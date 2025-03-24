2025年日本櫻花季即將展開！根據日本氣象株式會社最新花期預測，東京地區預計在3月25日左右開花，3月底進入滿開期；關西地區如大阪、京都則略晚一至兩天；北海道則需等到4月下旬，預估5月初為最盛時期。旅遊業者提醒，有意前往日本賞櫻的旅客應提早安排機票與住宿，並留意當地即時花況更新，以免錯過最佳觀賞時機。



▲日本櫻花滿開預測 / 日本氣象株式會社提供、WalkerLand窩客島整理



四大東京知名地標的賞櫻秘境

說到東京賞櫻，許多人第一個想到的，總是上野恩賜公園的熱鬧人潮、目黑川沿岸的浪漫夜櫻，或千鳥之淵與護城河交織而成的詩意景色。然而，春天的東京不只是這些名所的代名詞。走在巷弄間，當你無意間轉個彎、抬起頭，也許就會與一棵悄悄盛開的櫻花樹撞個滿懷，那是這座城市最不經意的溫柔片刻。



▲又到了日本一年一度櫻花綻放的季節，東京四處都陸續可以見到美麗的櫻花 / WalkerLand窩客島整理提供



日本秋田10大賞櫻攻略

日本的春天總是讓人流連忘返，而位於東北地區的秋田縣，更以四季分明的自然景致聞名，是旅人心中最純粹的東北秘境。每當春季來臨，整座城市彷彿被溫柔的粉色包圍，轉身成為一座櫻花織成的夢幻國度。從古樸風情濃厚的武家屋敷通，到延綿如畫的櫻花隧道，每一處都藏著令人屏息的春日風景，也讓無數旅人為之傾心。若你嚮往被滿開櫻花包圍、沉醉於柔粉花海的片刻感動，那就一起走進秋田，發現那些值得一再回訪的賞櫻絕景吧。



▲千秋公園角館武家屋敷、檜木內川堤櫻並木 秋田必訪10大賞櫻全解析 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理



日本千代田櫻花祭上野恩賜公園與隅田川夜櫻一次掌握

每年春季，東京總會在櫻花盛開之際披上一層夢幻粉色，這座融合歷史風韻與現代節奏的城市，也隨著櫻花綻放而顯得更加柔和動人。隨著2025年櫻花季即將到來，預計東京地區將自三月底開始進入盛開期，屆時整座城市將宛如被淡粉色薄紗輕輕覆蓋，街道、公園與河岸皆成為如詩如畫的風景線。其中，千代田區的千鳥之淵、上野恩賜公園與隅田川墨堤沿岸，被譽為東京賞櫻三大經典地標，每年吸引大量國內外旅客前來朝聖，是不容錯過的賞櫻焦點。



▲在千鳥之淵搭乘小船，近距離欣賞倒映於水面的櫻花美景，也體驗另一番賞櫻氛圍 / 圖片提供：一般社團法人 千代田區觀光協會、WalkerLand窩客島整理



宮崎縣小林市春季賞櫻攻略

隨著春意漸濃，正是展開一場療癒系旅程的理想時刻。位於日本九州的宮崎縣小林市，憑藉豐富的自然風光與獨有的春日魅力，悄悄成為賞花迷與甜點控心中的私房名單。粉嫩櫻花綻放於綿延小徑，化作如夢隧道；大片金黃色花海隨風搖曳，鋪展成春天的明信片；還有只有這個季節才吃得到的草莓甜點，從外觀到味道都充滿春日浪漫氛圍。如果你嚮往在自然懷抱中享受花開時光，那麼就跟著這份小林市春日旅遊提案，出發尋找屬於春天的風景與味道吧。

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▲「牧場的櫻花」是小林市春季最迷人的景點之一。這條長達2公里的櫻花隧道，由約1,000棵染井吉野櫻組成 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理



城崎溫泉五大隱藏版泡湯、夜櫻、海景一次收錄

2025年的櫻花季即將揭開序幕，而位於關西地區的「城崎溫泉」，憑藉濃厚的日式風情與著名的七大外湯，成為結合賞櫻與溫泉的夢幻旅遊地。每年櫻花花期約落在3月底至4月初，當粉嫩花瓣沿著溫泉街悄然綻放，整座小鎮彷彿被春天輕輕喚醒。若想遠離人潮，在寧靜氛圍中細細品味櫻花之美，不妨跟著在地人腳步，探索五處隱藏版賞櫻秘境，在自然美景與溫泉療癒之中，寫下屬於春日的美好篇章。



▲「牧場的櫻花」是小林市春季最迷人的景點之一。這條長達2公里的櫻花隧道，由約1,000棵染井吉野櫻組成 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理