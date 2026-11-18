吉伊卡哇粉絲快筆記！日本Lovisia推出4款立體公仔護唇精華。資深編輯李維唐表示，可拆卸吊飾設計兼顧日常保養與角色收藏，送禮、自用都合適。

吉伊卡哇粉絲的日本購物清單又要更新了！日本累計出貨突破600萬件的美妝品牌Lovisia，這回攜手超人氣角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」推出全新「吉伊卡哇立體公仔護唇精華」，一口氣集結吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃4大人氣角色，每款售價只要1,100日圓。最讓人心動的是，這次直接把立體公仔搬上護唇精華外蓋，搭配可拆卸的矽膠保護套與吊環設計，擦完嘴唇還能掛在包包上，讓每天出門補妝都變成一件超療癒的小事。

▲日本Lovisia一口氣推出吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃4款立體公仔護唇精華，就連外包裝都搭配各角色的專屬色系，每款售價1,100日圓。圖／Lovisia提供；窩客島整理



吉伊卡哇護唇精華4款登場

每次去日本逛美妝雜貨店，總是忍不住被吉伊卡哇聯名商品吸引目光，這次Lovisia推出的秋冬新品「吉伊卡哇立體公仔護唇精華（Lovisiaちいかわ マスコットリップエッセンス）」，更是把角色收藏、日常保養與包包配件結合在一起。4款護唇精華分別搭配吉伊卡哇、小八貓、兔兔與小桃的立體公仔，小小的身體乖巧坐在護唇精華上方，連從背後看都有讓人想多看幾眼的可愛細節。

比起只能放在化妝包裡的護唇產品，這次的立體公仔矽膠保護套還能自由拆卸，附帶的吊環可以直接掛在托特包、隨身小包或鑰匙圈上。喜歡在包包上掛滿吉伊卡哇周邊的粉絲，又多了一款兼具實用性與收藏價值的小物。

▲粉藍、粉紫、粉紅、奶油黃4款馬卡龍色系排排站，搭配探出小腦袋的立體公仔與愛心圖案，讓人好想把整套吉伊卡哇護唇精華通通帶回家。圖／Lovisia提供；窩客島整理

吉伊卡哇蜜桃派香甜登場

喜歡帶點甜點香氣的護唇產品，不能錯過吉伊卡哇款的蜜桃派香氣（ピーチパイの香り）。將香甜的蜜桃派化為日常補妝時的小小享受，搭配自然淡雅的潤色效果，不用特別畫上完整妝容，也能讓嘴唇增添一點柔和色彩。這款很適合放進每天上班、上課使用的隨身包，早上出門前擦一下，午餐過後再拿出來補擦，光是看著吉伊卡哇乖巧坐在護唇精華上的模樣，就有種把日常生活變得更可愛的感覺。

▲粉嫩嫩的吉伊卡哇護唇精華搭配蜜桃派香氣，立體公仔乖巧地趴在矽膠保護套上，轉過來還能看到圓滾滾的小屁股和迷你尾巴，正面、背面都可愛到讓人想收藏。圖／Lovisia提供；窩客島整理



小八貓汽水香透明護唇

偏愛自然妝感、不喜歡護唇產品帶有明顯色彩的人，可以直接鎖定小八貓（ハチワレ）。以汽水香氣（ソーダの香り）搭配透明質地，是4款新品中唯一沒有潤色效果的款式，無論素顏出門、上班通勤，或是搭配平常使用的唇膏，都不用擔心影響原本的唇色。

透明護唇精華也是相對不挑妝容的選擇，拿來搭配手邊不同色系的口紅，或是單純作為日常唇部保養都很合適。如果想買來送給朋友，又不確定對方平常喜歡什麼唇色，小八貓款會是比較容易入手的選擇。

▲小八貓粉絲必收這款水藍色護唇精華，清爽的汽水香氣搭配透明無色質地，不挑妝容就能輕鬆使用，連背後小小的藍色尾巴都完整還原。圖／Lovisia提供；窩客島整理

兔兔鬆餅香化身包包吊飾

人氣超高的兔兔（うさぎ）這次帶來鬆餅香氣（パンケーキの香り），將經典早餐與下午茶的甜點香氣融入護唇精華，搭配淡淡的潤色設計，讓日常保養也能多一點甜蜜感。對於平常就喜歡收集兔兔玩偶、吊飾與各種聯名周邊的粉絲來說，這款最有吸引力的地方，就是不用特別把公仔收進收藏櫃，而是可以直接掛在包包上帶出門。逛街、喝咖啡或出國旅行時，隨手拿起來補擦護唇精華，兔兔也能跟著一起趴趴走。

