來東京賞櫻，總有人偏愛上野恩賜公園的熱鬧盛況、目黑川的浪漫夜櫻，或千鳥之淵的城址美學。然而，春天的東京不僅限於這些名所，當你輕輕一轉身，或許便能與一棵悄然盛開的櫻花樹不期而遇。

日本人對櫻花的情感，早已滲透於日常文化之中，不同地區的人也發展出屬於自己的賞櫻方式。對東京人來說，賞櫻不一定是特意安排的行程，而是一場與都市共存的春日時刻；在快節奏的生活步調之下，東京人的賞櫻時刻總與城區街況緊密相連，他們習慣在日常生活中擠出一點時間享受櫻花，例如送孩子上學後在校門口的櫻花樹下多停留一分鐘；午休時，帶著便當到公司附近的公園櫻花樹下享用；下班後的居酒屋聚餐，特意挑選能看到櫻花的露台座位；又或週末，與朋友相約在櫻花樹下的法式餐廳，讓賞櫻成為生活的延續。



▲日本東京的櫻花早已與城市景色融為一體，呈現獨特的城市美學。



▲又到了日本一年一度櫻花綻放的季節，東京四處都陸續可以見到美麗的櫻花。

櫻花Ｘ芝公園Ｘ東京鐵塔

東京的賞櫻方式，適合那些喜歡在城市中捕捉美感的旅人，讓摩天大樓與櫻花交錯，構築出獨一無二的畫面。這次的東京旅行，不妨留意看看與櫻花並存的地標景觀，讓櫻花成為你取景經典地標照片之中，最一期一遇的難得景象吧！▲在東京隨處都能欣賞櫻花，不妨慢下腳步四處望望這些粉嫩的花朵。▲在東京就算在天橋上也能看得到四處綻放的櫻花。

如果東京賞櫻地點有「經典感」，那一定是芝公園與東京鐵塔的組合。芝公園是東京市內歷史最悠久的公園之一，這裡的櫻花雖不如上野公園那般鋪天蓋地，但當粉色花海襯著東京鐵塔時，卻有一種無法忽視的浪漫昭和感，站在公園的某個角度，你能讓櫻花樹枝恰好框住東京鐵塔，形成一種老東京與現代都市並存的畫面。



▲東京芝公園擁有欣賞東京鐵塔最美的位置。



▲櫻花綻放時搭配東京鐵塔一起拍照，成為每年春天最美的景色。

櫻花Ｘ隅田公園Ｘ晴空塔

來過隅田公園幾次，慢跑、拍攝晴空塔、或是穿上和服漫步河岸，每次都感受到這座城市的不同面貌，然而，當春天來臨，隅田公園便躍升為日本「櫻花名所100選」之一了。櫻花樹沿著隅田川兩岸綿延數百公尺，隅田公園內的染井吉野櫻、大山櫻、枝垂櫻與大島櫻交錯盛放，與遠方的東京晴空塔形成動人景致，這畫面彷彿能讓時間靜止在春天的東京。



▲隅田公園是東京人休憩時常常造訪的地方，到了春季人潮就更多了。



▲隅田公園特定位置能欣賞到晴空塔與櫻花同框的景色。

櫻花Ｘ新宿御苑ＸNTT DoCoMo代代木大廈

▲藍天、櫻花雨晴空塔交織成一幅宛如明信片般美麗的景致。

與繁忙不已的新宿車站步行僅隔數分鐘，新宿御苑彷彿是東京人心中的一座祕密花園。偌大的新宿御苑內，能遇見日式、英式、法式庭園風格的園藝角落，有適合上百人席地野餐的大草坪、媲美森林規模的林木群、溫室、池塘，以及數不完的發呆長椅，每回入園，少說也得花上2小時，才心甘情願離開，被稱作皇家級別的庭園，每年從2月開始，上千株，各櫻花品種陸續接力綻放，若是幸運，還能拍到櫻花與新宿地標 NTT DoCoMo代代木大廈同框的經典畫面。



▲新宿御苑是每位去東京的旅人絕不會錯過的知名旅遊景點。

櫻花Ｘ櫻神宮Ｘ櫻花季限定御朱印

▲新宿御苑內能遇見日式、英式、法式庭園，搭配著春櫻格外美麗。▲每到櫻花季，新宿御苑的人潮湧現，就為了一睹春櫻風采。

如果說芝公園、隅田公園與新宿御苑的展現的是櫻花都市美學，那麼櫻神宮則是櫻花迷的朝聖之地了。東京世田谷區的櫻神宮，是一座以櫻花為主題的神宮，境內有幾顆古櫻樹，點綴著粉嫩雅緻的寺院環境，其中有櫻花刻印的屋簷與櫻花襯映顯得特別迷人，近期最受歡迎的除了蕾絲御守，3月期間限定的櫻花季御朱印，更是所有櫻花迷爭相排隊的春日收藏品。如果想要得到櫻神宮櫻花季限定的御朱印，記得一大早就來排隊喔。



▲東京這座以櫻花為主題的神宮，絕對是櫻花迷要朝聖的重要地標。



▲神宮內有幾株古櫻樹被完善保存，搭配神宮內建築更顯獨特氣質。

▲近期最受歡迎的除了蕾絲御守，3月期間限定的櫻花季御朱印，更是所有櫻花迷爭相排隊的春日收藏品。與京都或東北地區相比，東京更容易找到獨處賞櫻的方式。許多東京人選擇在人潮散去的時刻，獨自帶著咖啡與一本書，坐在櫻花樹下，靜靜享受這段短暫卻無比珍貴的時光。畢竟東京人的櫻花樂趣，不一定要站在名所的中央，而是在街道穿梭時，一個不經意的抬頭、一個隨意的轉身，便能與悄然綻放的粉色花朵相視而笑，互道日安，這樣的瞬間不需刻意捕捉，只需專注於當下的美好，然後瀟灑地離開，前進下一個日程，這就是東京人。▲日本人喜歡在一片櫻花樹下野餐享受轉暖和的春季。我還記得第一次來東京追櫻花的心情。跟想像的不同，我原先以為櫻花是屬於柔弱的，是浪漫的，是需要被保護的，但不經意路過一整株完全綻放盛開的櫻花樹時，粉色花蕊的渲染力與感染力，對比那幾日的東京春日強風，顯得既倔強、有骨氣又很吸引人。對我而言，櫻花不只是視覺上的浪漫，更深層的或許是櫻花某部分也反映了日本人的民族性格，剛強固執卻又相當浪漫奔放，所以賞櫻之於日本人，就像是再次看見自己，以及提攜著自己要繼續保持下去吧。▲櫻花與城市共存的美麗在東京街頭一覽無遺。