為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 宮崎縣小林市春季旅行攻略！櫻花隧道、金色花海與必吃甜點全收錄。

宮崎縣小林市春季旅行攻略！櫻花隧道、金色花海與必吃甜點全收錄。

賞櫻 櫻花 賞花 宮崎賞櫻 more
2025-02-27 23:24:00 文字：編輯 李維唐 圖片：日本旅遊推廣中心
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

春天悄然而至，正是計畫療癒旅行的最佳時機。位於日本九州的宮崎縣小林市，以其豐富的自然美景與獨特的春日氛圍，成為賞花與美食愛好者的夢幻目的地。從粉嫩夢幻的櫻花隧道到金黃色花海，再到期間限定的草莓甜點，每一個角落都充滿春日氣息。現在就跟著這份小林市春日旅遊指南，來場最浪漫的賞花之旅吧。

推薦閱讀：日本成田機場「Skyliner」掃臉進站、免排隊買票！實測進站只要10秒，上野、日暮里都能用。

▲位於日本九州的宮崎縣小林市，以其豐富的自然美景與獨特的春日氛圍，成為賞花與美食愛好者的夢幻目的地 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理

「牧場的櫻花」是小林市春季最迷人的景點之一。這條長達2公里的櫻花隧道，由約1,000棵染井吉野櫻組成，滿開時宛如進入日劇場景。最佳觀賞期為3月下旬至4月上旬，夜晚還會點燈，讓夜櫻展現不同於白日的夢幻美感。此外，櫻花祭期間更有燦爛的煙火秀，為春夜增添浪漫氛圍。

▲「牧場的櫻花」是小林市春季最迷人的景點之一。這條長達2公里的櫻花隧道，由約1,000棵染井吉野櫻組成 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理



除了櫻花，小林市的生駒高原在春天也披上一層耀眼的金黃色外衣。這片廣闊的花田佈滿冰島罌粟與加州罌粟，交織成壯觀的花海景緻。生駒高原不僅適合拍攝美照，園區內還設有餐廳、紀念品店及寵物遊樂區，是親子與寵物友善的旅遊地點，適合全家大小共度美好春日時光。

▲小林市的生駒高原在春天也披上一層耀眼的金黃色外衣 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理

如果想感受結合歷史文化與櫻花美景的氛圍，「野尻 Kopia」則是不容錯過的選擇。這座綜合休閒樂園內的歷史資料館以日本城堡為設計靈感，當櫻花滿開時，粉色花朵與城堡外觀相互映襯，猶如走進古代畫卷之中。除了賞花，園區內還有多項親子設施，讓旅遊充滿樂趣與知性體驗。

▲「野尻 Kopia」這座綜合休閒樂園內的歷史資料館以日本城堡為設計靈感 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理

春日限定的花徑美景則可在「萩の茶屋 野尻店」周邊發現。每年4月初至5月上旬，這裡會被2,000棵八重櫻、杜鵑花及藤花染上一片春日繽紛色彩。沿著步道前行，不僅能近距離欣賞各式花卉，還能沉浸在滿滿的春天氣息中。結束賞花行程後，推薦前往附近的「SumiChan拉麵」享受在地美食，或到直賣所選購當地農產品，體驗最道地的日式風情。

▲春日限定的花徑美景則可在「萩の茶屋 野尻店」周邊發現。每年4月初至5月上旬，這裡會被2,000棵八重櫻、杜鵑花及藤花染上一片春日繽紛色彩 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理

春季旅遊當然少不了美食，而這次小林市最具話題性的甜點，正是Dem蛋糕店推出的春季限定「草莓蒙布朗」。這款甜點選用當地知名草莓農家 ATA FARM 所種植的鮮甜草莓，每顆果實飽滿鮮紅，帶有剛剛好的甜酸平衡，搭配濃郁滑順的蒙布朗栗子內餡，入口即化的口感令人著迷。這家蛋糕店雖然開業不久，卻已成為當地人氣名店，甜點控絕對不能錯過。

▲Dem蛋糕店推出的春季限定「草莓蒙布朗」 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理

 