▲兔兔頂著長長的耳朵探出頭來，搭配奶油黃色矽膠保護套與鬆餅香氣，光是外型就充滿甜點般的療癒感，背後還藏著一顆白色小圓尾巴。圖／Lovisia提供；窩客島整理



小桃莓果塔香自然潤色

小桃（モモンガ）粉絲這次也有專屬款式可以收藏，以莓果塔香氣（ベリータルトの香り）搭配自然潤色效果，讓喜歡甜點系香氛與可愛美妝小物的人又多了一個選擇。吉伊卡哇的蜜桃派、兔兔的鬆餅與小桃的莓果塔3款，皆採用自然淡雅的潤色設計，不追求厚重、濃烈的唇妝效果。除了單獨使用，也可以搭配原本的口紅，透過不同的組合變換唇妝色彩與妝感，從素顏出門到日常約會都能派上用場。

▲小桃這次換上夢幻薰衣草紫色造型，帶來莓果塔香氣的潤色護唇精華，招牌水汪汪大眼睛與背後蓬鬆的水藍色大尾巴，每個角度都讓人捨不得移開視線。圖／Lovisia提供；窩客島整理

3大保濕成分呵護秋冬雙唇

吉伊卡哇聯名美妝商品不能只有外表可愛，護唇精華本身的保養功能也是這次新品的重點。Lovisia特別加入神經醯胺NG、乳木果脂與荷荷芭籽油3種保濕成分，針對秋冬容易乾燥的嘴唇提供滋潤保養。秋冬前往日本旅行，遇到戶外冷風、室內暖氣，嘴唇特別容易感到乾燥，隨身準備護唇產品也成了不少人的旅行習慣。這次直接將護唇精華變成包包吊飾，不必每次都翻找化妝包，想補擦時隨手就能拿到，讓可愛的角色周邊真正融入日常生活。

日本吉伊卡哇聖誕交換禮物

隨著聖誕節與年底交換禮物季節到來，售價1,100日圓的吉伊卡哇護唇精華，也是兼顧預算與可愛程度的小禮物選擇。可以按照朋友喜歡的角色挑選，或是依照對方偏好的甜點香氣、透明與潤色需求來搭配，比起單純送出公仔吊飾，還多了一份日常保養的實用性。想要一次集齊吉伊卡哇、小八貓、兔兔與小桃，全套4款合計4,400日圓。對於原本就有收集吉伊卡哇聯名美妝習慣的粉絲，4款不同香氣與角色造型擺在一起，光是收藏就很有滿足感。

日本Lovisia護唇精華哪裡買

「吉伊卡哇立體公仔護唇精華」已於2026年10月30日起，在日本全國美妝生活雜貨店陸續開賣，Lovisia官方線上商店也同步於日本時間上午10點開放販售。近期安排東京、大阪、京都或福岡自由行的粉絲，可以將這款新品加入日本美妝購物清單，逛街時順便留意。

由於實體通路採陸續販售方式，各門市的到貨日期、供貨款式與庫存可能不同，想指定收藏某個角色，建議出發前先透過Lovisia官方網站確認商品資訊。目前公布的販售資訊以日本通路為主，台灣上市日期與售價尚未在這次新品資訊中公布。

▲不用再翻遍包包找護唇膏了，吉伊卡哇護唇精華貼心附上金屬吊環，可以直接掛在隨身包或鑰匙圈上，可愛的立體公仔還能為日常穿搭增添俏皮感。圖／Lovisia提供；窩客島整理







Lovisia吉伊卡哇護唇精華販售資訊

上市時間：2026年10月30日

．吉伊卡哇款：蜜桃派香氣，自然潤色，售價1,100日圓。

．小八貓款：汽水香氣，透明無色，售價1,100日圓。

．兔兔款：鬆餅香氣，自然潤色，售價1,100日圓。

．小桃款：莓果塔香氣，自然潤色，售價1,100日圓。

．全套4款：合計4,400日圓，以上價格皆含日本消費稅。

．商品尺寸：寬70毫米、深20毫米、高155毫米。

．商品特色：可拆卸立體公仔矽膠保護套，附吊環設計，可作為包包吊飾或鑰匙圈配件。

．販售通路：Lovisia官方線上商店、日本全國美妝生活雜貨店等。

．商品專屬網站：https://lovisia-shop.jp/lp/chiikawa_07

年底到日本旅行還能安排那些聯名小物，順便尋找聖誕限定商品與交換禮物靈感

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