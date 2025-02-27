春天悄然而至，正是計畫療癒旅行的最佳時機。位於日本九州的宮崎縣小林市，以其豐富的自然美景與獨特的春日氛圍，成為賞花與美食愛好者的夢幻目的地。從粉嫩夢幻的櫻花隧道到金黃色花海，再到期間限定的草莓甜點，每一個角落都充滿春日氣息。現在就跟著這份小林市春日旅遊指南，來場最浪漫的賞花之旅吧。



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▲位於日本九州的宮崎縣小林市，以其豐富的自然美景與獨特的春日氛圍，成為賞花與美食愛好者的夢幻目的地 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理



「牧場的櫻花」是小林市春季最迷人的景點之一。這條長達2公里的櫻花隧道，由約1,000棵染井吉野櫻組成，滿開時宛如進入日劇場景。最佳觀賞期為3月下旬至4月上旬，夜晚還會點燈，讓夜櫻展現不同於白日的夢幻美感。此外，櫻花祭期間更有燦爛的煙火秀，為春夜增添浪漫氛圍。



▲「牧場的櫻花」是小林市春季最迷人的景點之一。這條長達2公里的櫻花隧道，由約1,000棵染井吉野櫻組成 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理

除了櫻花，小林市的生駒高原在春天也披上一層耀眼的金黃色外衣。這片廣闊的花田佈滿冰島罌粟與加州罌粟，交織成壯觀的花海景緻。生駒高原不僅適合拍攝美照，園區內還設有餐廳、紀念品店及寵物遊樂區，是親子與寵物友善的旅遊地點，適合全家大小共度美好春日時光。▲小林市的生駒高原在春天也披上一層耀眼的金黃色外衣 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理如果想感受結合歷史文化與櫻花美景的氛圍，「野尻 Kopia」則是不容錯過的選擇。這座綜合休閒樂園內的歷史資料館以日本城堡為設計靈感，當櫻花滿開時，粉色花朵與城堡外觀相互映襯，猶如走進古代畫卷之中。除了賞花，園區內還有多項親子設施，讓旅遊充滿樂趣與知性體驗。▲「野尻 Kopia」這座綜合休閒樂園內的歷史資料館以日本城堡為設計靈感 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理春日限定的花徑美景則可在「萩の茶屋 野尻店」周邊發現。每年4月初至5月上旬，這裡會被2,000棵八重櫻、杜鵑花及藤花染上一片春日繽紛色彩。沿著步道前行，不僅能近距離欣賞各式花卉，還能沉浸在滿滿的春天氣息中。結束賞花行程後，推薦前往附近的「SumiChan拉麵」享受在地美食，或到直賣所選購當地農產品，體驗最道地的日式風情。▲春日限定的花徑美景則可在「萩の茶屋 野尻店」周邊發現。每年4月初至5月上旬，這裡會被2,000棵八重櫻、杜鵑花及藤花染上一片春日繽紛色彩 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理春季旅遊當然少不了美食，而這次小林市最具話題性的甜點，正是Dem蛋糕店推出的春季限定「草莓蒙布朗」。這款甜點選用當地知名草莓農家 ATA FARM 所種植的鮮甜草莓，每顆果實飽滿鮮紅，帶有剛剛好的甜酸平衡，搭配濃郁滑順的蒙布朗栗子內餡，入口即化的口感令人著迷。這家蛋糕店雖然開業不久，卻已成為當地人氣名店，甜點控絕對不能錯過。▲Dem蛋糕店推出的春季限定「草莓蒙布朗」 / 日本旅遊推廣中心提供、WalkerLand窩客島整理



宮崎縣小林市必訪賞花景點

牧場的櫻花

2 公里長的櫻花隧道，約 1,000 棵染井吉野櫻

3 月下旬至 4 月上旬滿開，夜間點燈與煙火秀



生駒高原花海

春季開滿冰島罌粟與加州罌粟，形成金黃色花海

園區內有餐廳、紀念品店、寵物遊樂區，適合親子與寵物同行



野尻 Kopia 城堡櫻花

歷史資料館外觀仿日本城堡，櫻花滿開時與城堡交織成夢幻景致

園區內有多種遊樂設施，適合親子出遊



萩の茶屋春日花徑

4月初至5月上旬，2,000 棵八重櫻、杜鵑花、藤花盛開，可沿步道近距離欣賞花卉，沉浸春日氛圍。



宮崎縣小林市必吃春季限定美食

Dem 蛋糕店

推出「草莓蒙布朗」，選用當地知名 ATA FARM 鮮甜草莓，口感綿密，甜味與微酸平衡，是小林市人氣甜點。



SumiChan拉麵

在地人氣美食，賞花後可順道享用，直賣所當地農產品，採購小林市特產，帶回獨特春日滋味。



宮崎縣小林市旅遊建議

最佳旅遊時機

3 月下旬至 5 月上旬，櫻花、罌粟花、藤花接力綻放，氣溫宜人，適合戶外漫遊與拍攝美照



適合旅遊對象

情侶約會：浪漫櫻花隧道與甜點巡禮

閨蜜旅行：美拍花海與熱門甜點

親子旅遊：綜合樂園、寵物遊樂區、農產品直賣所



推薦行程安排

上午：牧場的櫻花散步、拍照

中午：前往生駒高原欣賞金色花海與園區美食

下午：探訪野尻 Kopia，體驗城堡櫻花景色

晚上：品嚐 Dem 甜點或 SumiChan拉麵，為旅程畫下美味句點