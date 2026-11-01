日本Suica企鵝最後聯名周邊開賣！紀之國屋3色吊飾背後藏購物袋，拉開拉鍊變身超可愛

日本Suica企鵝最後聯名來了！紀之國屋推出3色吊飾購物袋，背後竟藏著環保袋。窩客島資深編輯李維唐指出，這款商品兼具收藏與日常購物功能，最值得注意的是紀之國屋已宣布這是最後一款Suica企鵝周邊。

日本旅遊買伴手禮，又多了一款讓企鵝迷捨不得錯過的小物！日本高級超市紀之國屋（紀ノ国屋）與Suica企鵝（Suicaのペンギン）推出全新「Suica企鵝吊飾購物袋」，把圓滾滾的黑白企鵝變成可以掛在包包上的14公分小吊飾，肩上還背著迷你紀之國屋購物袋。最讓人驚喜的是，企鵝背後竟然藏著一個真正能使用的環保購物袋，拉開拉鍊就能拿出來裝戰利品。這款商品更是紀之國屋推出的最後一款Suica企鵝周邊，綠色、紅色、深藍色3款同步登場，每款售價3,300日圓，11月5日起於官方網路商店開賣，11月6日起在日本全門市販售，數量有限，售完為止。

▲日本紀之國屋Suica企鵝最後聯名周邊登場。圓滾滾的黑白企鵝化身14公分可愛吊飾，綠色、紅色、深藍色3款一次亮相，連掛扣與肩上的迷你購物袋都搭配不同色系，讓企鵝控忍不住想全收。圖／紀之國屋提供；窩客島整理 ▲原來這隻企鵝不只會賣萌。轉到背面才發現藏著拉鍊收納空間，肩上還背著迷你紀之國屋購物袋，3款不同顏色各有特色。平常掛在包包上當吊飾，臨時買東西也能派上用場。圖／紀之國屋提供；窩客島整理

紀之國屋Suica企鵝最後聯名登場

對喜歡日本鐵道文化的人來說，Suica企鵝早已不只是交通卡上的可愛角色，圓滾滾的身形、黑白配色與簡單卻生動的表情，讓牠成為不少旅客熟悉的日本旅行記憶。這次紀之國屋將Suica企鵝變成隨身吊飾，延續品牌經典購物袋的設計，讓原本拿在手上的購物袋縮小成企鵝肩上的配件，連平常出門買東西的情境都變得更有趣。

這次聯名特別值得注意的地方，在於紀之國屋已明確宣布，這是品牌推出的最後一款Suica企鵝周邊商品。對過去曾經收藏相關聯名商品的粉絲而言，這次的吊飾購物袋也多了一層紀念意義。不過，品牌所指的是紀之國屋的最後一款Suica企鵝周邊，並不代表Suica企鵝角色全面停止推出商品。

Suica企鵝吊飾背後藏購物袋

乍看是一隻背著迷你購物袋的企鵝玩偶，實際上卻藏著相當實用的小巧思。Suica企鵝背後設計了一個拉鍊收納空間，只要將拉鍊打開，就能取出折疊好的紀之國屋環保購物袋，從可愛吊飾瞬間變成日常採買的實用配件。

這個設計很適合日本旅遊時隨身攜帶。像是逛完超市臨時想買零食、在車站商店看到喜歡的伴手禮，或是便利商店多買了幾樣飲料與點心，都能拿出購物袋使用。購物結束後再折疊收回企鵝背後，不需要另外在隨身包裡尋找收納位置，讓可愛與便利性結合在一起。

3色Suica企鵝吊飾各有特色

這次紀之國屋Suica企鵝吊飾購物袋共有綠色、紅色、深藍色3種款式。3款都保留Suica企鵝經典的黑白造型，差別則藏在肩上的迷你購物袋、掛扣與吊繩等配件細節，讓不同顏色呈現各自的風格。

綠色款帶有紀之國屋購物袋的經典印象，適合喜歡清新配色的人。紅色款則多了一點活潑感，掛在日常包款上也相當醒目。深藍色款相對沉穩，搭配簡約托特包或後背包都很合適。3款商品功能與售價相同，選購時可以依照平常使用的包款顏色，挑選最喜歡的企鵝搭配。

14公分企鵝吊飾掛包包剛剛好

除了造型可愛，這款Suica企鵝吊飾的尺寸也相當適合日常攜帶。企鵝本體高度約14公分、寬度約7公分，寬度不包含翅膀部分，加上掛扣後全長約21公分，整體重量約62公克。材質方面，玩偶本體使用聚酯纖維，掛扣則採用鋁與鐵製成。

