春天即將到來，如果你準備在3月、4月到東京自由行，記得抓緊時間賞櫻。這次精選了東京都內4個櫻花的私藏景點，從高知名度的鬧區到鮮為人知的秘境都有！

目黑川

目黑川可說是在東京市區賞櫻的首選！目黑川約4公里長的河畔種植了800多棵櫻花樹，因為是河岸，所以就算人潮眾多，也可以用散步的形式，漫步在櫻花雨下。必拍的景色是目黑川上游，櫻花枝條向河面傾斜的櫻拱門。想拍照的話記得往上游的方向走！

■交通方式：東急東橫線・東京地下鐵日比谷線中目黑站徒步2分鐘







隅田公園

墨田區共種植了約300棵櫻花樹。隅田川兩岸也有延續約1公里的櫻花道，最重要的是，如果你想要賞夜櫻，選隅田公園就對了。在櫻花季的時候也有人力車可以搭乘，如果預算、時間足夠的話，推薦可以搭乘人力車賞櫻，體驗明治、大正時代的日本風情喔！

■交通方式：東武晴空塔線淺草站徒步5分鐘



千鳥之淵

皇居外濠沿線的步道約700公尺長，以染井吉野櫻為首的約230棵櫻花樹會盛開。千鳥之淵也有提供夜間賞櫻船服務，可以拍到倒映在湖面的櫻花，如夢似幻的景色錯過可惜。但是要特別注意的是，皇居人潮眾多，建議要拍空景的話，可以選擇清晨、早上到訪。

■交通方式：東京地下鐵九段下站・半藏門站徒步10分鐘







猿江公園

猿江公園位於江東區的下町。幾乎只有當地人會來賞櫻，完全是秘境！如果不想要人擠人，選這裡就對了！不只如此，運氣好、天氣放晴的話，還能夠同時欣賞到東京晴空塔與櫻花相互輝映的景色。

■交通方式：都營地下鐵、東京地下鐵住吉站徒步約2分鐘

