕、馬克杯、鑰匙圈、毛巾手帕、托特包、環保袋與機能包布等共10種商品類別，部分品項還有不同角色與配色。從770日圓的日本製擦拭巾，到3,520日圓的刺繡托特包，都能依照預算挑選。若打算從台灣訂購，仍需以官方商店實際公布的配送地區、運費與購買條件為準，不能直接認定所有商品都支援海外配送。

▲日本貓奴又有新收藏！「滾滾毛球日記」3隻人氣貓咪毛球、小酷與哲夫，這次攜手BISQUE推出10類生活雜貨，從絨毛娃娃、造型抱枕到貓咪馬克杯通通有，11月中旬正式開賣。圖／BISQUE提供；窩客島整理





滾滾毛球日記BISQUE聯名商品販售資訊

活動時間：2026年11月中旬起

販售通路：BISQUE日本官方線上商店

滾滾毛球日記聯名商品價格

絨毛娃娃：毛球、小酷、哲夫共3款，高約18至20公分，每款售價2,970日圓。

貓咪造型抱枕：3款角色造型，採用柔軟彈性布料，高約29至42公分，每款售價2,750日圓。

壓克力鑰匙圈：選用3隻貓咪的漫畫單格畫面，高約6公分，每款售價990日圓。

日本製蚊帳布擦拭巾：7層布料設計，提供綠色與藍色2款，每款售價770日圓。

貓咪立體馬克杯：杯緣附有貓咪公仔，毛球、小酷、哲夫共3款，容量約350毫升，每款售價2,200日圓。

貓咪刺繡毛巾手帕：採用吸水性佳的毛圈布料，搭配3隻貓咪刺繡，售價1,210日圓。

哲夫造型鑰匙圈：紅色領巾搭配立體角色造型，高約10.5公分，售價2,090日圓。

貓咪刺繡托特包：採用立體相良刺繡，包身約18公分寬、21公分高，售價3,520日圓。

附登山扣自黏包布：可包覆摺疊傘與水瓶，尺寸約35公分見方，售價1,430日圓。

貓咪收納環保袋：可折疊收進貓咪頭型內袋，寬底設計方便放置便當，售價2,530日圓。

官方網址：https://www.bisque-officialshop.com/

京都中川いさみ畫業40週年展先行販售

活動時間：2026年10月30日至11月11日

活動地點：TOBICHI京都

先行販售：配合「中川いさみ畫業40週年展」，提前推出滾滾毛球日記聯名商品。

展覽主題：紀念漫畫家中川いさみ畫業40週年，結合漫畫作品與角色周邊販售。

購買提醒：京都先行販售早於11月中旬正式上市，實際商品供應以現場資訊為準。

官方網址：https://www.1101.com/tobichi_kyoto/event.html?id=470777

滾滾毛球日記購買注意事項

商品價格均為日本含稅售價，幣別為日圓，實際付款金額依官方商店標示為準。

官方公告預計11月中旬開賣，尚未提供確切上市日期及各商品庫存數量。

台灣是否可直接訂購、海外配送範圍及運費，需以BISQUE官方商店規定為準。

貓咪娃娃已經夠讓人心動，日本還有其他可愛角色周邊值得收藏

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