吊飾附有掛扣設計，可以直接固定在托特包、後背包或其他適合懸掛配件的包款上。14公分的尺寸比一般小型鑰匙圈更有存在感，黑白企鵝配上彩色迷你購物袋，也能成為日常穿搭中的可愛亮點。對不喜歡攜帶太多小物的人來說，將環保袋收納在吊飾裡，也能減少臨時購物時忘記帶袋子的困擾。

▲小小企鵝竟然能變出一個購物袋。綠色、紅色、深藍色3款環保袋展開後，白色袋身搭配紀之國屋經典標誌與Suica企鵝圖案，連袋底與提把都呼應吊飾配色，拿去日本超市買零食、裝伴手禮都很可愛。圖／紀之國屋提供；窩客島整理



紀之國屋環保袋正反面不同圖案

藏在Suica企鵝背後的環保購物袋，攤開後尺寸約為高32公分、寬25公分，尺寸不包含提把。雖然不是大型採買袋，但拿來裝零食、文具、小型伴手禮，或是旅途中臨時增加的隨身物品，都相當方便。

購物袋的設計也沒有因為收納在吊飾裡就被簡化。袋身印有紀之國屋品牌標誌，正反兩面還搭配不同的Suica企鵝圖案，讓購物袋翻面使用時也有不同的視覺趣味。從掛在包包上的玩偶，到真正展開使用的環保袋，都能看到Suica企鵝的身影，對喜歡角色周邊的粉絲來說，實用之餘也保留了收藏的樂趣。

日本紀之國屋Suica企鵝購買攻略

想在日本旅行時入手這款Suica企鵝吊飾購物袋，可以留意紀之國屋官方網路商店與日本實體門市兩種購買管道。官方網路商店於2026年11月5日日本時間20時開始販售，實體門市則從11月6日起於紀之國屋全門市開賣，每款售價3,300日圓，已包含日本消費稅。

由於商品採數量限定販售，售完即結束，並非保證每間門市都能持續買到3種顏色。品牌也提醒，物流狀況與天候因素可能影響部分門市到貨時間，實際販售安排仍以官方公告為準。對於準備前往東京或日本其他地區旅遊的民眾，建議出發前先查看官方商品頁面，確認最新販售資訊，避免專程前往卻遇到缺貨。

Suica企鵝最後聯名收藏亮點

從交通卡角色延伸成生活配件，Suica企鵝這次與紀之國屋合作的吊飾購物袋，最吸引人的地方就是把角色造型與購物需求放在同一件商品裡。平常掛在包包上是一隻背著迷你購物袋的企鵝，臨時需要裝東西時，又能從背後拿出真正的環保袋，讓收藏品不必只能放在櫃子裡欣賞。

加上這次已是紀之國屋最後一款Suica企鵝周邊，對想收藏品牌聯名商品的旅客來說，也多了一個值得留意的理由。無論是挑選自己喜歡的顏色，還是作為日本旅遊帶回台灣的小禮物，這款兼具角色魅力與日常用途的企鵝吊飾，都很適合列入日本購物清單。

▲這個設計真的太會藏。拉開Suica企鵝背後的拉鍊，就能抽出折疊環保袋，展開後有32公分高、25公分寬。企鵝本體約14公分高，加上掛扣全長約21公分，隨手掛在包包上，就像帶著一隻隨時準備陪你購物的小企鵝。圖／紀之國屋提供；窩客島整理









日本紀之國屋Suica企鵝最後聯名吊飾購物袋

活動時間：2026年11月5日20時官方線上開賣，11月6日起日本全門市販售。

聯名商品：紀之國屋Suica企鵝吊飾購物袋（紀ノ国屋 Suicaのペンギンマスコットバッグ），為紀之國屋最後一款Suica企鵝周邊商品。

限定款式：綠色、紅色、深藍色共3款，掛扣、吊繩及企鵝肩上的迷你購物袋皆搭配對應色系。

商品售價：每款3,300日圓，含日本消費稅。

隱藏設計：Suica企鵝背後附有拉鍊收納空間，可取出折疊環保購物袋，使用後可重新收納。

吊飾尺寸：高約14公分、寬約7公分，不含翅膀，包含掛扣全長約21公分。

環保袋尺寸：高約32公分、寬約25公分，不含提把，正反兩面印有不同Suica企鵝圖案。

商品重量：約62公克，玩偶本體為聚酯纖維，掛扣採用鋁與鐵材質。

販售通路：日本紀之國屋全門市及官方網路商店。

購買限制：數量限定，售完為止，部分門市可能因物流或天候因素延後販售，實際庫存依官方資訊為準。

官方購買網址：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/suica-penguin-mascotbag

紀之國屋官方網站：https://www.e-kinokuniya.com/

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