宮崎縣小林市必訪賞花景點

牧場的櫻花
2 公里長的櫻花隧道，約 1,000 棵染井吉野櫻
3 月下旬至 4 月上旬滿開，夜間點燈與煙火秀

生駒高原花海
春季開滿冰島罌粟與加州罌粟，形成金黃色花海
園區內有餐廳、紀念品店、寵物遊樂區，適合親子與寵物同行

野尻 Kopia 城堡櫻花
歷史資料館外觀仿日本城堡，櫻花滿開時與城堡交織成夢幻景致
園區內有多種遊樂設施，適合親子出遊

萩の茶屋春日花徑
4月初至5月上旬，2,000 棵八重櫻、杜鵑花、藤花盛開，可沿步道近距離欣賞花卉，沉浸春日氛圍。


宮崎縣小林市必吃春季限定美食

Dem 蛋糕店
推出「草莓蒙布朗」，選用當地知名 ATA FARM 鮮甜草莓，口感綿密，甜味與微酸平衡，是小林市人氣甜點。

SumiChan拉麵
在地人氣美食，賞花後可順道享用，直賣所當地農產品，採購小林市特產，帶回獨特春日滋味。


宮崎縣小林市旅遊建議

最佳旅遊時機
3 月下旬至 5 月上旬，櫻花、罌粟花、藤花接力綻放，氣溫宜人，適合戶外漫遊與拍攝美照

適合旅遊對象
情侶約會：浪漫櫻花隧道與甜點巡禮
閨蜜旅行：美拍花海與熱門甜點
親子旅遊：綜合樂園、寵物遊樂區、農產品直賣所

推薦行程安排
上午：牧場的櫻花散步、拍照
中午：前往生駒高原欣賞金色花海與園區美食
下午：探訪野尻 Kopia，體驗城堡櫻花景色
晚上：品嚐 Dem 甜點或 SumiChan拉麵，為旅程畫下美味句點

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#賞櫻
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
櫻花季美照攻略
7-11草莓巴斯克霜淇淋！繡球花造型草莓霜淇淋，7-11櫻花季甜點新品50款推薦。

7-11草莓巴斯克霜淇淋！繡球花造型草莓霜淇淋，7-11櫻花季甜點新品50款推薦。
台南228連假最強行程推薦！燈會、溫泉、花海、採草莓6大攻略一次看。

台南228連假最強行程推薦！燈會、溫泉、花海、採草莓6大攻略一次看。
春遊京都！二条城櫻花園變身沉浸式藝術空間，共300棵櫻花搭配光影，還有限定櫻花美食。

春遊京都！二条城櫻花園變身沉浸式藝術空間，共300棵櫻花搭配光影，還有限定櫻花美食。
東京晴空塔變身櫻花の天空庭園，春季限定粉紅天際線，還有櫻花主題咖啡廳等你。

東京晴空塔變身櫻花の天空庭園，春季限定粉紅天際線，還有櫻花主題咖啡廳等你。
台北市文山區【台北指南宮 大漁櫻盛開】搭乘貓空纜車 俯瞰粉嫩櫻花交織的美景 指南宮站 浪漫櫻花正盛開 祈福蛇年平安好運到 愛就跟我一起 走靜貓空 賞花趣 !

台北市文山區【台北指南宮 大漁櫻盛開】搭乘貓空纜車 俯瞰粉嫩櫻花交織的美景 指南宮站 浪漫櫻花正盛開 祈福蛇年平安好運到 愛就跟我一起 走靜貓空 賞花趣 !
伊豆賞櫻入住北川溫泉旁旅館，體驗獨家限定櫻花祭典，絕美河津櫻讓人難忘。

伊豆賞櫻入住北川溫泉旁旅館，體驗獨家限定櫻花祭典，絕美河津櫻讓人難忘。
morechevron_right
延伸閱讀
日本成田機場「Skyliner」掃臉進站、免排隊買票！實測進站只要10秒，上野、日暮里都能用。
 記者 蕭芷琳
賞櫻配粉嫩甜點！粉紅浪漫炸裂中目黑期間限定甜點專賣店ナナシノ桜菓子店，推出獨家櫻花甜點。
 特派員 Trish
你最愛的甜食在這裡！法式甜點也能有新吃法，iRent遊感生活 美味散策，帶你嚐遍全台50間餐廳，9/30前還不快來體驗。
 生活消費中心
賞花系啤酒再加1！臺虎精釀推出「櫻浪」9.99%櫻花口味精釀啤酒，粉嫩淡雅的櫻花甜香、每一口都讓人沐浴在花海之中。
 編輯 李維唐
網美系麻糬！人氣甜點品牌鬆獅大人全新手作「冰心Q糬」搶先預購，晶瑩剔透手工Q彈麻糬、搭配滿滿柔滑法式內餡，吃一口就停不下來。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up